Meliconi presenta il supporto TV 600PH a doppio braccio

7 Settembre 2026

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La notizia in sintesi Meliconi annuncia il supporto TV 600PH a doppio braccio.

Il modello è destinato a televisori da 50 a 85 pollici.

Supporta attacchi VESA fino a 600×400 e pesa fino a 45 kg.

La vendita è prevista da ottobre 2026 al prezzo consigliato di 189 euro.

Meliconi ha annunciato il lancio del 600PH, un supporto a parete per televisori dotato di doppio braccio a pantografo. Il prodotto sarà disponibile da ottobre 2026 al prezzo al pubblico consigliato di 189 euro, sul sito Meliconi e presso le principali insegne dell’elettronica di consumo.

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Il nuovo modello è progettato per televisori di grandi dimensioni, nella fascia compresa tra 50 e 85 pollici. Secondo il comunicato, il segmento dei supporti TV a doppio braccio vale quasi il 50% del valore complessivo del mercato di riferimento, citando dati Nielsen Panelmarket Italia relativi al 2025.

Struttura a doppio braccio e distanza dal muro

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Il 600PH utilizza un sistema a pantografo con due bracci, pensato per permettere lo spostamento e l’orientamento dello schermo. La distanza massima dalla parete arriva a 53 centimetri, una caratteristica che consente di regolare la posizione del televisore anche dopo il fissaggio.

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La piastra da muro misura 45 centimetri e si sviluppa orizzontalmente. Meliconi indica questa soluzione come parte della struttura studiata per sostenere schermi di grandi dimensioni. Il supporto è compatibile con attacchi VESA fino a 600×400 e ha una portata massima dichiarata di 45 chilogrammi.

Tra le funzioni previste c’è Easy Tilt, il sistema che permette di inclinare il televisore. Il supporto include inoltre una regolazione dell’altezza e inserti in schiuma EVA, destinati a ridurre il rischio di graffi e vibrazioni sulla scocca dell’apparecchio.

Montaggio premontato e correzione dell’allineamento

Uno degli elementi indicati dall’azienda riguarda la preparazione del prodotto: il 600PH viene fornito già premontato. L’obiettivo è ridurre le operazioni richieste durante l’installazione domestica, lasciando all’utente il fissaggio alla parete e il collegamento del televisore al supporto.

Il modello integra anche il sistema Easy Fix, che permette di intervenire sull’orizzontalità dello schermo dopo il montaggio. La funzione è pensata per correggere eventuali disallineamenti dovuti alla foratura o al posizionamento della piastra a muro, senza dover rimuovere l’intera installazione.

L’arrivo del 600PH è previsto nell’autunno 2026 e amplia l’offerta Meliconi nel comparto dei supporti per TV di ampia diagonale. Il prodotto si rivolge in particolare a chi necessita di un supporto con maggiore estensione dalla parete e possibilità di orientamento dello schermo.

FAQ

Quando sarà disponibile il supporto Meliconi 600PH?

La vendita è prevista da ottobre 2026 sul sito Meliconi e presso le principali insegne di elettronica di consumo.

Quanto costa il Meliconi 600PH?

Il prezzo al pubblico consigliato indicato nel comunicato è di 189 euro.

Quali televisori supporta il 600PH?

Il supporto è indicato per TV da 50 a 85 pollici, con attacco VESA fino a 600×400.

Qual è la portata massima del supporto?

La portata massima garantita dichiarata da Meliconi è di 45 chilogrammi.

Come è stata verificata questa notizia?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.