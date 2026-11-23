23 Novembre 2026

/ Home/PRODOTTI/Amazon Business lancia in Italia un programma a punti sugli acquisti

Dal 23 novembre 2026 Amazon Business introduce in Italia Prime Business Rewards, un programma che consente agli abbonati ai piani Duo, Basic e Small di accumulare punti sugli acquisti idonei e usarli per pagare gli ordini successivi. Il programma si rivolge a lavoratori autonomi, liberi professionisti e piccole e medie imprese. La percentuale riconosciuta sugli acquisti varia a seconda del piano, mentre il valore dei punti è lo stesso per tutti e tre gli abbonamenti.

Come si accumulano e si spendono i punti

Con i piani Duo e Basic si può ricevere in punti fino al 2% della spesa sugli acquisti idonei di prodotti a marchio Amazon. Per gli abbonati al piano Small la percentuale sale fino al 4%. L’importo non viene restituito in denaro: la conversione è di un euro ogni 100 punti e il saldo può essere utilizzato al momento del pagamento di un nuovo ordine su Amazon Business.

«Chi gestisce una piccola impresa sa bene che ogni euro conta e che ogni decisione d’acquisto fa la diﬀerenza», dichiara Geraldine Valenti, Director Amazon Business Francia, Italia e Spagna. La dirigente spiega così a chi si rivolge il programma:

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«Per questo abbiamo creato Prime Business Rewards: un programma pensato per chi è al tempo stesso imprenditore e responsabile acquisti, che premia le forniture già abituali con punti da utilizzare negli ordini futuri. L’obiettivo è semplice: far sì che ogni spesa aziendale su Amazon Business generi più valore per i nostri clienti, aiutandoli a reinvestire i risparmi nella crescita della propria attività.»

I punti scadono 12 mesi dopo l’emissione e non possono essere spesi per alcune categorie di prodotti. Dal pannello di controllo di Prime Business gli abbonati possono verificare il saldo, consultare lo storico delle ricompense e controllare quali offerte sono disponibili.

Le offerte per la settimana del Black Friday

Il lancio coincide con la settimana del Black Friday, in corso su Amazon.it fino al 30 novembre. Per gli ordini idonei, chi è già abbonato a uno dei tre piani può ottenere fino al 10% della spesa in punti, per un controvalore massimo di 20 euro. Per i nuovi clienti che sottoscrivono uno dei piani ammessi, la percentuale può arrivare al 50%, con un tetto di 40 euro.

Gli acquisti non sono l’unico modo per accumulare punti. Alcune offerte sono legate all’aggiunta di membri del team all’abbonamento o all’attivazione di funzionalità come le regole di acquisto di Guided Buying e il servizio Subscribe & Save. Le offerte possono essere cumulate.

Gli altri strumenti per gli acquisti aziendali

Il programma si aggiunge alle funzioni già disponibili su Amazon Business, tra cui i prezzi riservati alle imprese, gli sconti sulle quantità, l’analisi delle spese e gli account con più utenti. All’inizio del 2026 Amazon Business ha inoltre annunciato uno sconto del 20% sul piano Quick Plus, che supporta fino a 300 utenti. L’agevolazione riguarda i clienti idonei con abbonamenti Basic, Small, Medium e Unlimited, un insieme di piani diverso da quello previsto per la raccolta punti.

In Italia è disponibile anche Amazon Business Assistant, uno strumento di intelligenza artificiale con cui gli utenti possono seguire gli ordini, gestire le approvazioni e fare domande sulle spese, nei limiti delle autorizzazioni già impostate sull’account. Per chi aderisce a Prime Business Rewards, invece, il beneficio passa da un ordine all’altro: per sfruttarlo occorre usare i punti entro la scadenza su acquisti che ne consentono il riscatto.