Iliad lancia TOP 30 MONDO con 30 GB roaming globale

7 Settembre 2026

7 Settembre 2026/Home/PRODOTTI/Iliad lancia TOP 30 MONDO con 30 GB roaming globale

La notizia in sintesi

  • Iliad lancia TOP 30 MONDO con 300 GB in Italia e 30 GB in roaming
  • L’offerta copre oltre 110 Paesi, inclusi Stati extra UE
  • Il canone annunciato è di 12,99 euro al mese senza aumenti
  • L’attivazione è prevista dal 7 luglio al 10 settembre 2026

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Iliad ha annunciato il lancio di TOP 30 MONDO, una nuova offerta mobile che include 300 GB di traffico dati in Italia e 30 GB utilizzabili in roaming in oltre 110 Paesi, Unione Europea compresa. Il piano è disponibile dalle 15 del 7 luglio alle 15 del 10 settembre 2026, per nuovi clienti e per gli utenti Iliad che intendono cambiare offerta.

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Il prezzo indicato dall’operatore è di 12,99 euro al mese, con la formula del prezzo bloccato nel tempo. L’offerta comprende inoltre minuti e SMS illimitati in Italia e nell’Unione Europea, oltre alla navigazione in 5G e al servizio VoLTE sul territorio nazionale.

Roaming incluso anche fuori dall’Unione Europea

La principale novità riguarda l’estensione del traffico dati incluso alle destinazioni extraeuropee. I 30 GB in roaming possono essere utilizzati, secondo quanto comunicato da Iliad, in più di 110 Paesi. Tra questi figurano Regno Unito e Svizzera, oltre a Stati Uniti, Canada, Brasile, Giappone, Thailandia, Marocco, Turchia, Emirati Arabi Uniti, Australia, Singapore e Sud Africa.

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La disponibilità di dati mobili nei Paesi fuori dall’UE è un elemento centrale dell’offerta, poiché le regole europee sul roaming alle condizioni nazionali si applicano all’interno dell’Unione Europea, mentre nelle altre destinazioni le condizioni dipendono normalmente dai singoli operatori e dalle relative tariffe.

L’elenco delle destinazioni e le condizioni indicate dall’operatore sono pubblicati nella pagina dedicata a TOP 30 MONDO. Iliad sostiene che l’offerta sia l’unica sul mercato a prevedere fino a 30 GB in almeno 70 Paesi extraeuropei con un canone inferiore a 40 euro al mese.

Costi e modalità di attivazione

Il costo di attivazione della SIM è fissato a 9,99 euro. Per i già clienti Iliad, il passaggio a TOP 30 MONDO non prevede costi di cambio offerta se il piano di provenienza ha un canone pari o inferiore a 12,99 euro al mese.

L’operatore dichiara che, una volta sottoscritta, l’offerta non sarà soggetta a rimodulazioni o aumenti di prezzo. La finestra commerciale annunciata dura poco più di due mesi: l’attivazione potrà essere effettuata attraverso i principali canali di vendita Iliad entro le 15 del 10 settembre.

Il piano si inserisce nella proposta mobile dell’azienda, che dichiara di avere superato i 13 milioni di utenti. Nel comunicato Iliad riferisce inoltre che il 98% dei suoi utenti mobili consiglierebbe l’operatore.

Agevolazioni per internet domestico e iliadclub

I clienti che attivano TOP 30 MONDO potranno accedere al vantaggio previsto sul prezzo mensile delle offerte internet casa dell’operatore. Il comunicato cita iliadbox, iliadbox super e 5G BOX CASA, proposta per gli indirizzi non ancora coperti dalla fibra Iliad.

L’attivazione dell’offerta consente anche di aderire a iliadclub, iniziativa che, secondo l’azienda, permette di ottenere più GB sulla propria offerta mobile.

TOP 30 MONDO amplia quindi il catalogo Iliad con un piano pensato anche per chi viaggia fuori dall’Europa e cerca un quantitativo di dati già compreso nel canone mensile. Le informazioni sulle altre proposte dell’operatore sono disponibili sul sito di Iliad.

FAQ

Quanto costa TOP 30 MONDO?

Il canone indicato è di 12,99 euro al mese per sempre, con un costo di attivazione della SIM di 9,99 euro.

Quanti GB include l’offerta in Italia?

L’offerta comprende 300 GB in Italia, con 5G e VoLTE inclusi secondo le condizioni comunicate da Iliad.

In quali Paesi funzionano i 30 GB in roaming?

I 30 GB sono utilizzabili in oltre 110 Paesi, inclusa l’Unione Europea e destinazioni come Stati Uniti, Giappone, Brasile e Australia.

Quando si può attivare l’offerta?

L’attivazione è prevista dalle 15 del 7 luglio alle 15 del 10 settembre 2026 attraverso i principali canali di vendita Iliad.

Come è stata verificata questa notizia?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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