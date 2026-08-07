LION segue la crescita del leone Kio nel Maasai Mara su Disney+

7 Agosto 2026

La notizia in sintesi

La serie National Geographic LION debutta il 20 agosto su Disney+ in Italia

Quattro episodi seguono per quattro anni il leone Kio nel Maasai Mara

Jon Favreau e Mike Gunton sono gli executive producer della produzione

Disney collega l’uscita alla campagna di conservazione Protect the Pride

Riassunto generato con AI

La serie naturalistica LION arriverà il 20 agosto su Disney+ in Italia. La produzione National Geographic, articolata in quattro episodi, segue il percorso di Kio, un cucciolo di leone osservato per quattro anni nel Maasai Mara, in Kenya, fino all’età adulta.

Un racconto sul branco e sulla crescita di Kio

La serie è stata realizzata dalla BBC Studios Natural History Unit per National Geographic e racconta le dinamiche di un branco di leoni del Maasai Mara attraverso la storia di Kio. Nella versione originale, la voce narrante è di O.J. Lynch, interprete di Mufasa nell’adattamento teatrale de Il Re Leone.

Le riprese si sono svolte in quattro anni, con quasi 1.400 giorni di lavorazione distribuiti in 52 sessioni. Alla troupe hanno partecipato anche filmmaker kenyoti. Secondo quanto indicato dalla produzione, il progetto documenta l’intero percorso di un singolo leone, dalla fase di cucciolo alla maturità.

Jon Favreau, regista della versione live-action de Il Re Leone, è executive producer insieme a Mike Gunton, creative director della BBC Studios Natural History Unit. Jane Atkins è series producer, mentre Simon Blakeney ricopre il ruolo di co-executive producer.

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“Dopo aver seguito i leoni sul campo per quattro anni, il branco non ha mai smesso di sorprenderci: ciò che Kio deve affrontare e ciò che alla fine diventa è straordinario. È stato incredibile assistere al viaggio di questo eroe con la natura a fare da sfondo”, ha affermato Jon Favreau.

La colonna sonora è firmata da Hans Zimmer con Niccolò Pacella e George Huston Warren per Bleeding Fingers Music Group. Il lavoro musicale include parti vocali del Nairobi Chamber Chorus e un tema composto da Lebo M. e Andrew Christie con Zimmer.

Per le musiche sono state utilizzate anche registrazioni realizzate nel Maasai Mara, comprese voci locali, strumenti e suoni della fauna. La produzione segnala inoltre riferimenti musicali ri-registrati da Il Re Leone.

Il trailer ufficiale della serie è disponibile online.

La campagna per la conservazione dei leoni

L’uscita di LION è associata alla campagna “Protect the Pride”, attraverso cui Disney sostiene il Lion Recovery Fund del Wildlife Conservation Network e i suoi partner attivi in Africa. L’obiettivo indicato dalla campagna è contribuire a raddoppiare il numero di leoni in natura entro il 2050.

Dal lancio dell’iniziativa nel 2019, Disney dichiara di avere investito oltre 5 milioni di dollari nel Lion Recovery Fund. La rete sostenuta dal fondo ha contribuito a più di 400 progetti di conservazione in 26 Paesi, dedicati alla stabilizzazione e al recupero delle popolazioni di leoni mediante iniziative promosse a livello locale.

Disney+ ha inoltre pubblicato i riferimenti ai propri canali social italiani collegati alla promozione della serie.

https://x.com/DisneyPlusIT

https://www.facebook.com/DisneyPlusIT/

https://www.instagram.com/disneyplusit/?hl=it



https://www.youtube.com/@disneyplusit

La serie sarà disponibile in Italia sulla piattaforma Disney+ dal 20 agosto, mentre negli Stati Uniti debutterà su Hulu.

FAQ

Quando esce LION in Italia?

Sì, LION debutta il 20 agosto su Disney+ in Italia.

Quanti episodi ha la serie LION?

Sì, la serie National Geographic è composta da quattro episodi.

Dove è stata girata LION?

Sì, le riprese sono state effettuate nel Maasai Mara, in Kenya, nell’arco di quattro anni.

Chi ha composto le musiche di LION?

Sì, la colonna sonora è firmata da Hans Zimmer, Niccolò Pacella e George Huston Warren.

Qual è la fonte delle informazioni su LION?

Sì, il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione.