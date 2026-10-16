16 Ottobre 2026

/ Home/PRODOTTI/MSI porta in Italia la RTX 5080 in edizione limitata Call of Duty

La notizia in sintesi La MSI GeForce RTX 5080 16G COD MW4 EDITION OC arriverà in Italia il 23 ottobre 2026.

L’edizione limitata nasce dalla collaborazione con Activision ed è ispirata a Call of Duty: Modern Warfare 4.

Il design comprende dettagli gialli, un ritratto di GHOST e una sezione trasparente sul backplate.

La scheda sarà acquistabile sullo store ufficiale MSI e presso Breunor.

Una versione in edizione limitata della GeForce RTX 5080 dedicata a Call of Duty: Modern Warfare 4 arriverà in Italia il 23 ottobre 2026. MSI ha annunciato il modello MSI GeForce RTX 5080 16G COD MW4 EDITION OC, sviluppato insieme ad Activision. La scheda abbina una personalizzazione grafica legata al videogioco al sistema di raffreddamento TRIO FROZR 4.

La disponibilità italiana è prevista attraverso due canali: lo store ufficiale MSI e il rivenditore Breunor. Il prezzo non è indicato, così come il numero di esemplari che comporranno l’edizione limitata. La data annunciata riguarda l’arrivo sul mercato della scheda video, mentre non viene specificata una finestra temporale entro la quale sarà possibile acquistarla.

La personalizzazione dedicata a Modern Warfare 4

L’intervento estetico riprende l’ambientazione militare del gioco e utilizza il giallo del logo come colore di richiamo. Non si limita alla parte esterna della scheda: anche il sistema di raffreddamento è stato verniciato interamente di giallo. È questo uno degli elementi con cui MSI distingue l’edizione dedicata a Call of Duty dai modelli standard.

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Sul backplate trova spazio una sezione trasparente con il ritratto di GHOST. La stessa apertura lascia visibile il PCB sottostante, integrando quindi il circuito stampato nella composizione visiva della scheda. Il personaggio e gli altri riferimenti al gioco costituiscono il tratto riconoscibile della collaborazione con Activision, rivolta anche agli appassionati della serie interessati a un componente a tema.

Il progetto combina così due livelli di personalizzazione: gli elementi grafici che rimandano all’universo di Modern Warfare 4 e la colorazione applicata alla struttura di raffreddamento. L’aspetto da collezione dipende dalla natura limitata dell’edizione e dal legame con il videogioco; non sono però precisati né la tiratura né eventuali criteri di numerazione degli esemplari.

Il sistema di raffreddamento

La dotazione tecnica descritta da MSI comprende il sistema TRIO FROZR 4, con ventole STORMFORCE e pale caratterizzate da una superficie con texture ad artiglio. Alla dissipazione contribuisce una base in rame nichelato. Sono inoltre presenti le tecnologie Wave Curved 4.0 e Air Antegrade Fin 2.0, impiegate per gestire il flusso d’aria attraverso il gruppo di raffreddamento.

MSI associa questa configurazione al funzionamento sotto carico e al contenimento della rumorosità. Non vengono tuttavia forniti valori di temperatura, misurazioni acustiche o confronti numerici con altre schede. Anche il richiamo alle prestazioni nel gioco e nello streaming in 4K non è accompagnato da risultati di test: gli elementi descritti nel dettaglio riguardano soprattutto costruzione, raffreddamento e finitura estetica.

Il gioco a cui si ispira la scheda

Modern Warfare 4 porta la campagna nella penisola coreana, dove un’invasione della Corea del Nord dà avvio al conflitto. Il giocatore interpreta un giovane soldato sudcoreano impegnato al fronte con la propria squadra. Parallelamente si sviluppa la vicenda del Capitano Price, destinata a incrociarsi con quella del protagonista e ad ampliare la portata degli eventi.

Le ambientazioni citate comprendono, oltre alla Corea, New York, Parigi e Mumbai. Alla campagna si affiancano il multiplayer e DMZ, la modalità basata su missioni di estrazione. Sono questi i riferimenti narrativi e visivi da cui nasce la personalizzazione della scheda. Per l’edizione MSI, il prossimo passaggio è l’apertura delle vendite italiane del 23 ottobre, sui due canali indicati.