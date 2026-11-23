23 Novembre 2026

/ Home/EDITORIALI/Milano, i comitati sfilano contro i nuovi data center

Il cloud non abita sulle nuvole

Il 21 novembre, a Milano, alcune centinaia di persone di diversi comitati sono partite in corteo da piazza Repubblica verso Palazzo Lombardia per protestare contro la prospettiva di nuovi data center nei loro territori. Tra i partecipanti, riferisce l’ANSA, c’era anche l’europarlamentare di Avs Ilaria Salis. La protesta porta in piazza una domanda sensata: dove mettiamo le infrastrutture di cui facciamo uso ogni giorno?

A me colpisce una contraddizione che conosco già: nessuno sogna un data center come vicino di casa, ma guai se il social non si carica, la connessione non funziona o l’intelligenza artificiale smette di rispondere. Nel nostro quartiere ideale il cloud è sempre disponibile e risiede sempre altrove. Il problema è che anche altrove è casa di qualcuno.

La lezione del ripetitore che nessuno voleva

La scena mi ricorda le discussioni sui ripetitori dei cellulari. L’antenna sul tetto era un’idea eccellente, purché il tetto fosse quello di un altro. Poi, al primo «pronto, mi senti?», diventavamo tutti piuttosto esigenti sulla qualità della copertura. Un ripetitore e un data center non fanno lo stesso mestiere, naturalmente: il primo rende possibile la copertura mobile, il secondo ospita i sistemi che elaborano e conservano dati. Il paragone riguarda il nostro modo di giudicarli. Del servizio ci accorgiamo quando manca; dell’infrastruttura, quando arriva.

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«The medium is the message», scriveva Marshall McLuhan. Qui la formula mi interessa per un motivo concreto: quando discutiamo di intelligenza artificiale, guardiamo quasi sempre la risposta che compare sullo schermo. È lì che decidiamo se il servizio è rapido, utile o deludente. Se invece guardiamo a ciò che serve per produrre quella risposta, le domande cambiano: dove si può alimentare l’impianto? In che modo verrà raffreddato? Quanto rumore potrebbe generare? Il servizio è lo stesso, ma il giudizio sulla sua convenienza cambia a seconda di chi deve rispondere a quelle domande.

A Milano, secondo l’ANSA, i comitati hanno sollevato il problema del possibile ronzio continuo e hanno richiamato il parere negativo dell’Istituto superiore di sanità sul progetto di Lacchiarella. La loro domanda sull’ordine delle decisioni merita attenzione: perché riconoscere prima la conformità urbanistica di un progetto e valutarne dopo gli effetti ambientali o sanitari? Mi sembra una questione più utile del consueto referendum tra favorevoli e contrari alla tecnologia. Se le verifiche arrivano quando il sito è già stato scelto, possono ancora orientare il progetto o servono soprattutto a discutere una scelta già fatta?

Potendo scegliere, anch’io preferirei un sito lontano dalle abitazioni, dove il rumore pesi meno e dove acqua ed energia non siano già un problema. Ma la cima di una montagna è una soluzione impeccabile soprattutto finché la si guarda sulla cartina. Bisogna anche portarci la corrente, collegare l’impianto alla rete e capire se da lì si può erogare il servizio per cui lo si costruisce. La distanza dalle case è un criterio importante, non l’unico. È proprio per questo che discutere prima del sito, anziché dopo del singolo progetto, mi sembra il modo più serio di prendere sul serio sia la protesta sia la tecnologia.

In Virginia il gettito diventa una casa

Se a Milano la domanda è quando valutare i costi, nella contea di Henrico, in Virginia, se ne pone una altrettanto concreta: a chi vanno i benefici? TecnoAndroid racconta che la contea, con 17 impianti operativi e altri 14 in arrivo, ha destinato circa 52 milioni di euro di entrate fiscali non previste, provenienti dai data center, a un fondo per l’edilizia accessibile. Il programma punta a 750 abitazioni per chi compra la prima casa e ha un reddito moderato. Al momento del resoconto erano state concluse 108 vendite.

Questo è un argomento a favore degli impianti che trovo più interessante del generico invito a non perdere il treno dell’innovazione. A Henrico il beneficio si può esprimere nel prezzo di una casa: secondo i dati riportati, il prezzo mediano delle nuove costruzioni nella contea è di circa 413.000 euro, mentre per le abitazioni vendute tramite il fondo il valore si aggira sui 218.000 euro. Per chi compra, la differenza conta. E conta che il vantaggio passi attraverso una scelta fiscale: la contea aveva abbassato allo 0,4% l’aliquota su computer e periferiche dei centri dati nel 2017 per attirare le aziende, poi l’ha portata al 2,6% dal 2025. I server non hanno deciso spontaneamente di occuparsi di politica abitativa.

