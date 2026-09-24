24 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/Lucca Comics & Games ospita l’Area Movie con Miller e Kore-eda

La notizia in sintesi Lucca Comics & Games 2026 si terrà dal 28 ottobre al 1 novembre

L’Area Movie proporrà anteprime, ospiti internazionali, panel e installazioni nel centro storico

Tra gli ospiti annunciati Frank Miller, Peter Lord, Walker Scobell e Hirokazu Kore-eda

Il programma comprende cinema, serie tv, anime, documentari e iniziative dedicate alle famiglie

Lucca Comics & Games celebrerà il suo sessantesimo anniversario dal 28 ottobre al 1 novembre 2026 con un’Area Movie dedicata a cinema, serie televisive, animazione e produzioni legate alla cultura pop. Il programma, curato da QMI e presentato il 24 settembre a Milano, prevede anteprime, incontri con autori e interpreti, proiezioni speciali e padiglioni distribuiti tra piazze e spazi del centro storico di Lucca.

I dettagli dell’iniziativa sono stati diffusi attraverso una comunicazione dedicata al programma, mentre il materiale relativo all’Area Movie è disponibile nella cartella con comunicato e materiali. La documentazione generale dell’evento è raccolta nella cartella stampa completa.

Serie tv e grandi franchise

Disney+ porterà al festival Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo. Sono annunciati gli attori Walker Scobell, Leah Sava’ Jeffries e Aryan Simhadri, con il co-creatore ed executive producer Jonathan E. Steinberg e l’executive producer Dan Shotz. Durante un panel verranno mostrate clip della terza stagione, prevista su Disney+ dal 20 novembre.

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Sky presenterà il 30 ottobre il quinto episodio di Nord Sud Ovest Est – La leggendaria storia degli 883, seconda stagione della serie diretta da Sydney Sibilia. All’incontro parteciperanno Sibilia e i protagonisti Elia Nuzzolo e Matteo Oscar Giuggioli. Per l’occasione è previsto anche uno spazio Sky in Piazza San Francesco.

Sky

HBO Max allestirà invece un padiglione dedicato alla nuova serie Harry Potter e la Pietra Filosofale, annunciata per Natale 2026. Paramount+ proporrà una proiezione e un talk sulla seconda stagione di Dexter: Resurrection, in uscita il 30 ottobre, accompagnati da un’installazione in Piazza Anfiteatro per i vent’anni del franchise. Netflix sarà presente con un’iniziativa dedicata a KPOP DEMON HUNTERS.

HBO Max

Anteprime tra animazione e cinema

Tra gli appuntamenti d’animazione figura Il Gatto col Cappello, film di Warner Bros. Pictures Animation diretto da Alessandro Carloni ed Erica Rivinoja, nelle sale italiane dal 5 novembre. Carloni sarà a Lucca il 31 ottobre insieme a Stefano Fresi e Herbert Ballerina, voci italiane del film.

Warner Bros. Pictures

Lucky Red aprirà il programma con Shaun, Vita da pecora: Operazione Z.U.C.C.A., previsto nelle sale dal 28 ottobre. All’anteprima del 28 ottobre parteciperanno il fondatore degli Aardman Studios Peter Lord e il regista Matthew Walker. Il 30 ottobre è in calendario Look Back, cui seguirà l’incontro con Hirokazu Kore-eda. La società proporrà anche Kiki – Consegne a domicilio, che torna al cinema in versione rimasterizzata in 4K.

Lucky Red

Crunchyroll installerà in Piazzale Arrigoni un padiglione di 150 metri quadrati dedicato a One Piece, Black Clover, The Apothecary Diaries e Firefly Wedding. Il programma include l’anteprima mondiale dei primi due episodi di Shangri-La Frontier Stagione 3 e la presenza di Li Haoling, autore e regista di Link Click e To Be Hero X, atteso il 30 e 31 ottobre.

Nel cartellone figurano inoltre il panel di CD PROJEKT RED su Cyberpunk: Edgerunners 2, la proiezione di Hunger Games – L’alba sulla mietitura e il ritorno in sala di Fast & Furious, proposto il 28 ottobre in occasione del venticinquesimo anniversario della prima uscita.

Horror, documentari e ospiti del fumetto

Le Notti Horror di Lucca Comics & Games riuniranno anteprime e proiezioni di Godzilla Minus Zero, It Ends, The Nameless Ballad, Arachnid – Ragnatela letale e Popeye’s Revenge. Godzilla Minus Zero sarà proiettato in anteprima nazionale il 31 ottobre al Cinema Astra, prima dell’uscita italiana prevista per il 12 novembre.

Il programma comprende anche Hope di Na Hong-jin, Caro Mondo Crudele di Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti, Le ragazzine stanno perdendo il controllo. La società le teme. La fine è azzurra di Pierluca Di Pasquale e Momo di Christian Ditter. Frank Miller sarà a Lucca con la regista Silenn Thomas per la proiezione del documentario Frank Miller: American Genius.

Frank Miller: American Genius

Toei Animation proporrà attività dedicate a One Piece e la première occidentale di Star Detective PreCure – The Movie!, con il produttore Hibiki Minagawa. Dynit presenterà Gintama the Movie 2026: Yoshiwara in Fiamme alla presenza del regista Naoya Ando e del produttore Takashi Maekawa. Tra i documentari figurano RIFT – Il futuro è in gioco e La mia anima ha fretta, in programma il 1 novembre.

Rai Cultura completerà le celebrazioni con 60 volte Lucca: L’avventurosa storia di Lucca Comics & Games, speciale scritto e diretto da Enrico Platania: andrà in onda su Rai5 il 27 ottobre in seconda serata e sarà poi disponibile su RaiPlay.

Il programma è stato rilanciato anche da Assodigitale.it, indicato come Digital News Magazine, con riferimenti al sito della testata, alla sua pagina web e al profilo professionale di Michele Ficara Manganelli.

FAQ

Quando si svolge Lucca Comics & Games 2026?

La manifestazione si terrà a Lucca dal 28 ottobre al 1 novembre 2026, nell’anno del suo sessantesimo anniversario.

Quali attori di Percy Jackson saranno a Lucca?

Walker Scobell, Leah Sava’ Jeffries e Aryan Simhadri parteciperanno con Jonathan E. Steinberg e Dan Shotz a un panel sulla terza stagione.

Quando sarà presentato Godzilla Minus Zero?

Godzilla Minus Zero sarà proiettato in anteprima nazionale sabato 31 ottobre al Cinema Astra, prima dell’uscita italiana del 12 novembre.

Chi sarà ospite per Frank Miller: American Genius?

Frank Miller e la regista Silenn Thomas presenteranno a Lucca il documentario dedicato alla carriera dell’autore di Daredevil, Sin City e Batman.

Qual è la fonte delle informazioni dell’articolo?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.