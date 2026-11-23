23 Novembre 2026/Home/PRODOTTI/Celly sconta cinque accessori su Amazon per il Black Friday
Le offerte di Celly per il Black Friday su Amazon sono disponibili fino al 30 novembre 2026. La selezione, annunciata il 23 novembre, comprende cinque accessori: due da usare con lo smartphone, un kit per allestire una postazione di lavoro in viaggio, un aspirapolvere portatile e una lampada da tavolo. Le schede dei prodotti indicano caratteristiche diverse da verificare a seconda dell’uso, dal connettore degli auricolari al modello di iPhone per cui è prevista la cover.
I cinque accessori Celly in offerta
Auricolari a filo Celly Il modello in-ear si collega tramite un connettore USB-C. Il microfono è integrato e consente di usare gli auricolari anche per le telefonate, oltre che per ascoltare musica. I comandi comprendono un tasto per rispondere alle chiamate e un controllo per regolare il volume. Il collegamento resta via cavo anche quando si passa dall’ascolto a una conversazione.
Offerta Top Black Fridayi
Celly, Cuffie Auricolari In Ear con Filo USB-C, Con Tasto di Risposta, Controllo del Volume, Microfono Integrato, Colore Blu
AUDIO SENZA COMPROMESSI: Scopri l’audio senza compromessi con le cuffie con filo USB C, perfette per un suono cristallino e una connessione stabile · DESIGN E COMFORT: Goditi il design elegante e il comfort delle cuffie in ear con filo, ideali per l’uso quotidiano grazie alla forma ergonomica · CHIAMATE CHIARE: Effettua chiamate con chiarezza grazie al microfono integrato delle cuffie con filo, senza perdere una parola
Kit viaggio per lavoro in mobilità Celly La custodia rigida in EVA, con chiusura a zip, contiene una tastiera wireless pieghevole, un mouse wireless e il relativo tappetino. A questi si aggiungono un cavo Type-C e un supporto richiudibile per smartphone, indicato per dispositivi fino a 12 pollici. La tastiera compatta e il supporto si possono ripiegare quando si ripongono gli accessori al termine di una sessione di studio o di lavoro.
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Offerta Black Fridayi
Celly, Kit Travel con Tastiera e Mouse Wireless, Set Completo per Lavorare Ovunque con Custodia Rigida in EVA, Tastiera Pieghevole, Mouse Senza Fili, Cavo USB-C, Supporto Smartphone e Tappetino, Blu
ORGANIZZAZIONE OTTIMALE: la custodia rigida in EVA protegge da urti, acqua e polvere, mantenendo tastiera, mouse e accessori al sicuro durante gli spostamenti · KIT COMPLETO PER LA PRODUTTIVITÀ: include una tastiera pieghevole wireless, un mouse senza fili compatto, cavo Type-C, supporto regolabile per smartphone e un pratico tappetino per il mouse · MASSIMA FLESSIBILITÀ: trasforma qualsiasi luogo in un ufficio mobile. Ideale per chi necessita di una postazione di lavoro completa, leggera e facilmente trasportabile con tastiera e mouse wireless
Per gli accessori da usare con il telefono, la selezione distingue tra prodotti descritti in base al collegamento o alle dimensioni del dispositivo e una custodia destinata a un modello preciso.
Cover MAGMATT Celly La custodia è progettata per iPhone 18 Pro. La scocca trasparente lascia visibile il telefono, mentre i bordi e l’anello MagSafe sono colorati in abbinamento al dispositivo. Celly indica una finitura opaca e anti-impronte. La struttura è realizzata in TPU, il materiale a cui il marchio affida la protezione dagli urti e dall’usura legata all’uso quotidiano.
Offerta Black Fridayi
Celly Cover iPhone 18 Pro/17 Pro Trasparente, per Magsafe | Cover trasparente iPhone 17 Pro/18 Pro con bordo opaco borgogna, protezione fotocamera e pulsanti, per Magsafe
TRASPARENTE CON BORDI OPACHI: Cover trasparente che valorizza il design dello smartphone, con bordi effetto opaco che migliorano la presa e donano un look moderno · PROTEZIONE DA CADUTE E URTI: Rinforzi dedicati su fotocamera e pulsanti proteggono il dispositivo nei punti più esposti, mentre i tasti soft-touch in gomma garantiscono comandi precisi · BORDO RIALZATO: Il bordo rialzato mantiene display e fotocamera lontani dalle superfici, per una custodia che protegge il telefono ogni giorno
La selezione comprende anche due apparecchi con batteria per la casa e la scrivania. In questo caso la ricarica riguarda sia gli apparecchi stessi sia, per la lampada, lo smartphone che si può appoggiare sulla base.
Aspirapolvere portatile Celly Il motore brushless è alloggiato in un corpo compatto e leggero, con un’impugnatura antiscivolo. Il dispositivo è pensato per raccogliere polvere, briciole e peli di animali domestici. Gli accessori in dotazione ne consentono l’impiego negli interni dell’auto, sulle tastiere e sui piani di lavoro, oltre che nei piccoli spazi di casa. La batteria si ricarica tramite USB-C.
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Celly Aspirabriciole Senza Fili Portatile per Auto, Casa e Ufficio | Mini aspirapolvere senza fili con motore brushless, ricarica USB-C, filtro lavabile e spazzola multifunzione
POTENZA SENZA FILI: Motore brushless ad alte prestazioni che rimuove efficacemente polvere, briciole, capelli e peli di animali, anche negli angoli più difficili · MULTIAMBIENTE: Aspirapolvere senza fili per auto, casa e ufficio, con spazzola multifunzione inclusa per sedili, bocchette, scrivanie e tastiere · RICARICA USB-C: Batteria integrata da 1.200 mAh con ricarica rapida tramite USB-C, per un aspirabriciole sempre pronto all’uso nelle pulizie quotidiane
Sulla scrivania, quindi, gli impieghi vanno dalla pulizia delle superfici all’illuminazione del piano. La lampada è prevista anche per il comodino, dove la base svolge pure la funzione di caricatore per il telefono.
Lampada LED pieghevole con ricarica wireless Celly La struttura è regolabile e la luce si può impostare su tre diverse temperature di colore. La base integra un sistema di ricarica wireless rapida per lo smartphone, con una potenza fino a 15 watt. La batteria integrata della lampada offre, secondo Celly, fino a 12 ore di autonomia. I due valori descrivono funzioni distinte: la potenza di ricarica del telefono e la durata della batteria della lampada.
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Celly Lampada da Scrivania LED Pieghevole con Caricatore Wireless 15W | Lampada da scrivania senza fili ricaricabile con ricarica wireless 15W, testa pieghevole e tre temperature colore
CARICATORE WIRELESS 15W: Lampada da scrivania con base di ricarica wireless fino a 15W, che alimenta lo smartphone compatibile senza cavi e mantiene la postazione ordinata · TESTA PIEGHEVOLE: La testa orientabile dirige la luce dove serve e si richiude quando la lampada non è in uso, liberando spazio sulla scrivania · TRE TEMPERATURE COLORE: Tre temperature di luce selezionabili, ideali per lavoro, studio, lettura o relax in ogni momento della giornata
La scadenza del 30 novembre è comune a tutta la selezione. La scelta dipende invece dal dispositivo a cui abbinare l’accessorio o dall’uso previsto, dalle chiamate e dal lavoro in viaggio alla pulizia e all’illuminazione di una postazione.
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