Il dissenso, però, non è sparito. Il resoconto riferisce che le tensioni si sono acuite dopo la siccità estiva. Questo non dimostra, di per sé, che gli impianti abbiano causato la siccità; mostra perché una comunità possa continuare a farsi domande sulle risorse anche quando vede un ritorno economico. A mio avviso, una casa resa più accessibile e una preoccupazione per l’acqua non si annullano a vicenda. Possono riguardare persone diverse e, persino quando riguardano le stesse, non c’è una conversione automatica tra uno sconto sul prezzo d’acquisto e la disponibilità di una risorsa nei periodi critici.

È qui che il caso americano smette di essere una cartolina da importare o da respingere. Ha senso chiedere che cosa ottiene un territorio in cambio di un impianto. Ha altrettanto senso chiedere quali condizioni l’impianto debba rispettare a prescindere dal gettito. Se si confondono le due domande, a ogni contestazione si risponde agitando il bilancio della contea. Ma un bilancio, per quanto in ordine, non è lo strumento con cui si misura un ronzio.

La corrente non rispetta i confini comunali

C’è infine un limite al ragionamento sul vicino di casa: non tutti gli effetti vengono dal vicino di casa. Hardware Upgrade riferisce di una ricerca del MIT, pubblicata su Environmental Research Letters, che stima circa 650 morti premature negli Stati Uniti nel 2023 associate all’inquinamento atmosferico dovuto alla produzione di elettricità per i data center. È una stima ottenuta attraverso un modello, non un conteggio di decessi direttamente attribuiti ai singoli impianti. E il percorso studiato non parte da ciò che esce dall’edificio dei server, ma dalle emissioni della generazione elettrica che ne sostiene il consumo.

I ricercatori hanno simulato ora per ora il funzionamento di oltre 10.000 generatori e hanno modellizzato come gli inquinanti si formano e si spostano nell’atmosfera. È questo passaggio a rendere il loro lavoro pertinente anche per chi vive lontano da un centro dati. La domanda è concentrata soprattutto nella Virginia settentrionale e in Texas, ma tra gli Stati con i tassi di mortalità stimati più alti per abitante figurano Iowa, Nevada, South Dakota e Kansas. A fare la differenza non è soltanto quanti chilometri separano una casa dai server: conta quale generatore risponde alla domanda aggiuntiva, dove si trova e dove arrivano gli inquinanti. Il contatore sa a chi mandare la bolletta; l’atmosfera ha criteri di recapito diversi.

«Everything must go somewhere», scriveva Barry Commoner. È un buon promemoria per non confondere due scelte diverse. Allontanare un impianto dalle abitazioni può aiutare ad affrontare il problema del rumore. Non dice, da solo, nulla su dove ricadranno gli effetti della produzione elettrica necessaria a farlo funzionare. E sarebbe altrettanto sbagliato prendere la stima americana e applicarla a un progetto lombardo: se il risultato dipende da come risponde la rete, non si può cambiare rete e dare per scontato lo stesso risultato.

Per un’impresa che adotta servizi di intelligenza artificiale, la domanda più immediata è se funzionino quando servono. Per chi valuta un nuovo centro dati, mi pare ragionevole aggiungerne un’altra: con quale elettricità funzioneranno, anche nelle ore in cui la rete deve fare fronte a quella domanda in più? Sapere quanta energia richiede un impianto è un punto di partenza. Capire come verrà soddisfatta quella domanda permette di discutere un impatto che non si ferma al cancello. E allarga il numero delle persone che hanno titolo per interessarsene, ben oltre quelle che vedranno l’edificio dalla finestra.

La domanda da fare prima

Al prossimo progetto, mi piacerebbe che il confronto cominciasse con una domanda al proponente: quali condizioni rendono questo sito preferibile alle alternative, e quale risultato delle verifiche sarebbe sufficiente per farvi cambiare idea? La seconda metà è la più importante. Se la risposta è «nessuno», non stiamo più scegliendo il posto migliore: stiamo spiegando perché ci piace quello già scelto. Il prezzo della tecnologia non si elimina chiudendo la scheda del browser. Si può però discuterne quando resta ancora qualcosa da decidere.

Michele Ficara Manganelli

Le fonti dei fatti citati: lemonde.fr · ansa.it · tecnoandroid.it · hwupgrade.it



