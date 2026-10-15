15 Ottobre 2026

/ Home/EVENTI/CES Unveiled Milan porta robotica e intelligenza artificiale in piazza

La notizia in sintesi CES Unveiled Milan arriva al MiCo il 21 ottobre, con iniziative in città già dal 16 ottobre.

San Babila e piazza Città di Lombardia ospitano dimostrazioni di robotica, intelligenza artificiale e altre tecnologie.

Il programma comprende incontri sulle infrastrutture digitali, laboratori per studenti e attività al Museo Scienza e Tecnologia.

La mostra di Fondazione Fiera Milano sarà visitabile gratuitamente fino al 29 gennaio 2027 nella sede di Assolombarda.

Dal 16 al 21 ottobre 2026 Milano ospiterà un calendario di dimostrazioni, incontri e laboratori collegati a CES Unveiled Milan, in programma il 21 ottobre all’Allianz MiCo – Milano Convention Centre. L’appuntamento è la tappa ufficiale europea di “Road to CES”, il percorso di promozione del Consumer Electronics Show organizzato ogni anno a Las Vegas dalla Consumer Technology Association. Accanto alla fiera, le iniziative cittadine permetteranno al pubblico di conoscere applicazioni dell’intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie digitali.

Il programma diffuso nasce dal protocollo sottoscritto a luglio a Palazzo Marino da Comune di Milano, Regione Lombardia, Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza Lodi, Comune di Rho, Fondazione Fiera Milano, Assolombarda, Confcommercio Milano, Lodi, Monza Brianza, Anitec-Assinform e Assintel. Le attività coinvolgeranno piazze, sedi associative, scuole e spazi culturali, con numerosi appuntamenti gratuiti e alcune iniziative su prenotazione.

Robot e dimostrazioni nelle piazze

Dal 16 al 18 ottobre piazza San Babila ospiterà tre proposte. Seneca Biotech presenterà in uno stand modulare la “atomizzazione fluidodinamica”, con un’attività divulgativa dedicata all’aria e alle dinamiche biochimiche delle molecole sospese negli ambienti frequentati dalle persone. Nelle stesse giornate Qubit porterà Quby, un robot umanoide che intervisterà i passanti, mostrando al pubblico un’applicazione dell’intelligenza artificiale.

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Lo spazio dell’Arma dei Carabinieri sarà invece dedicato alle tecnologie utilizzate per sicurezza, salute e ambiente. Le dimostrazioni comprenderanno robotica per le bonifiche, ricostruzioni tridimensionali delle scene del crimine e droni dei reparti forestali, oltre agli strumenti impiegati nel monitoraggio del territorio e nelle attività di prevenzione.

Dal 19 al 21 ottobre il programma proseguirà in piazza Città di Lombardia. Qui saranno allestite aree tematiche con prototipi dedicati a intelligenza artificiale, robotica, salute digitale, cybersecurity, design tecnologico e qualità della vita. Università e incubatori lombardi hanno partecipato all’individuazione dei progetti da presentare.

Gli incontri su infrastrutture e intelligenza artificiale

Il 19 ottobre Palazzo Castiglioni, in corso Venezia 47, ospiterà due appuntamenti gratuiti. Alle 10, durante “Contest Assintel: presenta la tua innovazione”, cinque aziende associate finaliste illustreranno i propri progetti a una giuria. L’incontro, organizzato dall’Associazione Italiana Imprese Digitali, sarà ad accesso libero.

Alle 14 seguirà “Le infrastrutture critiche a supporto dei big data e dell’intelligenza artificiale”, con registrazione obbligatoria. Il convegno dell’Ordine degli ingegneri della provincia di Milano, organizzato con Confcommercio Milano Lodi Monza Brianza e Assomobilità, affronterà il rapporto tra data center, cloud computing, energia e sviluppo dei servizi digitali, includendo gli aspetti legati alla sostenibilità e al territorio.

Sempre il 19 ottobre, alle 15.15, l’Auditorium Giorgio Squinzi di via Pantano 9 accoglierà “AI e Physical AI, l’impatto nel mondo reale”, organizzato da Assolombarda con Regione Lombardia e MADE. La partecipazione sarà gratuita su prenotazione. Imprese, ricerca e istituzioni discuteranno l’impiego di robotica, sensori e sistemi autonomi nei processi produttivi, affrontando opportunità, rischi e competenze necessarie. Dalle 14 sarà disponibile un’area dimostrativa con prototipi, simulazioni, video ed esperienze interattive.

Le attività per studenti e famiglie

A Rho, il 16 ottobre, circa 220 studenti delle scuole superiori del territorio parteciperanno a “Porta la tua classe nel futuro”. L’appuntamento si terrà dalle 9.15 alle 13.30 a Villa Burba, in corso Europa 291, con incontri con le imprese e laboratori su intelligenza artificiale, transizione energetica, mobilità smart e cloud computing. L’organizzazione coinvolge Comune di Rho, IREP, Confcommercio Assomobilità e cooperativa LaFucina.

Il 17 e 18 ottobre il Museo Nazionale Scienza e Tecnologia, in via San Vittore 21, proporrà “Un weekend tra robotica e sostenibilità”. Per i partecipanti dai 9 anni sono previsti laboratori sui trasporti alle 10 e alle 14 e sulla programmazione di piccoli robot capaci di evitare ostacoli alle 11.30 e alle 17. Alle 15.30 si svolgerà una gara di programmazione robotica. Le attività richiedono la prenotazione e sono comprese nel biglietto d’ingresso al Museo.

Gli appuntamenti oltre il 21 ottobre

Alcune iniziative continueranno dopo la fiera. Esem-Cpt aprirà i laboratori di via Isacco Newton 5 il 21 e il 23 ottobre, dalle 18 alle 21, con simulatori, visori per la formazione in realtà virtuale, robot e strumenti digitali per i cantieri. Il 22 ottobre, dalle 18 alle 20, si terrà “Le tecnologie in cantiere: esperienze, soluzioni e testimonianze”.

Nella lounge di Palazzo Assolombarda, in via Pantano 9, sarà inoltre visitabile “Prototipi di futuro. Macchine, brevetti, invenzioni, tecnologia e desideri alla Fiera di Milano”. Curata da Fondazione Fiera Milano con Assolombarda, la mostra utilizza fotografie, immagini e manifesti dell’Archivio Storico della Fondazione per ripercorrere la presentazione delle innovazioni al pubblico, dalle macchine industriali alle telecomunicazioni. L’ingresso sarà gratuito fino al 29 gennaio 2027, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 19.30.