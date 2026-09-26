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Ethena e Binance lanciano perpetual su azioni tokenizzate

26 Settembre 2026

26 Settembre 2026/Home/TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN/Ethena e Binance lanciano perpetual su azioni tokenizzate

La notizia in sintesi

  • Ethena e Binance lanciano perpetual su azioni con bStocks tokenizzate.
  • USDe amplia le garanzie verso esposizioni azionarie tokenizzate.
  • L’open interest di Binance supera 2,9 miliardi di dollari.
  • La strategia punta al differenziale tra mercato spot e derivati.

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Ethena e Binance portano i perpetual sulle azioni

Ethena e Binance hanno lanciato contratti perpetui su azioni basati sulle bStocks tokenizzate, ampliando la strategia di garanzia della stablecoin USDe. L’iniziativa, annunciata il 25 settembre 2026, collega l’esposizione economica a titoli statunitensi tokenizzati ai derivati denominati in USDT della piattaforma Binance. Il prodotto è rivolto a operazioni market-neutral: una posizione spot nelle bStocks viene affiancata da una posizione derivata opposta, così da puntare sul differenziale fra i due mercati e non sul rialzo o ribasso del titolo sottostante.

La scelta interessa Ethena perché mira a diversificare il backing di USDe attraverso il mercato azionario globale. Per Binance, l’accordo amplia l’uso dei derivati TradFi e prevede condizioni di deleveraging automatico per conti delta-neutral idonei.

Come funziona la copertura con bStocks e perpetual

Il Risk Committee del protocollo aveva già approvato il quadro per integrare questi basis trade nell’allocazione degli asset di Ethena. Nel meccanismo operativo, le bStocks costituiscono il collaterale spot, mentre gli equity perpetual di Binance, denominati in USDT, coprono l’esposizione con una posizione di segno opposto. A differenza dell’acquisto diretto, le bStocks offrono esposizione economica ai titoli collegati ma non attribuiscono i diritti di voto tipici delle azioni.

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Per Guy Young, fondatore di Ethena Labs, «questa è l’espansione più significativa del meccanismo di funding di USDe da quando abbiamo iniziato»; il fondatore collega l’operazione alla diversificazione del backing. Binance offrirà ai conti delta-neutral idonei, inclusa Ethena, una priorità di deleveraging automatico più bassa nelle fasi di volatilità. Secondo i dati forniti da Ethena, l’open interest supera 2,9 miliardi di dollari, con crescita mensile composta del 105% nell’anno; la base equity ha avuto media annualizzata del 3,56% negli ultimi sei mesi.

A giugno Binance aveva aperto agli utenti idonei fuori dagli Stati Uniti il trading su oltre 7.000 azioni ed ETF statunitensi; ad agosto, i perpetual TradFi avevano generato circa 433,4 miliardi di dollari di volume, 342,9 miliardi sui contratti equity.

La conseguenza per la strategia di USDe

Il punto operativo sarà la capacità di mantenere efficiente la copertura tra strumenti tokenizzati e perpetual, soprattutto nelle fasi di volatilità. Shunyet Jan, responsabile Exchange and Trading di Binance, interpreta la crescita di liquidità e utilizzo come un segnale di adozione delle bStocks e dei perpetual equity. Se questa combinazione troverà continuità, la strategia di Ethena potrà ampliare la diversificazione di USDe senza trasformare l’operatività in una scommessa direzionale sui singoli titoli.

FAQ

Cosa sono i perpetual su azioni?

Sono strumenti derivati che combinano bStocks come garanzia spot e una posizione opposta, cercando il differenziale tra mercato spot e derivati.

Quale collaterale utilizzano i contratti?

Le bStocks tokenizzate fungono da collaterale spot, offrendo esposizione economica ai titoli statunitensi collegati senza assegnare i tradizionali diritti di voto.

Quanto vale l’open interest dei perpetual equity?

I dati forniti da Ethena indicano oltre 2,9 miliardi di dollari, con crescita mensile composta del 105% nel corso dell’anno.

Come funziona il deleveraging automatico?

Binance assegna ai conti delta-neutral idonei, incluso quello di Ethena, una priorità di deleveraging automatico più bassa durante la volatilità.

Quali fonti sono state utilizzate?

L’articolo deriva da analisi accurata di fonti stampa ufficiali, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, e fonti qualificate, rielaborate dalla Redazione con supervisione umana.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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