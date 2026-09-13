13 Settembre 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/Meta: uno sciame di agenti IA avrebbe superato 100 ingegneri umani

La notizia in sintesi Meta riferisce risultati superiori a 100 ingegneri su compiti specifici.

riferisce risultati superiori a 100 ingegneri su compiti specifici. Alexandr Wang indica nelle valutazioni il fattore decisivo del sistema.

indica nelle valutazioni il fattore decisivo del sistema. Gli agenti usano memoria Markdown, cron job e cicli di autocorrezione.

Muse, agente personale di Meta, è previsto per settembre 2026.





Meta punta sugli agenti AI valutabili

Meta ha dichiarato che uno sciame di agenti di intelligenza artificiale ha superato un gruppo di 100 ingegneri umani in compiti specifici, secondo il Chief AI Officer Alexandr Wang. L’affermazione è stata fatta durante un confronto con il presidente di Y Combinator, Garry Tan, nell’ambito di Startup School 2026. Wang ha illustrato il metodo usato dall’azienda per sviluppare sistemi autonomi capaci di eseguire, controllare e correggere il proprio lavoro.

Il vantaggio, secondo il dirigente, non dipende soltanto dalla potenza dei modelli, ma da valutazioni robuste, operatività continua e feedback automatici. Il caso riguarda attività ben definite, misurabili e dotate di criteri di successo chiari: una precisazione centrale per interpretare la portata del confronto con gli ingegneri.

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Memoria persistente e controlli continui

L’infrastruttura descritta da Alexandr Wang è deliberatamente essenziale. Gli agenti conservano memoria persistente in file Markdown e vengono pianificati tramite cron job, strumento storico dei sistemi Unix per l’esecuzione automatica delle attività. Invece di concentrare tutto in un unico sistema, Meta suddivide il lavoro in cicli distinti, nei quali gli agenti esaminano l’output, individuano eventuali errori e ripetono i passaggi necessari.

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Wang ha attribuito il risultato alla combinazione tra metriche affidabili, continuità di esecuzione e un’architettura di feedback che consente miglioramenti senza intervento umano diretto. “Il giusto sistema di valutazione”, più della sofisticazione del modello sottostante, è la variabile che il dirigente considera decisiva. Il suo approccio deriva anche dall’esperienza maturata con Scale AI, società di etichettatura dati e infrastrutture AI da lui fondata.

Meta ha acquisito Scale AI per 14,3 miliardi di dollari e Wang è entrato nel gruppo come Chief AI Officer nel giugno 2025. A Y Combinator, i temi dei sistemi auto-migliorativi e dei cicli chiusi hanno avuto spazio anche attraverso soluzioni interne come il framework multi-agente QM.

Muse estende il modello alle attività personali

La strategia può tradursi in prodotti rivolti al pubblico attraverso Muse, noto internamente come Hatch. Meta lo sta sviluppando come agente personale capace di coordinare email, agenda e pagamenti tra applicazioni diverse, mantenendo il contesto operativo in un unico assistente.

Il rilascio pubblico è programmato per settembre 2026. L’elemento rilevante non è l’autonomia generica, ma l’applicazione di controlli e criteri verificabili a funzioni quotidiane, dove errori e risultati possono essere misurati con maggiore precisione.

FAQ

Chi ha illustrato i risultati degli agenti Meta?

Alexandr Wang, Chief AI Officer di Meta, ha presentato il caso durante una conversazione con Garry Tan a Startup School 2026.

In quali attività gli agenti hanno superato gli ingegneri?

Il confronto riguarda compiti specifici, ben definiti e misurabili, con criteri di successo chiari e un sistema di valutazione adeguato.

Quali tecnologie usa l’infrastruttura degli agenti?

La memoria persistente viene archiviata in file Markdown, mentre i cron job pianificano l’esecuzione automatica delle attività e dei cicli operativi.

Quando sarà disponibile Muse di Meta?

Muse, chiamato internamente Hatch, è previsto per il rilascio pubblico nel settembre 2026 e coordinerà email, agenda e pagamenti.

Quali fonti sono state utilizzate?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana fonti stampa ufficiali e qualificate, valutando congiuntamente anche Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.