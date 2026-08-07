Insta360 GO Ultra introduce assistente vocale IA con traduzione e riconoscimento visivo

7 Agosto 2026

La notizia in sintesi

L’assistente vocale IA arriva su Insta360 GO Ultra con un aggiornamento software

Le funzioni includono traduzione in tempo reale, domande vocali e riconoscimento visivo

L’aggiornamento è disponibile dal 5 agosto 2026 tramite l’app Insta360

Moments Pro resta separato dall’assistente e crea montaggi automatici dalle riprese

Riassunto generato con AI

Insta360 ha rilasciato un aggiornamento software per la videocamera indossabile GO Ultra che introduce un assistente vocale basato sull’intelligenza artificiale. La novità, disponibile dal 5 agosto 2026 attraverso l’app Insta360, utilizza il modello linguistico Gemini di Google per tradurre conversazioni, rispondere a domande vocali e fornire informazioni su ciò che viene inquadrato.

Le nuove funzioni sono pensate soprattutto per l’uso in viaggio. L’assistente si attiva tenendo premuto il pulsante dell’otturatore oppure pronunciando il comando “Ehi, Kira”, con la videocamera accesa. Secondo quanto comunicato dall’azienda, la disponibilità può cambiare in base alla regione e alla lingua.

Traduzione e informazioni attraverso la videocamera

La funzione di traduzione in tempo reale consente di usare GO Ultra come interprete durante conversazioni, acquisti, ordinazioni o spostamenti. Il dispositivo può essere staccato dal supporto magnetico e passato a un’altra persona, evitando il ricorso allo schermo dello smartphone durante lo scambio.

Con “Chiedi con foto”, invece, l’utente può puntare la videocamera verso scritte, edifici, mostre, punti di riferimento o altri elementi presenti nell’ambiente e richiedere informazioni. L’aggiornamento chiarisce il ruolo della funzione: è destinata al riconoscimento di ciò che viene inquadrato.

“Chiedi a voce” è dedicata alle domande aperte e ai consigli. Tra gli esempi indicati nel comunicato figurano richieste su meteo, prezzi, piatti tipici, souvenir, storia e cultura locale. Il sistema include anche una funzione di riconoscimento della voce, progettata per distinguere chi parla dai rumori del traffico, della folla e dalle conversazioni vicine.

GO Ultra è una videocamera compatta per riprese in prima persona a mani libere. Il sistema magnetico consente di indossarla, rimuoverla e riposizionarla; l’aggiornamento aggiunge quindi strumenti informativi e di traduzione alle sue funzioni di registrazione video.

Moments Pro resta una funzione separata

L’assistente vocale IA non include Moments Pro tra le proprie funzioni. Il servizio rimane separato e utilizza l’intelligenza artificiale per individuare i momenti salienti delle riprese, organizzarli in un montaggio e selezionare una musica in base al movimento e al ritmo del video.

La distinzione separa le attività svolte durante la ripresa — traduzione, riconoscimento e risposte — da quelle dedicate alla post-produzione dei filmati. Insta360 indica l’aggiornamento anche come possibile supporto per viaggi in famiglia, con domande su animali, piante, siti storici, architettura e cultura locale.

L’aggiornamento è installabile nell’app Insta360 per i possessori di GO Ultra. L’azienda non ha fornito ulteriori dettagli sulle lingue supportate o sulle aree in cui ciascuna funzione sarà effettivamente attiva.

I canali social dell’azienda riportati nel comunicato sono i seguenti:

https://www.facebook.com/Insta360/

https://x.com/insta360

http://www.instagram.com/insta360

http://tiktok.com/@insta360_official

http://www.youtube.com/insta360

FAQ

Quando arriva l’assistente IA su GO Ultra?

Sì, è disponibile dal 5 agosto 2026 tramite un aggiornamento software effettuato nell’app Insta360.

Come si attiva l’assistente vocale?

Sì, si attiva tenendo premuto il pulsante dell’otturatore oppure dicendo “Ehi, Kira” con GO Ultra accesa.

Cosa fa la funzione Chiedi con foto?

Sì, riconosce ciò che viene puntato con la videocamera, come indicazioni scritte, edifici, mostre e punti di riferimento.

Moments Pro fa parte dell’assistente vocale?

No, Moments Pro è una funzione separata che individua momenti salienti e li organizza in un edit video.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Sì, il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione.