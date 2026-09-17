17 Settembre 2026

/ Home/PRODOTTI/Philips Evnia presenta il monitor QD-OLED curvo da 34 pollici a 280 Hz

La notizia in sintesi Philips Evnia annuncia un monitor curvo ultrawide QD-OLED da 34 pollici.

Il modello raggiunge una frequenza di aggiornamento fino a 280 Hz.

Disponibilità prevista da ottobre 2026 al prezzo consigliato di 999 euro.

Integra USB-C da 90 W, KVM, Ambiglow e controllo luci Matter.

Philips Evnia ha annunciato il monitor gaming curvo 34M2C8600P, modello ultrawide da 34 pollici con pannello QD-OLED di quinta generazione, risoluzione WQHD e frequenza di aggiornamento fino a 280 Hz. Il prodotto arriverà sul mercato da ottobre 2026 con un prezzo consigliato di 999 euro.

Il monitor è destinato sia al gioco sia a postazioni utilizzate per streaming, attività creative e lavoro quotidiano. Tra le dotazioni indicate dall’azienda figurano una porta USB-C con alimentazione fino a 90 W, uno switch KVM per gestire due computer con la stessa tastiera e lo stesso mouse e la funzione MultiView per visualizzare due sorgenti contemporaneamente.

La scheda completa del prodotto è disponibile sulla pagina del Philips Evnia 34M2C8600P, mentre il materiale fotografico diffuso con l’annuncio è raccolto in una cartella di immagini.

Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google Seguici su Google e non perdere nulla Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono. Seguici su Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Schermo QD-OLED e prestazioni per il gaming

Il 34M2C8600P adotta un formato 21:9, una curvatura 1500R e una risoluzione di 3440 x 1440 pixel. Il pannello supporta 1,07 miliardi di colori a 10 bit, copre il 99,3% dello spazio colore DCI-P3 e dispone della certificazione VESA DisplayHDR True Black 500.

Secondo le specifiche comunicate, il display utilizza una tecnologia Anti-Reflection per limitare i riflessi in ambienti luminosi. La frequenza massima di 280 Hz è accompagnata da un tempo di risposta dichiarato di 0,03 ms GtG e dal supporto Adaptive Sync, funzione pensata per ridurre tearing e stuttering quando cambia il frame rate.

La connettività comprende due ingressi HDMI 2.1, una DisplayPort 1.4 e USB-C con DisplayPort Alt Mode. L’hub USB integrato consente di collegare le periferiche alla postazione, mentre il supporto può essere regolato in altezza fino a 150 millimetri, oltre a inclinazione e rotazione.

Completano la dotazione due altoparlanti integrati da 5 W e un’uscita cuffie. Per le configurazioni con più dispositivi, la modalità Picture-in-Picture o Picture-by-Picture permette di affiancare sullo schermo contenuti provenienti da due fonti collegate.

Ambiglow e gestione dell’illuminazione

Il nuovo modello include AI-enhanced Ambiglow, sistema che analizza le immagini riprodotte e regola il colore e la luminosità della luce proiettata sul retro del monitor. L’obiettivo dichiarato è estendere l’illuminazione dei contenuti visualizzati alla parete dietro lo schermo.

Con AmbiScape è inoltre possibile collegare e gestire fino a 10 luci smart certificate Matter. Attraverso l’interfaccia dedicata possono essere modificati luminosità, temperatura del colore, saturazione e tonalità; una volta attivata la sincronizzazione, le luci seguono i contenuti mostrati sul display.

Philips Evnia Precision Center riunisce in un’unica applicazione le impostazioni del monitor, i controlli per il gaming, le opzioni di personalizzazione e la gestione dell’illuminazione AmbiScape.

L’annuncio è stato distribuito da Archetype, agenzia raggiungibile attraverso il sito di Archetype e la relativa pagina LinkedIn. Il comunicato riporta come sede milanese Piazzale Principessa Clotilde 8.

https://www.instagram.com/archetype_it/

La notizia è stata resa disponibile anche tramite Assodigitale, il sito web della testata e la relativa edizione online. Per Philips Evnia, il lancio di ottobre estende l’offerta di monitor destinati a utenti che cercano in un solo dispositivo funzioni per intrattenimento e produttività.

FAQ

Quando sarà disponibile Philips Evnia 34M2C8600P?

La disponibilità è prevista a partire da ottobre 2026.

Quanto costa il monitor Philips Evnia 34M2C8600P?

Il prezzo consigliato comunicato da Philips Evnia è di 999 euro.

Qual è la frequenza di aggiornamento del monitor?

La frequenza di aggiornamento raggiunge fino a 280 Hz con risoluzione di 3440 x 1440 pixel.

La porta USB-C può ricaricare un laptop?

La porta USB-C eroga fino a 90 W di potenza a un laptop compatibile, oltre a trasmettere video e dati.

Qual è la fonte delle informazioni pubblicate?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.