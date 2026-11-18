18 Novembre 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/HONOR Robot D1 Flash debutta fuori dall’Asia: correrà a Milano

Un robot umanoide percorrerà circa 1,5 chilometri sulle strade della Powerade Milano Half Marathon, domenica 22 novembre 2026. HONOR Robot D1 Flash prenderà il via in una corsia dedicata, per una dimostrazione fuori gara che segnerà il suo esordio fuori dall’Asia. Alla manifestazione organizzata da MG Sport sono attesi 20mila partecipanti provenienti da 125 nazioni: un record di presenze per l’evento, che chiude la stagione del circuito FollowYourPassion.

I robot portati a Milano da HONOR saranno due, con compiti diversi. D1 Flash correrà lungo il tratto previsto per la dimostrazione, mentre A1 Vita Boy resterà nell’area di partenza e arrivo e prenderà parte alle premiazioni. Non si tratterà quindi di una partecipazione alla distanza completa della mezza maratona, ma di un’esibizione inserita nel programma della giornata.

La dimostrazione e le prestazioni dichiarate

D1 Flash sarà nella zona di partenza dalle 8.15 e scatterà alle 8.45 insieme ai primi atleti della mezza maratona, raggiungendo un traguardo separato dopo circa 1,5 chilometri. Il robot ha già partecipato alla Beijing Yizhuang Half-Marathon & Humanoid Robot Half-Marathon 2026.

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Secondo i dati diffusi da HONOR, ha corso i 100 metri in 8,83 secondi, toccando una velocità massima di 14,5 metri al secondo, e i 400 metri in 40,6 secondi nella batteria preliminare. L’azienda descrive un sistema che integra percezione dell’ambiente, navigazione autonoma e controllo del movimento. La dimostrazione riguarda l’Embodied AI, cioè l’applicazione delle capacità dell’intelligenza artificiale a macchine in grado di muoversi e interagire nello spazio fisico.

«Portare il robot umanoide HONOR Robotics D1 alla Powerade Milano Half Marathon significa far incontrare due mondi apparentemente lontani, quello della corsa e quello della robotica, ma accomunati da una continua ricerca di innovazione e superamento dei limiti», commenta Pier Giorgio Furcas di HONOR Italia.

«Con questa dimostrazione vogliamo offrire al pubblico uno sguardo concreto sul futuro dell’intelligenza artificiale, mostrando come la tecnologia possa evolvere fino a muoversi e interagire con il mondo che ci circonda. Per noi è un modo per raccontare l’innovazione attraverso esperienze capaci di sorprendere, ispirare e aprire nuove possibilità».

I due robot saranno presenti anche all’Expo Village nel pomeriggio di venerdì 20 novembre e nella giornata di sabato 21, prima dell’appuntamento su strada.

Le distanze, le partenze e il percorso

Il programma sportivo comprende la mezza maratona di 21,097 chilometri e la 10 chilometri, entrambe competitive Fidal. Per la distanza più breve è prevista anche una formula non competitiva, senza obbligo di tesseramento e di certificato medico agonistico.

Alle 8.45 partiranno gli atleti della mezza maratona collocati nelle griglie élite, 1, 2 e 3. Alle 9 toccherà alle griglie 4 e 5 della stessa distanza e agli iscritti alla 10 chilometri. Partenza e arrivo saranno in viale Eginardo, nei pressi di CityLife. Il percorso presenta 40 metri di dislivello positivo e attraversa, tra gli altri luoghi, corso Sempione, Castello Sforzesco, Porta Venezia, piazza della Scala, Duomo, San Babila, Porta Romana, Darsena e Porta Vercellina.

Amici e familiari potranno utilizzare il servizio di monitoraggio in tempo reale dei partecipanti. Lungo il tracciato suoneranno le band di Rockin’1000, che torna ad accompagnare la manifestazione.

«Avere HONOR Robotics D1 alla partenza della Powerade Milano Half Marathon è un modo per raccontare cosa vogliamo che sia questa gara: un evento che guarda avanti», dichiara Andrea Trabuio, Direttore Generale di MG Sport.

«Domenica 20mila runner da tutto il mondo condivideranno la linea di partenza con un robot umanoide, ed è un’immagine che dice molto di come lo sport stia cambiando. La corsa resta un gesto semplice e profondamente umano, ma oggi sa dialogare con la tecnologia e l’innovazione, e farlo davanti al pubblico di Milano, nel giorno della nostra festa più grande, ci rende particolarmente orgogliosi. Ringraziamo HONOR per aver scelto la nostra manifestazione per il primo appuntamento fuori dall’Asia».

Ritiro dei pettorali e appuntamenti del fine settimana

Il ritiro di pettorali e pacchi gara si svolgerà all’Expo Village dell’Allianz MiCo, con ingresso dal Gate 7 di viale Ludovico Scarampo: venerdì 20 novembre dalle 10 alle 19 e sabato 21 dalle 9 alle 19. Domenica non sarà possibile ritirare il pettorale.

Sabato alle 10.30 è prevista la Shakeout Run di On, seguita dal Soft Clubbing dedicato a Follow Your Crew, progetto che ha coinvolto oltre 35 crew. Nel pomeriggio saranno presentati i top runner e i pacer ufficiali. Domenica il deposito borse aprirà alle 7.15, il riscaldamento inizierà alle 7.45 e le griglie saranno accessibili dalle 8. Le premiazioni assolute al MiCo sono fissate alle 10.30 per la 10 chilometri e alle 10.50 per la mezza maratona.

La tappa milanese concluderà anche le Running Series 2026, dopo Bergamo21 e Monza Half Marathon. Chi avrà completato tutti e tre gli appuntamenti riceverà una medaglia dedicata; per chi avrà corso sempre la mezza maratona è prevista anche una maglietta celebrativa.