Scaleway annuncia in Svezia un supercomputer IA con GPU AMD MI355X

14 Ottobre 2026

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La notizia in sintesi Scaleway annuncia in Svezia un supercomputer per l’intelligenza artificiale con GPU AMD Instinct MI355X.

È il primo supercomputer di Scaleway fuori dalla Francia, destinato a startup e imprese europee.

Il sistema utilizzerà il software aperto AMD ROCm per lo sviluppo e l’esecuzione dei carichi di lavoro IA.

Il progetto amplia la presenza in Svezia, dopo la partnership con Tele2 siglata a maggio.

Scaleway installerà in Svezia un nuovo supercomputer per l’intelligenza artificiale basato su GPU AMD Instinct MI355X. L’annuncio è arrivato il 13 ottobre 2026, durante ai-PULSE 2026: l’infrastruttura metterà capacità di calcolo su larga scala a disposizione di startup, aziende specializzate nell’IA e grandi imprese europee. Per Scaleway sarà il primo supercomputer al di fuori della Francia.

La società presenta il progetto come il primo supercomputer commerciale per l’intelligenza artificiale basato su questi acceleratori AMD in Svezia. L’inserimento del cluster nell’offerta di Scaleway aumenterà le architetture di calcolo tra cui i clienti potranno scegliere per sviluppare ed espandere le proprie applicazioni.

Damien Lucas, CEO di Scaleway, collega l’installazione al rafforzamento della collaborazione con AMD e all’espansione europea della società:

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«Siamo entusiasti di rafforzare la nostra collaborazione con AMD e di mettere la potenza della tecnologia AMD Instinct a disposizione delle aziende di tutta Europa su questa scala» «La scelta della Svezia rende questo traguardo particolarmente significativo, mentre continuiamo ad ampliare la nostra presenza e i nostri investimenti in Europa».

GPU AMD e software aperto per training e inferenza

Il sistema affiancherà alle GPU AMD Instinct MI355X l’ambiente software aperto AMD ROCm. Questa combinazione sarà utilizzata per lo sviluppo e l’esecuzione di carichi di lavoro IA su larga scala, comprese le attività di addestramento dei modelli e di inferenza.

Il progetto risponde alle esigenze di calcolo legate all’aumento delle dimensioni e della complessità dei modelli. Per le organizzazioni che utilizzano l’infrastruttura di Scaleway, l’aggiunta della tecnologia AMD significherà poter valutare una gamma più ampia di architetture per i propri progetti, sia nella fase di sviluppo sia quando occorre aumentarne la scala.

Stephanie Dismore, Senior Vice President EMEA di AMD, descrive così il contributo dell’azienda:

«Con le GPU AMD Instinct e il nostro ecosistema software aperto ROCm, Scaleway amplia le opzioni disponibili per le infrastrutture IA dei clienti in tutta Europa» «La nostra collaborazione con Scaleway aiuterà le organizzazioni ad accedere alle capacità di calcolo ad alte prestazioni e alle soluzioni software aperte necessarie per sviluppare e gestire su larga scala workload IA particolarmente complessi».

Come sarà costruito il cluster

Alla realizzazione del supercomputer parteciperanno più fornitori, con compiti distinti tra elaborazione, integrazione, rete, gestione dei dati e raffreddamento. AMD fornirà gli acceleratori e il software ROCm, mentre i server sui quali saranno installate le risorse di calcolo arriveranno da Giga Computing.

Bull seguirà l’integrazione del cluster e la sua installazione. Il suo incarico comprende la configurazione dei rack e dei sistemi di raffreddamento, la messa in opera nel data center e la successiva manutenzione dell’hardware.

La connessione tra i componenti sarà affidata alle soluzioni Ethernet di HPE Networking. VAST Data fornirà invece la piattaforma dati destinata ad alimentare i carichi di lavoro dell’intelligenza artificiale. Si tratta di due parti dell’infrastruttura che affiancheranno la capacità di elaborazione delle GPU: la rete per le comunicazioni interne e la piattaforma per il flusso dei dati.

Motul contribuirà con un fluido per il raffreddamento a liquido, progettato per le esigenze termiche delle infrastrutture IA ad alta densità. L’efficienza del sistema è uno degli obiettivi indicati da Scaleway per l’integrazione delle diverse tecnologie.

L’espansione in Svezia

La scelta della Svezia prosegue un percorso già avviato da Scaleway nel Paese. A maggio la società aveva siglato una partnership con Tele2; il nuovo supercomputer aggiungerà ora un’infrastruttura dedicata all’IA alla presenza locale dell’azienda.

Scaleway considera il mercato svedese una base per la crescita nel Nord Europa. Tra le ragioni della scelta indica l’ecosistema tecnologico e dell’intelligenza artificiale del Paese, insieme alla disponibilità di un mix energetico in larga parte a basse emissioni di carbonio.

L’installazione porterà quindi fuori dalla Francia una parte delle infrastrutture di supercalcolo di Scaleway. Per i clienti europei, l’effetto previsto è l’ampliamento delle risorse disponibili per i progetti di intelligenza artificiale, con l’aggiunta di un sistema basato su acceleratori AMD e software aperto.