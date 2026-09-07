Meliconi presenta il supporto TV 600PH a doppio braccio

7 Settembre 2026

7 Settembre 2026/Home/PRODOTTI/Meliconi presenta il supporto TV 600PH a doppio braccio

La notizia in sintesi

  • Meliconi annuncia il supporto TV 600PH a doppio braccio.
  • Il modello è destinato a televisori da 50 a 85 pollici.
  • Supporta attacchi VESA fino a 600×400 e pesa fino a 45 kg.
  • La vendita è prevista da ottobre 2026 al prezzo consigliato di 189 euro.

DatamoneyRiassunto generato con AI AGENTICA di Datamoney.ch

Offerta Amazon

Meliconi Base Move Black SIOC, Base per Lavatrice 60×70 cm con Ruote e Freni

BASE CON RUOTE E FRENI: base per lavatrice o asciugatrice che consente di spostare facilmente gli elettrodomestici e bloccarli in totale sicurezza grazie ai freni integrati che riducono le vibrazioni e i rumori · LEVE FRONTALI PRATICHE: le leve frontali permettono di manovrare la base anche in nicchie o incassi: basta sollevare per estrarre le ruote e abbassare per azionare i freni · COMPATIBILITÀ: adatta a lavatrici e asciugatrici a carica frontale larghe 60 cm e profonde fino a 70 cm, con distanza massima tra i piedini di 54,5 cm, utilizzabile anche con kit di sovrapposizione Meliconi per creare la colonna bucato

SCONTO -9%49,99 €Prime
Prezzo consigliato: 54,90 €
RISPARMI 4,91 €
Acquista su Amazon
Datamoney✨ Offerta generata dalla Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

Meliconi ha annunciato il lancio del 600PH, un supporto a parete per televisori dotato di doppio braccio a pantografo. Il prodotto sarà disponibile da ottobre 2026 al prezzo al pubblico consigliato di 189 euro, sul sito Meliconi e presso le principali insegne dell’elettronica di consumo.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Il nuovo modello è progettato per televisori di grandi dimensioni, nella fascia compresa tra 50 e 85 pollici. Secondo il comunicato, il segmento dei supporti TV a doppio braccio vale quasi il 50% del valore complessivo del mercato di riferimento, citando dati Nielsen Panelmarket Italia relativi al 2025.

Struttura a doppio braccio e distanza dal muro

Offerta Amazon

Meliconi Slimstyle Plus 400 Tilt’n’Turn, Supporto TV Parete con Rotazione

SUPPORTO TV: Slimstyle Plus Extra è la nuova linea di supporti TV a parete ultrasottili di Meliconi S.p.A. Perfetto equilibrio tra tecnologia all’avanguardia, materiali moderni e design accattivante. 400 Tilt’n’Turn è un supporto TV comodo e sicuro · COMPATIBILITÀ: 400 Tilt’n’Turn è ideale per TV da 32" a 77" (78-195 cm), con VESA 200×200 mm, 300×300 mm, 400×400 mm e supporta fino a 45 Kg; prima dell’acquisto, verificare la distanza tra i 4 fori sul retro del televisore · FAST BLOCK: Il sistema di bloccaggio Fast Block rende l’installazione facile e sicura. Inoltre, la protezione in schiuma eva è ideale per salvaguardare il televisore nel tempo.

SCONTO -9%48,00 €
Prezzo consigliato: 53,00 €
RISPARMI 5,00 €
Acquista su Amazon
Datamoney✨ Offerta generata dalla Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

Il 600PH utilizza un sistema a pantografo con due bracci, pensato per permettere lo spostamento e l’orientamento dello schermo. La distanza massima dalla parete arriva a 53 centimetri, una caratteristica che consente di regolare la posizione del televisore anche dopo il fissaggio.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

La piastra da muro misura 45 centimetri e si sviluppa orizzontalmente. Meliconi indica questa soluzione come parte della struttura studiata per sostenere schermi di grandi dimensioni. Il supporto è compatibile con attacchi VESA fino a 600×400 e ha una portata massima dichiarata di 45 chilogrammi.

