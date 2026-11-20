20 Novembre 2026

/ Home/AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE/OPPO Watch 5 debutta in Italia con la modalità UltraBurn

OPPO Watch 5 arriva in Italia con un prezzo consigliato di 179,99 euro e una nuova modalità dedicata agli allenamenti, UltraBurn, al debutto sui mercati internazionali. Presentato il 20 novembre 2026, lo smartwatch utilizza l’algoritmo proprietario FatMax per suggerire una fascia cardiaca personalizzata durante l’esercizio. Il dispositivo integra anche funzioni per il monitoraggio del sonno e del benessere, in una cassa quadrata di alluminio da 25 grammi.

Display e personalizzazione

La cassa ha uno spessore di 9,2 millimetri e ospita uno schermo AMOLED da 1,85 pollici. La tecnologia di incapsulamento LIPO consente di contenere le cornici Quad-Equal a 2 millimetri. Per il display, OPPO dichiara una luminosità di picco di 3.000 nit, una caratteristica destinata a facilitarne la lettura anche sotto la luce del sole.

Le colorazioni disponibili sono Twinkle Purple, Mint Green e Cool Black, abbinate a cinturini in fluoroelastomero. La prima si differenzia per la finitura Luster-Silk Fusion, dall’effetto perlato. Alla personalizzazione estetica contribuiscono anche i pin decorativi: quelli proposti sono Four-Pointed Star, Petal e Pickleball, con la possibilità di utilizzare accessori di terze parti compatibili.

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Il catalogo software comprende oltre 400 quadranti già configurati e più di 30 modelli modificabili. Tra questi figurano Vibrant Collage e Sticker Fun, che permettono di impiegare anche Motion Photo e video nella composizione della schermata dell’orologio.

Con Watch Face Sharing i quadranti realizzati dagli utenti possono essere condivisi sui social e utilizzati da altre persone attraverso un codice di riscatto. Un’altra funzione, One-Tap Watch Face Swap, permette invece di trasferire una fotografia sul dispositivo per usarla come quadrante.

Come funziona UltraBurn

La principale novità per l’attività fisica è l’abbinamento tra FatMax e UltraBurn. L’algoritmo elabora informazioni personali e parametri fisiologici, fra cui età, frequenza cardiaca a riposo e VO₂ max. Da questi dati ricava un intervallo di frequenza cardiaca che, secondo OPPO, può favorire l’ossidazione dei grassi durante l’allenamento.

UltraBurn applica queste indicazioni a 35 modalità di esercizio, comprese camminata veloce, corsa, ciclismo e nuoto. Mentre l’utente si allena, l’orologio rileva il battito e segnala con vibrazioni o avvisi vocali quando regolare l’intensità per rimanere nella fascia suggerita. Al termine della sessione restituisce una stima dei grassi consumati e dell’efficienza della loro combustione: si tratta dunque di valori stimati dal sistema.

Il monitoraggio sportivo si estende oltre UltraBurn. Le stime relative all’ossidazione di grassi e zuccheri sono disponibili per oltre 100 discipline, mentre le modalità sportive professionali sono 14. Fra le attività aggiunte compare il pickleball.

Per consultare i dati senza guardare continuamente il polso, Workout Data Screen Mirroring replica sullo smartphone collegato le metriche dell’allenamento in tempo reale. È una possibilità pensata anche per l’uso sul tapis roulant con inclinazione. AI Personal Trainer utilizza invece gli indicatori fisiologici e lo storico delle attività per proporre suggerimenti sulla programmazione delle sessioni in base agli obiettivi individuali.

Le funzioni per il benessere e il sonno

L’aggiornamento di Mind & Body Care aggiunge il rilevamento dell’esposizione alla luce solare e dello stato del ciclo mestruale. Secondo quanto indicato dall’azienda, la funzione distingue 13 stati psicofisici e associa a queste informazioni promemoria dedicati al benessere, visualizzati insieme ad animazioni.

Per il ciclo mestruale, Women’s Well-being Tracker combina il sensore di temperatura cutanea con la calibrazione dinamica di diversi indicatori biometrici. OPPO attribuisce a questo aggiornamento una maggiore accuratezza delle previsioni. Sono inoltre previsti promemoria e indicazioni su esercizio, recupero e routine quotidiana nelle quattro fasi del ciclo.

Il rilevamento del sonno interviene anche sulla riproduzione audio: quando il sistema riconosce che la persona si è addormentata, mette in pausa l’audio dello smartphone collegato. Al risveglio viene prodotto un resoconto basato sul monitoraggio delle fasi del riposo notturno.

Sul fronte delle funzioni connesse, Fluid Cloud mostra informazioni aggiornate in tempo reale, comprese le indicazioni di navigazione. Remote Camera Control consente invece di comandare lo scatto della fotocamera dello smartphone dall’orologio, senza dover tenere il telefono in mano.

Autonomia, protezione e prezzo

La batteria al silicio-carbonio ha una capacità di 351 mAh. L’autonomia dichiarata da OPPO raggiunge sette giorni con un impiego tipico e dieci con un utilizzo più contenuto. Sempre secondo le indicazioni del produttore, dieci minuti di ricarica sono sufficienti per una giornata d’uso.

La dotazione comprende una resistenza all’acqua dolce fino a 5 ATM e la certificazione IP69 contro polvere e acqua dolce. Sono caratteristiche che si affiancano alle modalità sportive e alle funzioni di monitoraggio nell’impiego quotidiano del dispositivo.

OPPO Watch 5 è acquistabile in Italia attraverso OPPO Store, Amazon e i principali rivenditori autorizzati. Il prezzo consigliato di 179,99 euro comprende quindi una proposta incentrata sulle indicazioni per l’allenamento e sulla personalizzazione, con l’autonomia dichiarata fra gli elementi da considerare nella scelta.