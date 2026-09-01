Celly porta a IFA accessori con intelligenza artificiale

1 Settembre 2026

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La notizia in sintesi

  • Celly presenterà a IFA 2026 una linea di accessori con funzioni di intelligenza artificiale.
  • La gamma include traduttori, cuffie, prodotti per casa e ufficio e caricabatterie.
  • Debuttano anche una stampante AI per bambini e un aspirapolvere portatile.
  • I prodotti saranno esposti a Berlino dal 4 all’8 settembre 2026.

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AI Cuffie Traduzione Simultanea, Auricolari Traduttore Simultaneo Bluetooth 5.4 Wireless 3-in-1 con ENC, 8 Modalità AI-Traduzione, 134 Lingue, Traduttori Istantanei Vocali, 60 Ore per Viaggi e Affari

【Cuffie traduzione simultanea 3-in-1】Queste cuffie AI combinano traduzione in tempo reale, chiamate di alta qualità e musica in un unico design moderno ed elegante. Funzionano come auricolari traduttore simultaneo e come traduttore simultaneo vocale, supportando 134 lingue tra cui inglese, spagnolo, mandarino, francese, tedesco, arabo e italiano. Con una latenza inferiore a 0,5 secondi e una precisione fino al 98%, queste cuffie traduttore istantaneo sono ideali per riunioni internazionali, viaggi, studio delle lingue e uso quotidiano. · 【8 modalità di traduzione intelligente】Queste cuffie con traduttore simultaneo includono 8 modalità pratiche: modalità AI per conversazioni dal vivo, modalità auricolare + smartphone per dialoghi uno-a-uno, traduzione tramite altoparlante del telefono per gruppi, modalità vivavoce con trascrizione vocale, traduzione fotografica, sottotitoli per video in tempo reale, registrazione riunioni e altro ancora. Un vero traduttore simultaneo pensato per ogni situazione. · 【Auricolari con display integrato】Il display LCD a colori rende l’utilizzo semplice e intuitivo, offrendo oltre 15 funzioni direttamente sulle cuffie traduttore, come controllo musicale, volume, equalizzatore, chiamate vocali, sveglia, cronometro e scatto remoto della fotocamera. Un vero traduttore vocale istantaneo multilingue che può essere gestito senza utilizzare lo smartphone.

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Celly presenterà a IFA 2026, in programma a Berlino dal 4 all’8 settembre, una serie di nuovi accessori per dispositivi elettronici, casa, ufficio e bambini. Tra le novità annunciate dal marchio del gruppo Esprinet figurano una prima collezione dotata di funzionalità di intelligenza artificiale, prodotti di illuminazione con ricarica wireless, caricatori da muro e accessori destinati alla fascia Tech for Kids.

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L’esposizione sarà ospitata nello stand 133 della Hall 4.2. L’azienda, nata a Milano nel 1998 e attiva nella produzione e distribuzione di accessori per smartphone, tablet e laptop, concentrerà la presenza alla fiera sulle nuove categorie di prodotto e sull’integrazione tra ricarica, connettività e funzioni digitali.

Traduzione e trascrizione nella nuova gamma AI

La principale novità riguarda l’ingresso dell’intelligenza artificiale nel catalogo Celly. La collezione comprende AI Translator, un dispositivo che offre traduzione simultanea in oltre 120 lingue, trascrizione e creazione di riassunti per call e riunioni. Il prezzo consigliato al pubblico è di 139,99 euro.

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Alla stessa linea appartengono nuovi auricolari True Wireless e cuffie over-ear con funzionalità AI utilizzabili durante conversazioni, chiamate e meeting. Gli auricolari hanno un prezzo consigliato di 39,99 euro, mentre le cuffie over-ear sono indicate a 49,99 euro.

I prodotti sono rivolti in particolare a chi utilizza più lingue in contesti di lavoro, durante gli spostamenti o nelle comunicazioni quotidiane. Il comunicato non specifica la data di commercializzazione né ulteriori caratteristiche tecniche dei dispositivi.

Lampade, sveglie e ricarica wireless

Una parte della proposta presentata a Berlino riguarda gli ambienti domestici e le postazioni di lavoro. Celly annuncia una lampada LED con ricarica wireless integrata fino a 15W, pensata per ricaricare smartphone e auricolari compatibili. Il dispositivo dispone di tre livelli di intensità, luce bianca e bianco caldo e un’autonomia dichiarata fino a 12 ore. Il prezzo consigliato è di 29,99 euro.

La linea comprende anche una lampada pieghevole con base di ricarica wireless per smartphone, regolabile e dotata di tre temperature colore, proposta a 49,99 euro. A questa si aggiungono due orologi-sveglia con ricarica wireless fino a 15W: il modello base costa 29,99 euro, mentre la versione con doppio speaker da 5W è indicata a 49,99 euro.

Per la ricarica tradizionale, l’azienda porta a IFA un caricatore da muro da 100W con due porte USB-C e tecnologia GaN, dal prezzo consigliato di 59,99 euro. È previsto inoltre un caricatore da muro con display integrato, proposto a 39,99 euro: lo schermo mostra il dispositivo collegato, la potenza erogata e lo stato della batteria.

Accessori per bambini e pulizia portatile

Nella gamma Tech for Kids debutta una stampante per bambini con intelligenza artificiale. Attraverso l’app, il prodotto permette di stampare fotografie dalla galleria dello smartphone. Un pulsante dedicato consente inoltre di richiedere all’AI la creazione di disegni in bianco e nero da stampare e colorare. Il prezzo consigliato al pubblico è di 64,99 euro.

La linea per bambini include nuove cuffie wireless con magneti intercambiabili per la personalizzazione. Il volume massimo è fissato a 85 dB; le cuffie utilizzano una connessione Bluetooth e costano 19,99 euro.

Tra gli altri prodotti annunciati figura un aspirapolvere portatile, destinato alla pulizia dell’auto e di piccoli spazi domestici. Il dispositivo utilizza un motore brushless, ha impugnatura antiscivolo, accessori in dotazione e batteria ricaricabile via USB-C. Secondo quanto comunicato dall’azienda, può essere impiegato su interni dell’auto, scrivanie e tastiere. Il prezzo consigliato è di 39,99 euro.

Le novità saranno quindi visibili durante IFA 2026, dove Celly concentrerà la propria proposta su accessori che affiancano dispositivi mobili, postazioni di lavoro e attività domestiche.

FAQ

Quando saranno esposti i prodotti Celly a IFA?

I prodotti saranno esposti dal 4 all’8 settembre 2026 presso lo stand 133, Hall 4.2, della fiera di Berlino.

Quanto costa AI Translator di Celly?

Il prezzo consigliato al pubblico di AI Translator è di 139,99 euro e include traduzione simultanea in oltre 120 lingue.

Quali funzioni ha la lampada LED Celly?

La lampada integra ricarica wireless fino a 15W, tre livelli di intensità luminosa, luce bianca o calda e autonomia dichiarata fino a 12 ore.

La stampante per bambini crea disegni con l’AI?

Un pulsante dedicato permette di chiedere all’intelligenza artificiale disegni originali in bianco e nero, stampabili e colorabili.

Su quali fonti si basa questo articolo?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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