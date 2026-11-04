4 Novembre 2026

/ Home/SMART CITIES/James Dyson Award premia Sentinel e Rumble Rims

Un sensore per individuare danni nascosti negli edifici e un visore per lo screening delle commozioni cerebrali sono i vincitori globali 2026 del James Dyson Award. Sentinel, dalle Filippine, riceve il riconoscimento per la Sostenibilità; Rumble Rims, dagli Stati Uniti, quello per la Medicina. A ciascun progetto vanno 30.000 sterline, circa 34.600 euro, per proseguire lo sviluppo.

Sir James Dyson, fondatore di Dyson, ha commentato:

“I vincitori globali di quest’anno, Sentinel e Rumble Rims, affrontano gravi pericoli per la vita e la salute con idee straordinariamente semplici. Potrebbero salvare vite umane – e questo tipo di pensiero audace è esattamente ciò che speravo di incoraggiare quando ho creato il James Dyson Award 21 anni fa. Entrambi sono vincitori estremamente meritevoli,”

Sentinel, il cemento diventa sensore

A sviluppare Sentinel è Aldrei Ong, ingegnere strutturista laureato alla De La Salle University. La ricerca nasce dalla difficoltà di riconoscere lesioni interne negli edifici dopo un terremoto.

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Il dispositivo trasforma un distanziatore per l’armatura in acciaio in un sensore: materiali conduttivi nel cemento permettono di misurare variazioni della resistenza elettrica associate a fessurazioni. Un modulo elettronico trasmette le anomalie a una piattaforma online. Il costo produttivo stimato del solo blocco è di 10 pesos filippini, circa 14 centesimi di euro.

James Dyson, fondatore di Dyson, ha dichiarato:

“Dopo un terremoto, i danni gravi all’interno di un edificio in cemento possono essere invisibili e potenzialmente fatali. Sentinel, l’invenzione di Aldrei, trasforma ingegnosamente un componente già utilizzato nell’edilizia in un sensore a basso costo che rileva le crepe e fornisce un preavviso tempestivo del danno. È una soluzione geniale che potrebbe individuare i problemi prima che diventino onerosi e, cosa ancora più importante, impedire alle persone di vivere o lavorare in edifici a rischio di crollo.”

Ong ha testato oltre 125 campioni; i sensori sono ora installati in un edificio nelle Filippine. L’ingegnere strutturista ha commentato:

“Essere il Vincitore Globale per la Sostenibilità del James Dyson Award significa moltissimo per me, non solo per l’impatto che Sentinel potrà avere, ma perché conferma ciò che la perseveranza, la curiosità e la volontà di migliorare costantemente possono raggiungere. Il percorso è stato ricco di dubbi, frustrazioni e fallimenti, ma non avrei voluto che andasse in nessun altro modo. Questo riconoscimento mi dà la fiducia per continuare a spingere avanti Sentinel, con l’ambizione di rendere gli edifici più sicuri e aiutare le persone a comprendere meglio le strutture da cui dipende la loro vita.”

Bernardo Lejano, professore di Ingegneria Strutturale presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, ha aggiunto:

“Sono davvero felice che Aldrei abbia continuato la sua ricerca sul cemento autodiagnostico oltre la laurea magistrale, trasformandola in un sistema di monitoraggio strutturale innovativo e sostenibile in grado di salvare vite umane e proteggere gli edifici. Credo che non passerà molto tempo prima che Sentinel diventi un componente obbligatorio nelle strutture in cemento armato, consentendo valutazioni più rapide della sicurezza strutturale. Spero che il traguardo raggiunto da Aldrei ispiri molti giovani ingegneri a pensare al di fuori degli schemi tradizionali.”

Rumble Rims, lo screening arriva a bordo campo

Rumble Rims è stato progettato da Cleo Pontone, Radhika Saran e Sophia DeVito, studentesse della Harvard University. Il visore misura i movimenti oculari con telecamere a infrarossi durante un test di 2-3 minuti, per segnalare possibili compromissioni neurologiche.

Le misurazioni aiutano a valutare l’allontanamento dal campo e il ricorso a uno specialista. Il dispositivo serve allo screening, non alla diagnosi: il ritorno all’attività rimane sotto supervisione sanitaria. Una piattaforma permette di seguire nel tempo i risultati dei test.

James Dyson, fondatore di Dyson, ha commentato:

“Troppo spesso sentiamo parlare di chi subisce incidenti con traumi cranici, in particolare tra gli atleti, e ne soffre le conseguenze in seguito nella vita. Eppure individuare una commozione cerebrale è complesso, richiede attrezzature specialistiche e competenze ospedaliere, quindi lo screening non viene sempre eseguito quando si dovrebbe. Cleo, Radhika e Sophia hanno trovato un nuovo modo per portare uno screening obiettivo a bordo campo, dove vengono prese le decisioni cruciali. Potrebbe aiutare a prevenire le lesioni cerebrali permanenti che colpiscono così tanti sportivi e sportive,”

Le inventrici Cleo Pontone, Radhika Saran e Sophia DeVito hanno dichiarato:

“Il riconoscimento del James Dyson Award convalida la nostra convinzione che non dobbiamo accettare i problemi così come si presentano oggi. Le commozioni cerebrali nello sport giovanile sono diventate un fenomeno che trattiamo come routine, nonostante il loro impatto neurologico a lungo termine. Possiamo sfidare norme come questa e progettare un mondo più fruibile e accessibile, in cui la tecnologia raggiunga le persone quando ne hanno più bisogno, e non dopo che il danno è stato fatto. Questo premio ci offre un’opportunità straordinaria per avanzare verso progetti pilota che possano portare Rumble Rims su ogni campo di gioco.”

Shuya Gong, docente del Master in Design Engineering presso la Harvard University, ha aggiunto:

“Ciò che mi ha colpito di più di Cleo, Sophia e Radhika è stato il modo in cui, attraverso la prototipazione rapida e la sperimentazione curiosa, abbiano trovato modi eleganti per testare idee ambiziose mantenendo la ferma convinzione che la loro soluzione dovesse essere economica e facile da usare, sia a bordo campo che a casa. Rumble Rims rappresenta uno straordinario incontro tra design orientato alla cura della persona e rigore ingegneristico.”

Per entrambi i progetti prosegue la validazione: Ong lavorerà anche all’adattamento agli edifici esistenti; il gruppo di Harvard realizzerà un prototipo ad alta fedeltà, puntando successivamente a sperimentazioni nelle scuole e nei programmi sportivi giovanili.