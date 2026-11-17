17 Novembre 2026

/ Home/PRODOTTI/ASUS lancia Prime AP304 ARGB, case con vetro curvo e quattro ventole

ASUS porta sul mercato il Prime AP304 ARGB, un case ATX con pannello in vetro temperato curvo, quattro ventole preinstallate e spazio per schede grafiche lunghe fino a 420 mm. La disponibilità è stata annunciata a novembre 2026, con un prezzo suggerito di 159,90 euro. Il modello combina una struttura che lascia visibili i componenti con accorgimenti per il raffreddamento e il fissaggio della scheda video.

Il tratto più riconoscibile dell’ASUS Prime AP304 ARGB è il vetro che prosegue dal frontale al fianco senza interruzioni. Questa soluzione permette di osservare l’interno attraverso entrambe le superfici, senza la separazione tra un pannello anteriore e uno laterale. Le finiture disponibili sono due: nera e bianca.

Secondo ASUS, la lavorazione del vetro comprende cinque fasi e adotta standard derivati dal settore aerospaziale, incluso un trattamento di tempra. Per accedere all’interno, il pannello utilizza guide a sgancio rapido: il meccanismo ne consente la rimozione e il successivo riposizionamento durante le operazioni di assemblaggio o gli interventi sui componenti.

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Ventilazione e illuminazione integrate

Il sistema di aerazione brevettato impiega aperture a feritoia e una struttura su tre lati. ASUS lo ha progettato con particolare attenzione al raffreddamento della scheda grafica. La dotazione comprende quattro ventole ARGB da 120 mm già installate, alle quali si aggiunge una striscia luminosa integrata nel case.

La striscia è compatibile con ASUS Aura Sync, per la gestione dell’illuminazione. Ventilazione e luci sono quindi entrambe presenti nella configurazione di partenza dello chassis: le ventole fanno parte della dotazione dichiarata, mentre il sistema ARGB accompagna l’impostazione visiva del pannello panoramico. Le caratteristiche descritte riguardano l’allestimento del case, non una configurazione completa di PC.

Per chi sceglie il raffreddamento a liquido, il limite indicato è di 360 mm. Questo dato si affianca a quello relativo alla lunghezza massima della scheda video e permette di individuare due vincoli da considerare nella scelta dei componenti. Il formato ATX definisce invece la tipologia di chassis proposta da ASUS.

Due sistemi per il fissaggio della scheda grafica

Per la GPU sono previste due soluzioni distinte: un sistema brevettato di bloccaggio senza attrezzi e un supporto rinforzato, da fissare tramite viti. Quest’ultimo è destinato alle schede lunghe da 300 a 360 mm e serve a limitarne la flessione e gli spostamenti involontari una volta montate.

La compatibilità del supporto non va dunque confusa con lo spazio complessivo disponibile: il case può ospitare schede fino a 420 mm, ma l’intervallo dichiarato per il sostegno rinforzato è più ristretto. È una distinzione da tenere presente quando si verifica l’abbinamento tra chassis e scheda grafica.

Sul pannello superiore trova posto una porta USB Type-C con velocità di trasferimento dichiarata fino a 20 Gbps. Dietro la scheda madre sono invece disponibili 33 mm per il passaggio dei cavi. Lo spazio dedicato ai collegamenti consente di separarli dalla parte più esposta alla vista attraverso il vetro.

Colori, prezzo e disponibilità

Le versioni nera e bianca prevedono anche cavi interni delle connessioni I/O abbinati al colore dello chassis. La scelta cromatica riguarda quindi non soltanto le superfici esterne, ma anche alcuni collegamenti visibili durante il montaggio e attraverso il pannello trasparente.

Il prezzo suggerito di 159,90 euro accompagna la disponibilità immediata annunciata da ASUS. I canali di vendita comprendono gli ASUS Gold Store, i rivenditori del programma Powered by ASUS e gli altri partner commerciali del marchio. Per chi sta pianificando un assemblaggio, le verifiche principali restano gli ingombri della GPU, la compatibilità con il supporto rinforzato e le dimensioni del raffreddamento scelto.