600PH 2

Tra le funzioni previste c’è Easy Tilt, il sistema che permette di inclinare il televisore. Il supporto include inoltre una regolazione dell’altezza e inserti in schiuma EVA, destinati a ridurre il rischio di graffi e vibrazioni sulla scocca dell’apparecchio.

Montaggio premontato e correzione dell’allineamento

Uno degli elementi indicati dall’azienda riguarda la preparazione del prodotto: il 600PH viene fornito già premontato. L’obiettivo è ridurre le operazioni richieste durante l’installazione domestica, lasciando all’utente il fissaggio alla parete e il collegamento del televisore al supporto.

Il modello integra anche il sistema Easy Fix, che permette di intervenire sull’orizzontalità dello schermo dopo il montaggio. La funzione è pensata per correggere eventuali disallineamenti dovuti alla foratura o al posizionamento della piastra a muro, senza dover rimuovere l’intera installazione.

Offerta Amazon

Meliconi SpaceSystem FLAT 400 SLIM, Supporto TV da Parete anche Cartongesso

COMPATIBILITÀ: SpaceSystem FLAT 400 SLIM è compatibile con TV da 40" a 82" (da 101 a 208 cm) e con VESA 200×200 mm, 300×300 mm, 400×400 mm; prima dell’acquisto verifica la distanza tra i 4 fori sul retro del televisore · ADATTO ANCHE A PARETI IN CARTONGESSO: SpaceSystem FLAT 400 SLIM è adatto anche a pareti in cartongesso con spessore da 12.5 mm a 25 mm; si installa facilmente su qualsiasi punto della parete, indipendentemente dal montante verticale · PORTATA MASSIMA: La staffa tv può sostenere un peso massimo di 50kg o 35kg se installato su cartongesso

SCONTO -5%33,39 €
Prezzo consigliato: 34,99 €
RISPARMI 1,60 €
Acquista su Amazon
Datamoney✨ Offerta generata dalla Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

L’arrivo del 600PH è previsto nell’autunno 2026 e amplia l’offerta Meliconi nel comparto dei supporti per TV di ampia diagonale. Il prodotto si rivolge in particolare a chi necessita di un supporto con maggiore estensione dalla parete e possibilità di orientamento dello schermo.

FAQ

Quando sarà disponibile il supporto Meliconi 600PH?

La vendita è prevista da ottobre 2026 sul sito Meliconi e presso le principali insegne di elettronica di consumo.

Quanto costa il Meliconi 600PH?

Il prezzo al pubblico consigliato indicato nel comunicato è di 189 euro.

Quali televisori supporta il 600PH?

Il supporto è indicato per TV da 50 a 85 pollici, con attacco VESA fino a 600×400.

Qual è la portata massima del supporto?

La portata massima garantita dichiarata da Meliconi è di 45 chilogrammi.

Come è stata verificata questa notizia?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di redazione AI di Datamoney, e supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

Pulizia casaLe migliori asciugatrici di agosto 2026Pulizia casaI migliori aspirapolvere e lavapavimenti di agosto 2026Pulizia casaLe migliori lavatrici di agosto 2026
Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette su Assodigitale

#1
TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN
Ledger, class action da 500 milioni per presunti danni da phishing
di Redazione Assodigitale
#2
INTERNET
FRITZ! presenta router Wi-Fi 7 e novità smart home a IFA
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
#3
PRODOTTI
TEHA Group ed Eni: biocarburanti strategici per i trasporti europei
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
#4
INTERNET
Dreame conquista due IFA Innovation Award per i robot Aqua20 e X60
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
#5
PRODOTTI
LG Electronics a IFA con robot, OLED e casa connessa
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭
Le altre notizie più lette
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
Controllo delle fonti e linee guida editoriali
Revisione editoriale a cura di Michele Ficara Manganelli
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium

DatamoneySito gestito con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.