19 Novembre 2026/Home/PRODOTTI/Amazfit sconta Helio Ring del 41%: il prezzo scende a 99,90 euro
Dal 19 al 30 novembre 2026, Amazfit applica sconti fino al 41% a una selezione di smartwatch e dispositivi indossabili per sport e monitoraggio del benessere. La riduzione più alta riguarda Helio Ring, che scende a 99,90 euro. Per alcuni orologi, invece, la promozione consiste nell’abbinamento delle cuffie Amazfit Up senza costi aggiuntivi, anziché in un ribasso sul prezzo indicato.
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La selezione Black Friday comprende le famiglie Active, Balance, T-Rex e Cheetah, con funzioni che spaziano dal rilevamento delle attività quotidiane alla preparazione per la corsa e alla navigazione durante le escursioni. Le condizioni restano valide fino alla scadenza della campagna, salvo esaurimento delle scorte.
Active, i prezzi partono da 109,90 euro
La serie Active si rivolge a chi vuole praticare attività fisica con maggiore regolarità. Le funzioni comprendono il monitoraggio di attività, sonno e parametri di salute, insieme alle modalità sportive e ai programmi Zepp Coach. La gamma dispone inoltre di schermi AMOLED, GPS e mappe consultabili offline.
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Active 2 Round Premium passa da 129,90 a 109,90 euro, con una riduzione indicata del 15%. Active Max e Active 3 Premium costano entrambi 139,90 euro, rispetto ai precedenti 169,90 euro, con uno sconto del 18%.
Le differenze riguardano anche le dimensioni: Active Max ha una cassa da 48,5 millimetri e un display da 1,5 pollici, mentre Active 2 Round Premium e Active 3 Premium sono più compatti. Quest’ultimo include piani e allenamenti guidati rivolti anche a chi comincia a correre ed è il modello indossato dalla tennista Jasmine Paolini, ambassador del marchio.
Balance, tra allenamento di forza e corsa
La famiglia Balance è dedicata a chi combina discipline diverse, dalla corsa agli esercizi di forza fino a HYROX. Include modalità ufficiali HYROX, modelli di allenamento nell’app Zepp e riconoscimento automatico degli esercizi di forza. Sui dispositivi compatibili, HybridCharge utilizza indicatori fisiologici e informazioni sullo stile di vita, anche attraverso LifeLoad, per fornire indicazioni sulle energie disponibili e sul recupero.
Balance 2 viene proposto a 249,90 euro anziché 299,90 euro, con uno sconto del 17%. Per Balance 3, la versione Stainless Steel passa da 369,90 a 329,90 euro, con una riduzione dell’11%; quella Titanium scende da 449,90 a 429,90 euro, pari al 4% indicato dall’azienda.
Diversa la formula prevista per Balance Ultra: il prezzo è di 599,90 euro e l’acquisto comprende le cuffie Amazfit Up in omaggio.
T-Rex, mappe e navigazione per le escursioni
Per trekking, uscite prolungate e attività outdoor, la serie T-Rex offre mappe offline, pianificazione dei percorsi e indicazioni di svolta. Alla navigazione si affiancano GPS, modalità di risparmio energetico, bussola e altimetro. I modelli Pro e Ultra 2 dispongono anche di una torcia integrata.
T-Rex 3 scende da 299,90 a 219,90 euro, con una riduzione del 27%. T-Rex 3 Pro costa 319,90 euro nella versione da 44 millimetri, contro i precedenti 399,90 euro, con uno sconto del 20%. La variante da 48 millimetri passa invece da 399,90 a 349,90 euro, con una riduzione indicata del 13%.
Per T-Rex Ultra 2, proposto a 549,90 euro, l’offerta prevede le cuffie Amazfit Up incluse. Secondo i dati dichiarati dal produttore, questo modello raggiunge un’autonomia fino a 30 giorni nell’uso tipico.
Cheetah, cuffie incluse sui modelli per la corsa
Anche per Cheetah 2 Pro e Cheetah 2 Ultra la promozione riguarda l’abbinamento delle cuffie Amazfit Up. I prezzi sono rispettivamente di 449,90 e 599,90 euro.
Cheetah 2 Pro è destinato alla preparazione di maratone e gare su strada: integra piani Zepp Coach, metriche di corsa e GPS dual-band. È il dispositivo indossato dal maratoneta Yeman Crippa, ambassador Amazfit. Cheetah 2 Ultra, utilizzato dalla trail runner Martina Valmassoi, è orientato alle distanze lunghe su percorsi montani e comprende mappe topografiche, strumenti di navigazione e autonomia prolungata. Entrambi consentono di analizzare allenamento, ritmo e recupero.
Helio Ring registra il ribasso maggiore
Lo sconto più consistente della campagna interessa Helio Ring: l’anello passa da 169,90 a 99,90 euro, con una riduzione del 41%. Il dispositivo è pensato per rilevare il sonno, il recupero e alcuni parametri dello stato fisico, anche durante la notte, senza ricorrere al formato dell’orologio.
Le offerte sono acquistabili sul sito ufficiale Amazfit Italia dal 19 al 30 novembre 2026, nei limiti delle scorte. La campagna distingue quindi tra prodotti con prezzo ribassato e modelli accompagnati da un accessorio in omaggio. Le eventuali iniziative degli altri rivenditori sono separate e seguono condizioni proprie.
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