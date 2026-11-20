20 Novembre 2026

/ Home/PRODOTTI/Rowenta Air KeraStraight unisce asciugatura e lisciatura

Rowenta presenta a novembre 2026 Air KeraStraight, un apparecchio per asciugare e lisciare i capelli che combina un flusso d’aria direzionale con piastre riscaldate. Il prezzo consigliato al pubblico è di 174,99 euro. Il dispositivo riunisce nello stesso strumento le fasi di asciugatura e lisciatura, con due modalità distinte per lavorare sui capelli bagnati o completare la piega su quelli asciutti.

La piastra ad aria Air KeraStraight utilizza un motore digitale che, secondo i dati forniti dal marchio, genera un flusso fino a 160 km/h. Le regolazioni comprendono tre velocità, quattro impostazioni del flusso d’aria e sei livelli di temperatura delle piastre. L’intervallo complessivo va da 80°C a 210°C, ma le temperature accessibili cambiano in base alla modalità selezionata.

Come funzionano le modalità Wet e Dry

Il procedimento indicato da Rowenta prevede una prima fase in modalità Wet, con le piastre chiuse, dedicata all’asciugatura. Mantenendo la stessa modalità e aprendo le piastre, lo strumento permette poi di asciugare e lisciare contemporaneamente. In questa configurazione le temperature delle piastre sono comprese tra 80°C e 140°C.

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Per la rifinitura sui capelli asciutti è prevista invece la modalità Dry, che porta l’intervallo di temperatura tra 150°C e 210°C. Le due modalità corrispondono quindi a momenti diversi della piega: la prima accompagna il passaggio dal capello bagnato all’asciutto, mentre la seconda serve a perfezionare la lisciatura.

La sequenza proposta non coincide dunque con l’impiego della stessa temperatura dall’inizio alla fine. Il funzionamento distingue l’asciugatura iniziale, il lavoro combinato di aria e piastre e il successivo intervento di finitura. Le impostazioni consentono di modificare sia il flusso d’aria sia il calore delle piastre, entro i limiti previsti per ciascuna modalità.

Cheratina e controllo della temperatura: i dati dichiarati

Il sistema denominato Air Keratin associa un rivestimento in cheratina, il flusso d’aria diretto e un controllo della temperatura che, secondo Rowenta, arriva a mille verifiche al secondo. A questa combinazione il produttore collega la dichiarazione di preservare il 100% della cheratina del capello.

Il dato si riferisce a prove di laboratorio condotte nel maggio 2026 su ciocche di capelli. Le condizioni indicate sono differenti per l’utilizzo a secco e su capelli bagnati: nel primo caso il test è stato eseguito a 180°C, nel secondo a 80°C e a 140°C. La percentuale dichiarata va quindi letta insieme a queste condizioni di prova, senza estenderla automaticamente a ogni temperatura disponibile o a qualsiasi impiego dell’apparecchio.

Air KeraStraight integra anche un generatore ionico. Rowenta gli attribuisce un’azione contro l’effetto crespo e l’elettricità statica, oltre a benefici sulla morbidezza e sulla luminosità. Per queste ultime caratteristiche il riferimento indicato è una valutazione su 30 donne in Francia, dopo un mese di utilizzo, con un confronto rispetto ai capelli lasciati asciugare all’aria. Si tratta di un riferimento distinto dai test di laboratorio sulla cheratina.

Peso e prezzo

Il peso dichiarato dell’apparecchio è di 390 grammi, senza considerare il cavo. Questa precisazione delimita il dato: non si tratta del peso complessivo dello strumento con tutti i suoi elementi. Le caratteristiche del modello affiancano così alle regolazioni di aria e temperatura anche un’indicazione utile per valutarne la maneggevolezza.

Con un prezzo consigliato di 174,99 euro, la proposta di Rowenta punta a concentrare asciugatura e lisciatura in un unico dispositivo. La distinzione pratica rimane quella tra il trattamento dei capelli bagnati e la rifinitura a secco: due fasi gestite dallo stesso apparecchio, ma con intervalli di temperatura differenti.