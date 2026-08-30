30 Agosto 2026

/ Home/SPETTACOLI & CINEMA/The Furry Wild West, il film d’animazione realizzato interamente con l’IA

La notizia in sintesi Arcana Labs sviluppa il film animato The Furry Wild West .

sviluppa il film animato . Sceneggiatura e progettazione restano affidate a professionisti umani.

L’intelligenza artificiale generativa dovrebbe occuparsi dell’animazione finale.

La società stima costi fino al 90% inferiori rispetto ai modelli tradizionali.

Arcana Labs punta sull’animazione IA per The Furry Wild West

Arcana Labs ha presentato The Furry Wild West, lungometraggio d’animazione ideato dall’autore per l’infanzia, regista e compositore Oren Lavie, costruito con un modello produttivo ibrido: la parte creativa sarà realizzata da artisti umani, mentre l’animazione finale verrà affidata a strumenti basati sull’intelligenza artificiale. Il progetto, rivelato in esclusiva da The Wrap, è una parodia del western spaghetti con animali antropomorfi e racconta le vicende di un leone pistolero e del cane che lo affianca.

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La notizia riguarda il settore dell’animazione internazionale e arriva dopo il precedente cortometraggio Echo Hunter, opera di circa venti minuti dai toni realistici e cupi con cui il gruppo avrebbe sperimentato la tecnologia. Per Arcana Labs, l’obiettivo è ridurre l’esposizione economica delle produzioni originali senza trasferire all’IA la scrittura, lo storyboard, il production design o il character design.

Il punto centrale è il costo: la società stima che un film animato realizzato con questa impostazione possa richiedere fino al 90% di budget in meno rispetto a un’opera animata integralmente da persone. La previsione è attribuita agli sviluppatori del progetto e non costituisce un dato di spesa già verificato su The Furry Wild West.

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Nel resoconto firmato da Domenico Misciagna, il progetto viene descritto come un test rilevante per un comparto nel quale l’animazione resta una fase artistica e attoriale decisiva. La distinzione dichiarata da Arcana Labs è quindi netta: l’IA dovrebbe trasformare in movimento materiali già ideati e pianificati da creativi umani, non sostituire la costruzione iniziale dell’opera.

Il modello produttivo e il confronto con i grandi studi

The Furry Wild West nasce da un’idea di Oren Lavie, candidato ai Grammy per il video di Her Morning Elegance. Il film viene presentato come un progetto umoristico, distante per tono da Echo Hunter, ma legato alla stessa fiducia di Arcana Labs nell’intelligenza artificiale generativa come strumento di produzione. La società sostiene che l’opera parli della necessità di mostrarsi per ciò che si è realmente.

Secondo Arcana Labs, per anni una sceneggiatura originale con queste caratteristiche avrebbe potuto arrivare sullo schermo soltanto dopo l’approvazione di un grande studio. Il ricorso all’IA nell’animazione viene quindi indicato come una possibile riduzione delle barriere finanziarie che limitano l’accesso alla produzione di lungometraggi. La promessa non riguarda soltanto l’efficienza tecnica, ma la possibilità di finanziare opere che altrimenti avrebbero difficoltà a trovare spazio nei tradizionali processi industriali.

Questa impostazione, però, concentra il risparmio in un passaggio che incide direttamente sull’espressività visiva: l’animazione. La fonte evidenzia che rinunciare al lavoro umano in questa fase comporta una scelta delicata, perché movimento, recitazione e resa dei personaggi contribuiscono in modo sostanziale al risultato di un film animato.

Il raffronto economico fornito nel testo spiega la portata dell’ambizione. Se una produzione da 100 milioni potesse davvero scendere a 10 milioni, come ipotizza Arcana Labs, cambierebbe il margine di rischio per progetti originali. La formulazione resta condizionale e legata alle stime della società: non sono indicati né il budget effettivo di The Furry Wild West né tempi di completamento o distribuzione.

Le grandi major hanno già cercato di contenere le spese dell’animazione complessa attraverso organizzazioni produttive internazionali. Illumination, citata come esempio per Minions e Super Mario, si appoggia agli animatori francesi dell’ex studio MacGuff, pur operando su budget indicati tra 85 e 100 milioni di dollari. I film Pixar, invece, vengono associati a costi regolarmente compresi fra 150 e 250 milioni di dollari.

Il confronto non dimostra che l’IA possa replicare qualità, tempi o risultati delle produzioni tradizionali. Mostra però perché il tema interessa il mercato: la differenza tra un budget elevato e uno drasticamente ridotto potrebbe incidere sulle decisioni degli studi, soprattutto quando devono valutare il rischio commerciale di storie non basate su marchi già consolidati.

Per il pubblico e per gli addetti ai lavori, il caso The Furry Wild West sarà soprattutto una verifica concreta della separazione annunciata fra ideazione umana e animazione automatizzata. La fonte non anticipa elementi tecnici sui tool utilizzati, né fornisce indicazioni sulla quantità di lavoro umano necessaria dopo la generazione dei movimenti.

La conseguenza attesa riguarda budget e controllo creativo

Il progetto di Arcana Labs mette al centro una questione pratica: chi mantiene il controllo dell’opera quando l’IA entra nella catena produttiva. Nel modello annunciato, sceneggiatura, design visivo, storyboard e personaggi restano affidati agli esseri umani; l’automazione interviene soltanto nel trasferimento di quel materiale nell’animazione finale. È una delimitazione che tenta di distinguere il film da contenuti generati rapidamente e senza una progettazione autoriale riconoscibile.

La conseguenza futura più concreta, se le stime sul risparmio trovassero conferma, sarebbe l’abbassamento della soglia economica per realizzare film d’animazione originali. Non è però possibile dedurre dalla presentazione se il metodo garantisca risultati comparabili alle produzioni di Illumination o Pixar.

Il valore del caso dipenderà dunque dall’esecuzione di The Furry Wild West: un film pensato da artisti umani e animato tramite IA, chiamato a dimostrare se la riduzione dei costi possa convivere con una precisa identità creativa.

FAQ

Che cos’è The Furry Wild West?

È un lungometraggio animato di Arcana Labs, concepito da Oren Lavie come parodia western con animali antropomorfi, un leone pistolero e un cane come spalla.

Quali parti saranno create da esseri umani?

Copione, production design, storyboard e design dei personaggi saranno realizzati da professionisti umani, secondo il modello produttivo illustrato da Arcana Labs.

Come verrà usata l’intelligenza artificiale?

L’intelligenza artificiale generativa sarà impiegata per l’animazione finale, cioè per dare movimento al materiale creativo originario preparato dagli artisti.

Quanto potrebbe costare meno il film?

La stima di Arcana Labs indica un possibile risparmio fino al 90% rispetto a un film animato completato interamente da persone, senza budget definitivo comunicato.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni derivano da una verifica editoriale su fonti stampa ufficiali e qualificate, comprese Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione con controllo, valutazione e supervisione umana.