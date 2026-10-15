Genesis GV60 Magma ordinabile in Italia da 88.400 euro

15 Ottobre 2026

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La notizia in sintesi Genesis GV60 Magma è ordinabile in Italia da 88.400 euro, con consegne previste nel quarto trimestre 2026.

I due motori erogano 609 CV, che diventano 650 per 15 secondi attivando la modalità Boost.

La batteria da 84 kWh offre 425 km di autonomia WLTP; ricarica dal 10 all’80% in 18 minuti.

Unico allestimento, sedili a guscio, schermo OLED da 27 pollici e cinque anni di garanzia e manutenzione inclusi.

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La Genesis GV60 Magma arriva sul mercato italiano con un prezzo di partenza di 88.400 euro e prime consegne previste nel quarto trimestre del 2026. Già ordinabile nella rete ufficiale, è il primo modello di serie della divisione Magma: deriva dalla GV60 elettrica, ma introduce motori potenziati, un telaio rivisto e comandi specifici per la guida sportiva.

La propulsione è affidata a due motori elettrici, uno per asse, capaci di superare i 20.000 giri al minuto. La potenza complessiva raggiunge 448 kW, equivalenti a 609 CV, mentre la coppia è di 740 Nm.

Attivando il Boost, per 15 secondi si passa a 478 kW, pari a 650 CV, e 790 Nm. Con il Launch Control, Genesis dichiara un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,4 secondi e da 0 a 200 km/h in 10,9 secondi. La velocità massima è di 264 km/h.

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Dal prototipo alla produzione

Il progetto è stato presentato come concept a New York nel marzo 2024. Nel luglio successivo ha vinto la categoria “4-Seater Production Car” della Sunday Shootout al Goodwood Festival of Speed, percorrendo la salita di 1,86 km in 52,72 secondi. Il modello di serie ha debuttato al Paul Ricard nel novembre 2025.

Lo sviluppo ha coinvolto i centri tecnici coreani ed europei, con prove in Svezia, California, al Nürburgring e sul circuito di Inje Speedium. Charles Fuster, Brand Director di Genesis in Italia, ha dichiarato:

“GV60 Magma rappresenta il modo in cui Genesis intende le alte prestazioni, dove la precisione del controllo conta quanto la potenza e dove la calma e il comfort che ci si attendono da ogni nostro modello restano intatti anche nella guida più intensa. Nasce da un programma che abbiamo avviato come progetto di ricerca e sviluppato attraverso i collaudi più severi in ogni parte del mondo”.

Carreggiata allargata e aerodinamica rivista

Rispetto alle altre GV60, la Magma ha una carreggiata più larga di 10 mm e un’altezza da terra inferiore di 20 mm. Il frontale conserva i fari sdoppiati Two-Line con tecnologia Micro Lens Array, abbinandoli a tre prese d’aria e ad appendici che indirizzano i flussi attorno alle ruote.

Le minigonne incorporano sfoghi d’aria, mentre lo spoiler posteriore ad ala genera deportanza. Diffusore e cornici dei finestrini sono in nero lucido; i loghi adottano una finitura metallica scura con lavorazione Guilloché. Il design ha ottenuto un Red Dot Award 2026 nella categoria Product Design.

I cerchi forgiati da 21 pollici, in grigio grafite opaco, lasciano visibili le pinze arancioni. L’impianto frenante impiega dischi anteriori da 400 mm e pinze monoblocco: lo spazio di arresto dichiarato da 100 km/h è di 33,8 metri.

La frenata rigenerativa agisce su entrambi gli assi anche nelle decelerazioni più forti. Sul telaio intervengono inoltre uno smorzamento regolato in funzione del rollio e boccole anteriori specifiche. Adesivo strutturale e saldature aggiuntive incrementano del 9,7% la rigidità torsionale.

Il torque vectoring lavora insieme al differenziale elettronico posteriore a slittamento limitato e può destinare fino al 65% della coppia a uno dei due assi. Una modalità Drift modifica la distribuzione della coppia e la risposta dell’acceleratore.

La batteria da 84 kWh offre un’autonomia dichiarata di 425 km nel ciclo WLTP. Il sistema HPBC ne controlla temperatura e raffreddamento durante l’impiego prolungato in pista. L’architettura a 400 e 800 Volt permette la ricarica dal 10 all’80% in 18 minuti alle colonnine ultrarapide da 350 kW.

Sedili, comandi e strumenti dedicati

Per la carrozzeria sono disponibili nove colori, tra metallizzati e opachi, compreso Magma Orange. Nell’abitacolo la scelta riguarda invece due finiture Obsidian Black, con cuciture a contrasto arancioni oppure Ash White.

Sedili a guscio, pannelli delle porte e console centrale utilizzano il Chamude, un rivestimento dall’effetto scamosciato. Le cuciture seguono un disegno a doppio rombo; i sedili anteriori dispongono di regolazione elettrica a dieci vie.

Il volante specifico ospita palette ridisegnate e il pulsante Magma. Quest’ultimo permette di selezionare le modalità GT e Sprint: la prima privilegia i trasferimenti, mantenendo disponibile tutta la potenza quando si preme a fondo l’acceleratore.

La seconda adotta regolazioni più sportive per sterzo, sospensioni, motori e differenziale. Comandi, cornici delle bocchette e pedaliera sono rifiniti in alluminio nero spazzolato.

Il Connected Car Integrated Cockpit utilizza uno schermo OLED da 27 pollici con grafica dedicata. Nella modalità Magma, la strumentazione assume una configurazione a tre quadranti, con il contagiri centrale.

Ai lati compaiono le temperature di batteria e motori e il tempo ancora disponibile per il Boost. Il Virtual Gear Shift simula invece un cambio a doppia frizione a otto rapporti, variando risposta e suono secondo la modalità selezionata.

Il sistema e-ASD+ aggiunge due altoparlanti esterni e consente di scegliere tra una sonorità elettrica e quella ispirata a un V6. Di serie è previsto anche un impianto Bang & Olufsen con 17 altoparlanti e Dolby Atmos.

Per contenere i rumori entrano in gioco guarnizioni rinforzate, una pellicola isolante dei finestrini anteriori più spessa del 7% e un sistema di cancellazione attiva attraverso l’impianto audio.

Dotazione e servizi inclusi

L’unico allestimento italiano comprende cruise control adattivo, mantenimento della corsia, assistenza anticollisione frontale, assistenza autostradale e parcheggio remoto. Gli airbag sono dieci, incluso quello centrale anteriore integrato nel sedile del conducente.

Nel prezzo rientra il 5-Year Care Plan: cinque anni di garanzia a chilometraggio illimitato, manutenzione programmata, assistenza stradale europea e aggiornamenti di navigazione e infotainment, compresi quelli over-the-air. Sono inclusi anche i servizi connessi per la gestione remota tramite app. Le prime consegne italiane sono programmate entro il quarto trimestre del 2026.