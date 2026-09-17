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Philips Evnia presenta il monitor QD-OLED curvo da 34 pollici a 280 Hz

17 Settembre 2026

17 Settembre 2026/Home/PRODOTTI/Philips Evnia presenta il monitor QD-OLED curvo da 34 pollici a 280 Hz

La notizia in sintesi

  • Philips Evnia annuncia un monitor curvo ultrawide QD-OLED da 34 pollici.
  • Il modello raggiunge una frequenza di aggiornamento fino a 280 Hz.
  • Disponibilità prevista da ottobre 2026 al prezzo consigliato di 999 euro.
  • Integra USB-C da 90 W, KVM, Ambiglow e controllo luci Matter.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

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Philips Monitor 32M2N8900AM 31.5" 3840×2160, UHD, 240Hz, QD-OLED Panel, 0.03ms GtG, USB-C Speakers (HDMI2x 2.1 DP 1x 1.4) Adaptive Sync, HDR400 TrueBlack, FreeSync Prem. Pro, G-Sync Comp., Argento

Illuminazione dinamica per una sincronizzazione luminosa aggiuntiva, immersiva e personalizzabile con tutti i dispositivi compatibili. · La tecnologia Philips Quantum DOT OLED offre il massimo contrasto, neri profondi e angoli di visione illimitati. · Passa tra i preset integrati per giochi FPS, di corse o RTS, oppure imposta e salva le tue condizioni ideali.

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Philips Evnia ha annunciato il monitor gaming curvo 34M2C8600P, modello ultrawide da 34 pollici con pannello QD-OLED di quinta generazione, risoluzione WQHD e frequenza di aggiornamento fino a 280 Hz. Il prodotto arriverà sul mercato da ottobre 2026 con un prezzo consigliato di 999 euro.

Il monitor è destinato sia al gioco sia a postazioni utilizzate per streaming, attività creative e lavoro quotidiano. Tra le dotazioni indicate dall’azienda figurano una porta USB-C con alimentazione fino a 90 W, uno switch KVM per gestire due computer con la stessa tastiera e lo stesso mouse e la funzione MultiView per visualizzare due sorgenti contemporaneamente.

La scheda completa del prodotto è disponibile sulla pagina del Philips Evnia 34M2C8600P, mentre il materiale fotografico diffuso con l’annuncio è raccolto in una cartella di immagini.

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Schermo QD-OLED e prestazioni per il gaming

Il 34M2C8600P adotta un formato 21:9, una curvatura 1500R e una risoluzione di 3440 x 1440 pixel. Il pannello supporta 1,07 miliardi di colori a 10 bit, copre il 99,3% dello spazio colore DCI-P3 e dispone della certificazione VESA DisplayHDR True Black 500.

Secondo le specifiche comunicate, il display utilizza una tecnologia Anti-Reflection per limitare i riflessi in ambienti luminosi. La frequenza massima di 280 Hz è accompagnata da un tempo di risposta dichiarato di 0,03 ms GtG e dal supporto Adaptive Sync, funzione pensata per ridurre tearing e stuttering quando cambia il frame rate.

La connettività comprende due ingressi HDMI 2.1, una DisplayPort 1.4 e USB-C con DisplayPort Alt Mode. L’hub USB integrato consente di collegare le periferiche alla postazione, mentre il supporto può essere regolato in altezza fino a 150 millimetri, oltre a inclinazione e rotazione.

Completano la dotazione due altoparlanti integrati da 5 W e un’uscita cuffie. Per le configurazioni con più dispositivi, la modalità Picture-in-Picture o Picture-by-Picture permette di affiancare sullo schermo contenuti provenienti da due fonti collegate.

Ambiglow e gestione dell’illuminazione

Il nuovo modello include AI-enhanced Ambiglow, sistema che analizza le immagini riprodotte e regola il colore e la luminosità della luce proiettata sul retro del monitor. L’obiettivo dichiarato è estendere l’illuminazione dei contenuti visualizzati alla parete dietro lo schermo.

Con AmbiScape è inoltre possibile collegare e gestire fino a 10 luci smart certificate Matter. Attraverso l’interfaccia dedicata possono essere modificati luminosità, temperatura del colore, saturazione e tonalità; una volta attivata la sincronizzazione, le luci seguono i contenuti mostrati sul display.

Philips Evnia Precision Center riunisce in un’unica applicazione le impostazioni del monitor, i controlli per il gaming, le opzioni di personalizzazione e la gestione dell’illuminazione AmbiScape.

L’annuncio è stato distribuito da Archetype, agenzia raggiungibile attraverso il sito di Archetype e la relativa pagina LinkedIn. Il comunicato riporta come sede milanese Piazzale Principessa Clotilde 8.

https://www.instagram.com/archetype_it/

La notizia è stata resa disponibile anche tramite Assodigitale, il sito web della testata e la relativa edizione online. Per Philips Evnia, il lancio di ottobre estende l’offerta di monitor destinati a utenti che cercano in un solo dispositivo funzioni per intrattenimento e produttività.

FAQ

Quando sarà disponibile Philips Evnia 34M2C8600P?

La disponibilità è prevista a partire da ottobre 2026.

Quanto costa il monitor Philips Evnia 34M2C8600P?

Il prezzo consigliato comunicato da Philips Evnia è di 999 euro.

Qual è la frequenza di aggiornamento del monitor?

La frequenza di aggiornamento raggiunge fino a 280 Hz con risoluzione di 3440 x 1440 pixel.

La porta USB-C può ricaricare un laptop?

La porta USB-C eroga fino a 90 W di potenza a un laptop compatibile, oltre a trasmettere video e dati.

Qual è la fonte delle informazioni pubblicate?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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