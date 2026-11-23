23 Novembre 2026

/ Home/PRODOTTI/Celly sconta cinque accessori su Amazon per il Black Friday

Le offerte di Celly per il Black Friday su Amazon sono disponibili fino al 30 novembre 2026. La selezione, annunciata il 23 novembre, comprende cinque accessori: due da usare con lo smartphone, un kit per allestire una postazione di lavoro in viaggio, un aspirapolvere portatile e una lampada da tavolo. Le schede dei prodotti indicano caratteristiche diverse da verificare a seconda dell’uso, dal connettore degli auricolari al modello di iPhone per cui è prevista la cover.

I cinque accessori Celly in offerta

Auricolari a filo Celly Il modello in-ear si collega tramite un connettore USB-C. Il microfono è integrato e consente di usare gli auricolari anche per le telefonate, oltre che per ascoltare musica. I comandi comprendono un tasto per rispondere alle chiamate e un controllo per regolare il volume. Il collegamento resta via cavo anche quando si passa dall’ascolto a una conversazione.

Foto: Celly

Kit viaggio per lavoro in mobilità Celly La custodia rigida in EVA, con chiusura a zip, contiene una tastiera wireless pieghevole, un mouse wireless e il relativo tappetino. A questi si aggiungono un cavo Type-C e un supporto richiudibile per smartphone, indicato per dispositivi fino a 12 pollici. La tastiera compatta e il supporto si possono ripiegare quando si ripongono gli accessori al termine di una sessione di studio o di lavoro.

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Per gli accessori da usare con il telefono, la selezione distingue tra prodotti descritti in base al collegamento o alle dimensioni del dispositivo e una custodia destinata a un modello preciso.

Cover MAGMATT Celly La custodia è progettata per iPhone 18 Pro. La scocca trasparente lascia visibile il telefono, mentre i bordi e l’anello MagSafe sono colorati in abbinamento al dispositivo. Celly indica una finitura opaca e anti-impronte. La struttura è realizzata in TPU, il materiale a cui il marchio affida la protezione dagli urti e dall’usura legata all’uso quotidiano.

Foto: Celly

La selezione comprende anche due apparecchi con batteria per la casa e la scrivania. In questo caso la ricarica riguarda sia gli apparecchi stessi sia, per la lampada, lo smartphone che si può appoggiare sulla base.

Aspirapolvere portatile Celly Il motore brushless è alloggiato in un corpo compatto e leggero, con un’impugnatura antiscivolo. Il dispositivo è pensato per raccogliere polvere, briciole e peli di animali domestici. Gli accessori in dotazione ne consentono l’impiego negli interni dell’auto, sulle tastiere e sui piani di lavoro, oltre che nei piccoli spazi di casa. La batteria si ricarica tramite USB-C.

Foto: Celly

Sulla scrivania, quindi, gli impieghi vanno dalla pulizia delle superfici all’illuminazione del piano. La lampada è prevista anche per il comodino, dove la base svolge pure la funzione di caricatore per il telefono.

Lampada LED pieghevole con ricarica wireless Celly La struttura è regolabile e la luce si può impostare su tre diverse temperature di colore. La base integra un sistema di ricarica wireless rapida per lo smartphone, con una potenza fino a 15 watt. La batteria integrata della lampada offre, secondo Celly, fino a 12 ore di autonomia. I due valori descrivono funzioni distinte: la potenza di ricarica del telefono e la durata della batteria della lampada.

Foto: Celly

La scadenza del 30 novembre è comune a tutta la selezione. La scelta dipende invece dal dispositivo a cui abbinare l’accessorio o dall’uso previsto, dalle chiamate e dal lavoro in viaggio alla pulizia e all’illuminazione di una postazione.