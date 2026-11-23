23 Novembre 2026

/ Home/Trendiest/FEDERTEC porta la leadership in pausa pranzo: una palestra per i manager delle PMI

Trendiest Media Agenzia di Stampa

Undici incontri brevi, organizzati prevalentemente online, per allenare capacità decisionali, delega e gestione del cambiamento. Il percorso FEDERTEC Next-Gen, condotto da Cristina Melchiorri, vuole preparare la nuova generazione di imprenditori e manager dell’industria tecnologica e manifatturiera.

Per chi guida una piccola o media impresa, trovare il tempo da dedicare alla formazione è spesso difficile. Le urgenze operative, i clienti e la gestione delle persone finiscono per prevalere anche sulle competenze indispensabili per assicurare continuità e sviluppo all’azienda. Da questa esigenza nasce “Leadership in pausa pranzo”, il nuovo percorso promosso da FEDERTEC Next-Gen.

L’iniziativa propone una formula agile: undici incontri, distribuiti in cinque blocchi tematici, per trasformare la pausa pranzo in uno spazio di apprendimento e confronto. Gli appuntamenti si terranno ogni due venerdì sulla piattaforma Teams, mentre l’incontro conclusivo sarà organizzato in presenza.

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La prima sessione è prevista per venerdì 20 novembre 2026, dalle 12.30 alle 13.30. La partecipazione è riservata agli associati FEDERTEC con un’età non superiore ai 40 anni. Tutti i dettagli sono riportati nell’annuncio ufficiale dell’associazione.

Dalla teoria ai problemi quotidiani dell’impresa

La leadership, soprattutto nelle PMI, non coincide soltanto con il carisma personale. Significa saper prendere decisioni con informazioni incomplete, assegnare responsabilità chiare, gestire collaboratori di generazioni differenti e costruire un’organizzazione capace di funzionare anche senza la presenza costante dell’imprenditore.

Il percorso vuole quindi offrire strumenti concretamente utilizzabili in azienda. La formazione breve e ricorrente consente di affrontare un argomento, sperimentarlo nella propria organizzazione e tornare successivamente al confronto con il gruppo. È una forma di allenamento continuo che può risultare particolarmente utile nelle imprese familiari e nelle aziende impegnate nel passaggio generazionale.

FEDERTEC rappresenta la filiera italiana della componentistica e delle tecnologie meccatroniche applicate alla potenza fluida, alla trasmissione di potenza, al controllo e all’automazione dei processi industriali. Il progetto Next-Gen si inserisce in un’attività già avviata dall’associazione per creare una comunità dedicata ai giovani manager under 40, basata su formazione, condivisione delle esperienze e divulgazione delle competenze.

Cristina Melchiorri alla guida degli incontri

A condurre il percorso sarà Cristina Melchiorri, docente di management, imprenditrice e performance coach, alla guida di Advanced Smart Solutions, società specializzata nella consulenza gestionale e nella formazione manageriale.

La sua esperienza comprende incarichi dirigenziali nel settore privato e nella pubblica amministrazione, attività di coaching e consulenza rivolta in particolare alle PMI. Il suo approccio mette in relazione risultati aziendali, crescita delle persone e capacità di governare il cambiamento.

In un video di presentazione, Melchiorri illustra gli obiettivi e l’impostazione del percorso: non una successione di lezioni astratte, ma un’occasione per riflettere sul proprio modo di decidere, comunicare e guidare le persone.

Un investimento anche sulla continuità aziendale

Per titolari e manager delle PMI, l’iniziativa tocca un punto strategico: preparare per tempo chi dovrà assumere responsabilità crescenti. Il ricambio generazionale non riguarda infatti soltanto il trasferimento delle quote societarie. Richiede passaggio di conoscenze, progressiva attribuzione delle deleghe e costruzione dell’autorevolezza necessaria per guidare clienti, dipendenti e partner.

“Leadership in pausa pranzo” valorizza così i principali driver della comunità FEDERTEC: rappresentanza, networking, servizi agli associati, internazionalizzazione e ricambio generazionale. L’obiettivo è mettere in contatto chi ha costruito le imprese con chi dovrà condurle nel futuro, evitando che esperienza e competenze rimangano concentrate in poche persone.

Per le PMI si tratta anche di un invito a considerare la formazione manageriale come parte della gestione ordinaria. Un’ora periodica dedicata alla leadership può contribuire a prevenire errori organizzativi, sovrapposizioni di ruolo e difficoltà nel delegare che, nel tempo, producono costi ben superiori a quelli della formazione.

Informazioni utili

Avvio: 20 novembre 2026, ore 12.30-13.30

Formula: 11 incontri in cinque blocchi tematici

Frequenza: ogni due venerdì su Teams

Conclusione: ultimo appuntamento in presenza

Destinatari: soci FEDERTEC fino a 40 anni

Modulo di iscrizione

Video di presentazione di Cristina Melchiorri

Pagina ufficiale FEDERTEC