14 Ottobre 2026

/ Home/MOBILE/HONOR Italia ottiene quattro premi agli NC Digital Awards

La notizia in sintesi HONOR Italia ha ottenuto quattro riconoscimenti agli NC Digital Awards 2026.

Al centro della strategia premiata c’è la campagna “Tanto Resiste”, dedicata allo smartphone HONOR Magic8 Lite.

I premi riguardano campagna digitale integrata, strategia video, social media e influencer marketing.

Lo smartphone dichiara resistenza alle cadute fino a 2,5 metri e una batteria da 7.500 mAh.

HONOR Italia ha ricevuto quattro riconoscimenti agli NC Digital Awards 2026, premi dedicati alla comunicazione digitale. Al centro della strategia premiata c’è “Tanto Resiste”, la campagna per lo smartphone HONOR Magic8 Lite. Il risultato riguarda quattro ambiti del marketing: campagne integrate, video, social media e attività con influencer.

Le categorie nelle quali il marchio è stato premiato sono Digital Integrated Campaign – Consumer Electronics & Audio/Video, Digital Video Strategy, Social Media Integrated e IMA Celeb – Influencer Marketing Awards. Si tratta quindi di riconoscimenti alla comunicazione del prodotto, distinti dalle caratteristiche tecniche del telefono utilizzate come argomento della campagna.

La resistenza come tema della campagna

“Tanto Resiste” concentra il messaggio sulla capacità del Magic8 Lite di affrontare cadute e altri imprevisti dell’uso quotidiano. La scelta creativa porta in primo piano la robustezza del dispositivo, anziché costruire il racconto principalmente intorno alla fotografia o allo schermo, pur presenti nella dotazione dello smartphone.

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Il nome della campagna richiama direttamente questa impostazione. La resistenza diventa il filo conduttore con cui presentare il telefono e collegare il messaggio pubblicitario alle sue specifiche. I quattro riconoscimenti interessano ambiti diversi della comunicazione digitale, dalla campagna integrata alle attività social, passando per la strategia video e l’influencer marketing.

La categoria Digital Integrated Campaign – Consumer Electronics & Audio/Video colloca il riconoscimento nel settore dell’elettronica di consumo. Le altre tre categorie individuano invece aree specifiche del lavoro di comunicazione. Il risultato non si limita dunque a un solo formato, ma comprende più componenti della strategia digitale sviluppata per il marchio.

Le caratteristiche del Magic8 Lite al centro del messaggio

Per il Magic8 Lite, HONOR indica una resistenza alle cadute fino a 2,5 metri. È il dato che dà un riferimento concreto al tema scelto per la campagna: la possibilità di sopportare un urto viene presentata come una delle caratteristiche principali del modello e come il fulcro del suo racconto pubblicitario.

Alla resistenza alle cadute si affiancano le certificazioni IP68 e IP69K, indicate per la protezione da acqua e polvere. Sono caratteristiche che riguardano aspetti differenti dell’esposizione del dispositivo agli imprevisti. Nel messaggio di “Tanto Resiste”, concorrono a descrivere la robustezza del telefono, senza spostare l’attenzione dal tema centrale della campagna.

Un altro elemento della scheda tecnica è la batteria da 7.500 mAh, per la quale HONOR dichiara un’autonomia fino a tre giorni. Il valore di capacità e la durata indicata sono due informazioni distinte: il primo descrive la batteria, mentre la seconda è la prestazione dichiarata dal produttore per lo smartphone.

Il modello dispone inoltre di una fotocamera AI da 108 MP e di un display OLED da 6,79 pollici. Questi elementi completano la descrizione del dispositivo, ma non costituiscono il tema principale della campagna premiata. La comunicazione sceglie infatti di mettere davanti a tutto la resistenza, usando le altre specifiche come informazioni aggiuntive sul prodotto.

Il significato dei quattro premi va quindi letto sul piano della comunicazione: riguardano il modo in cui HONOR Italia ha presentato il Magic8 Lite attraverso campagne integrate, video, social e influencer marketing. Le prestazioni del telefono restano invece caratteristiche dichiarate dal produttore, sulle quali è stato costruito il messaggio di “Tanto Resiste”.