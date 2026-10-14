James Dyson Award seleziona 20 progetti per la finale internazionale

14 Ottobre 2026

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La notizia in sintesi Il James Dyson Award 2026 ha selezionato 20 progetti di studenti e neolaureati per la finale internazionale.

Le invenzioni riguardano assistenza sanitaria, autonomia delle persone con disabilità, ambiente e sicurezza degli edifici.

Una giuria di 12 ingegneri Dyson ha valutato funzionalità, progettazione, originalità e fattibilità commerciale.

Sir James Dyson sceglierà i vincitori, annunciati il 4 novembre: ciascuno riceverà 30.000 sterline.

Una macchina per dialisi a basso costo, un braccialetto che converte il linguaggio dei segni in voce e un bastone con intelligenza artificiale per persone non vedenti sono tra i 20 finalisti internazionali del James Dyson Award 2026. I progetti, realizzati da studenti e neolaureati, passano ora alla selezione conclusiva: i vincitori saranno annunciati il 4 novembre e riceveranno ciascuno 30.000 sterline per proseguire lo sviluppo.

A scegliere sarà Sir James Dyson, dopo il lavoro di una giuria di ingegneri dell’azienda. La rosa riunisce dispositivi destinati a rendere più accessibili le cure, strumenti per la comunicazione e la mobilità delle persone con disabilità e sistemi per intervenire su problemi ambientali e strutturali.

Dialisi e strumenti per la diagnosi

Nelle Filippine, Andrew Jacob Buensalido e Allyson Cabrestante hanno sviluppato BiDaKidney, una macchina semiautomatica per la dialisi. Il progetto punta a contenere il costo del dispositivo per facilitare l’accesso al trattamento: il tema economico è quindi parte dell’obiettivo progettuale, insieme alla funzione sanitaria.

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Il riconoscimento dei primi segnali della malattia di Parkinson è invece l’obiettivo di SoleTrace, ideato in Canada da Hyunjae Noh. Il sistema combina intelligenza artificiale e scansione tramite smartphone per individuare alterazioni dell’andatura. Si concentra dunque sul movimento come elemento da analizzare per rilevare segnali della malattia.

Un diverso metodo di raccolta dei campioni caratterizza AnemoSwab, di Yonatan Morocz. Per i test sulle malattie respiratorie, il dispositivo raccoglie particelle presenti nel respiro al posto del prelievo con tampone nasale.

Comunicazione e mobilità tra i progetti selezionati

Due delle invenzioni dedicate all’accessibilità affrontano le barriere nella comunicazione. In Germania, Samuel Nagel e Paul Feiler hanno progettato NURA, un braccialetto indossabile che traduce il linguaggio dei segni in voce. Dagli Emirati Arabi Uniti arriva invece VocaBuddy, di Erdzean Nathaniel Sybico, che permette ai bambini autistici non verbali di comunicare attraverso fotografie e voci familiari.

Alla mobilità è dedicato CaneSight, sviluppato da Bing He Sun, dalla Cina continentale. Il bastone utilizza l’intelligenza artificiale per assistere le persone non vedenti nel raggiungimento della destinazione finale, con attenzione alla precisione del percorso.

Coralli ed edifici dopo i terremoti

Tra le proposte ambientali figura Reefvive, realizzato a Taiwan da Yin-Rui Liao. Il progetto impiega materiali riciclati per produrre basi destinate ai coralli, con l’obiettivo di contribuire al ripristino delle barriere coralline.

La sicurezza delle costruzioni è invece al centro di Sentinel, del filippino Aldrei Ong: sensori integrati servono a monitorare i danni strutturali negli edifici in cemento armato dopo eventi sismici.

La selezione e il prossimo passaggio

La giuria internazionale comprende 12 ingegneri Dyson che lavorano in Regno Unito, Stati Uniti, Singapore, Malesia e Filippine. Le competenze coprono design di prodotto, meccanica, elettronica, sostenibilità e ingegneria chimica. Per confrontare le candidature sono stati considerati il funzionamento delle invenzioni, il percorso progettuale, l’originalità e la fattibilità commerciale.

Kay Yeong, Principal Engineer e membro della giuria, ha commentato:

“Il James Dyson Award attrae sempre candidature da un’ampia gamma di settori, e quest’anno non fa eccezione! Questo rende il lavoro stimolante, ma può essere difficile scegliere, ad esempio, tra un dispositivo per la salute dei bambini e una struttura per l’ingegneria ambientale. Le mie invenzioni preferite sono quelle che portano alla luce problemi che non sapevo dovessero essere risolti, ed è un tratto comune a molti dei 20 progetti selezionati. Sono proprio questi gli spunti di riflessione di cui abbiamo bisogno per trovare soluzioni pratiche e quotidiane per migliorare la vita delle persone. Non vedo l’ora di scoprire chi si aggiudicherà i premi globali!”

Per i 20 finalisti resta ora il passaggio alla valutazione di Sir James Dyson. Il premio assegnato a ciascun vincitore sarà destinato alla fase successiva di sviluppo dell’invenzione: l’annuncio del 4 novembre stabilirà quali progetti riceveranno il sostegno economico.