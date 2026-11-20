20 Novembre 2026

/ Home/PRODOTTI/Rowenta X-Clean Vision PRO: luce blu per individuare lo sporco

Rowenta introduce a novembre 2026 la X-Clean Vision PRO, una lavapavimenti che combina aspirazione e lavaggio con un sistema di illuminazione blu per rendere più visibile lo sporco. Il modello è già disponibile e ha un prezzo consigliato di 529,99 euro. Tra le caratteristiche dichiarate figurano un’autonomia fino a 60 minuti in modalità Eco, la possibilità di reclinare il corpo a 180° e due cicli automatici per asciugare il rullo dopo l’uso.

La novità principale è Vision Detect Pro: una luce blu con un angolo di illuminazione di 140°, progettata per evidenziare polvere, detriti e tracce sul pavimento. L’obiettivo indicato dal produttore è aiutare a individuare anche lo sporco meno evidente durante il passaggio della macchina. Il sistema affianca le funzioni di aspirazione e lavaggio, senza sostituire l’intervento di chi conduce l’apparecchio.

Aspirazione e lavaggio, i dati dichiarati

La X-Clean Vision PRO abbina un’aspirazione dichiarata di 20 kPa a un rullo che raggiunge i 530 giri al minuto. È destinata alla raccolta dello sporco secco e bagnato, comprese polvere e macchie di cibo. Le due operazioni vengono svolte nello stesso passaggio, secondo l’impostazione wet&dry del prodotto.

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Per la copertura, Rowenta indica superfici fino a 350 metri quadrati, mentre la durata massima della batteria è riferita alla modalità Eco. Si tratta di valori dichiarati dal produttore: il dato dei 60 minuti non viene quindi presentato come autonomia valida indistintamente per tutte le modalità di pulizia. L’acqua è gestita attraverso due contenitori separati, uno da 0,8 litri per quella pulita e uno da 0,62 litri per quella sporca.

Le informazioni operative passano da uno schermo LCD con animazioni 3D. L’interfaccia comprende indicazioni sulle modalità di pulizia, regolazioni in tempo reale, avvisi relativi alla manutenzione e istruzioni per le diverse fasi di utilizzo. Il display concentra così le indicazioni che accompagnano sia il lavoro sul pavimento sia la successiva cura dell’apparecchio.

Reclinazione e movimento sotto i mobili

Il corpo della lavapavimenti può essere abbassato fino a 180°. In questa posizione l’ingombro minimo in altezza è di 14 centimetri, una misura da confrontare con lo spazio disponibile sotto divani e mobili prima del passaggio. La possibilità di reclinare l’apparecchio non equivale dunque all’accesso sotto qualsiasi arredo: rimane necessario verificarne l’altezza libera.

Alla manovrabilità contribuiscono un sistema di rotazione a 100° e l’autopropulsione. Per la gestione di capelli lunghi e peli di animali è inoltre previsto un dispositivo anti-groviglio, che secondo Rowenta limita le ostruzioni e riduce la necessità di rimuovere manualmente i residui dal rullo. L’indicazione sul suo funzionamento deriva da test interni condotti su capelli e peli di animali.

Due cicli per l’asciugatura del rullo

Terminata la pulizia, la manutenzione prevede un programma di autolavaggio attivabile con un comando e due opzioni di asciugatura automatica a 85 °C. Il ciclo rapido dura 8 minuti; quello indicato come silenzioso richiede invece 30 minuti. La scelta riguarda quindi sia il tempo necessario per completare l’operazione sia la rumorosità del processo.

Per il programma silenzioso, l’azienda dichiara un livello fino a 58 dBA, sulla base di prove interne di confronto con l’asciugatura rapida. Illuminazione del pavimento, pulizia combinata e gestione automatizzata del rullo sono le funzioni su cui si concentra la proposta: per valutarne l’adeguatezza alla propria abitazione, i riferimenti concreti restano gli ingombri, la capacità dei serbatoi e l’autonomia dichiarata nella modalità Eco.