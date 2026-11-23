23 Novembre 2026

/ Home/PRODOTTI/Hisense P1 arriva in Italia e proietta in Full HD fino a 150 pollici

Il proiettore Hisense P1 è disponibile in Italia dal 23 novembre 2026. Il modello proietta immagini da 65 a 150 pollici, ha una risoluzione nativa Full HD e può essere orientato verso una parete o il soffitto grazie al supporto integrato. Il prezzo di listino consigliato è di 1.199 euro, mentre fino al 31 dicembre il prezzo promozionale è di 999 euro.

Immagini fino a 150 pollici, risoluzione nativa Full HD

Il P1 utilizza la tecnologia Triple Color Laser e accetta segnali in ingresso fino al 4K. La compatibilità in ingresso non cambia però la risoluzione di proiezione, che resta Full HD. Hisense indica una luminosità di 1.000 ANSI lumen e un rapporto di contrasto di 6000:1. La copertura cromatica dichiarata è pari al 110% dello spazio colore BT.2020. Per i contenuti compatibili, il proiettore supporta gli standard HDR10 e HLG.

«Con Hisense P1 vogliamo portare l’esperienza del grande schermo in ogni ambiente della casa, senza compromessi sulla qualità dell’immagine» commenta Gianluca di Pietro, CEO di Hisense Italia.

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Come si orienta e si regola la proiezione

Il supporto gimbal consente di ruotare il corpo del proiettore di 360° sul piano verticale. L’angolazione si può quindi cambiare direttamente dal dispositivo, senza montarlo su un sostegno esterno per passare, ad esempio, dalla parete al soffitto. Il formato dell’immagine si può adattare allo spazio disponibile con lo zoom ottico da 1,3x e con quello digitale.

Di Pietro indica proprio nella possibilità di cambiare superficie e dimensione dell’immagine uno degli aspetti su cui punta Hisense:

«La tecnologia Triple Color Laser restituisce colori intensi e coinvolgenti, mentre la possibilità di proiettare immagini fino a 150 pollici e il supporto gimbal integrato consentono di adattare facilmente la visione a spazi ed esigenze diverse. Una soluzione pensata per vivere film, sport e gaming su grande scala, con la libertà di portare l’intrattenimento dove e come si desidera.»

La configurazione prevede sia controlli manuali sia automatismi. Si può scegliere come gestire la messa a fuoco e la correzione trapezoidale, cioè la regolazione della forma dell’immagine quando la proiezione avviene in obliquo. Se si usa uno schermo, la funzione Auto Screen Fit adatta automaticamente l’immagine alla sua superficie.

Streaming, audio e videogiochi

Il sistema operativo VIDAA OS offre accesso diretto dal proiettore a servizi di streaming come Netflix, Prime Video e YouTube. Per riprodurre contenuti da dispositivi Apple è disponibile AirPlay 2, mentre i comandi vocali di Alexa passano dal telecomando. Le app integrate e la condivisione da un altro dispositivo sono quindi due modalità distinte per scegliere cosa proiettare.

L’audio è affidato a due altoparlanti integrati da 7 W ciascuno, per un totale di 14 W. Il P1 supporta la decodifica DTS:X e Dolby Audio e mette a disposizione un equalizzatore per regolare il suono.

Per i videogiochi c’è una modalità dedicata. Hisense dichiara un input lag di 1 ms, il parametro che misura il ritardo tra il comando e la risposta visibile sullo schermo. Il proiettore supporta anche FreeSync con i dispositivi compatibili: la funzione riguarda la fluidità dell’immagine, mentre il dato sull’input lag descrive la rapidità con cui l’azione del giocatore viene mostrata.