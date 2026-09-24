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Hyundai IONIQ 6 N Line arriva in Italia con 595 km di autonomia

24 Settembre 2026

24 Settembre 2026/Home/MOTORI/Hyundai IONIQ 6 N Line arriva in Italia con 595 km di autonomia

La notizia in sintesi

  • Hyundai presenta in Italia la nuova IONIQ 6 N Line elettrica.
  • La berlina dichiara fino a 595 chilometri di autonomia WLTP.
  • Il modello adotta due motori, trazione integrale e 325 CV.
  • Il listino italiano parte da 60.300 euro.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

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Hyundai ha annunciato per il mercato italiano la nuova IONIQ 6 N Line, versione della berlina elettrica orientata a un’impostazione più sportiva. Il modello, lungo 4.930 millimetri, introduce aggiornamenti al design e alle soluzioni aerodinamiche, oltre a una batteria da 84 kWh, due motori elettrici e trazione integrale. L’autonomia dichiarata raggiunge i 595 chilometri nel ciclo combinato WLTP.

IONIQ 6 Line 04

La novità principale riguarda il lavoro sulla carrozzeria, che secondo Hyundai porta il coefficiente di resistenza aerodinamica a 0,215. Il profilo mantiene la forma filante della IONIQ 6, con frontale ribassato, superfici laterali pulite e una parte posteriore rivista, caratterizzata da uno spoiler in stile ducktail.

La casa collega l’efficienza aerodinamica sia all’autonomia sia alla stabilità alle alte velocità e alla riduzione dei rumori prodotti dall’aria. Hyundai indica inoltre un consumo compreso tra 15,4 e 15,9 kWh ogni 100 chilometri per la N Line con cerchi da 20 pollici.

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IONIQ 6 N Line 03

Aerodinamica e ricarica

La IONIQ 6 N Line utilizza flap aerodinamici attivi nella zona anteriore, convogliatori integrati nei paraurti e un sottoscocca carenato. I sistemi sono progettati per gestire il flusso dell’aria e le esigenze di raffreddamento della vettura, limitando le turbolenze attorno ai passaruota e nella parte inferiore della carrozzeria.

“Con l’evoluzione del concetto di design “Pure Flow, Refined” abbiamo affinato ogni linea e ogni dettaglio per rendere IONIQ 6 più pulita nelle linee e ancora più moderna”

La dichiarazione è di Simon Loasby, Senior Vice President e Head of Hyundai Design Center. Sul fronte dell’illuminazione, Hyundai ha separato le luci diurne dai proiettori principali, adottando gruppi ottici più sottili rispetto alla configurazione precedente.

Lungo le fiancate trovano posto maniglie a scomparsa, pneumatici Pirelli PZero e cerchi in lega da 20 pollici. Con il Tech Pack sono disponibili anche gli specchietti digitali: al posto delle calotte tradizionali, il sistema impiega telecamere collegate a due display collocati alle estremità della plancia.

La batteria da 84 kWh può essere precondizionata durante l’avvicinamento a una colonnina, portandola alla temperatura prevista per la ricarica. In condizioni ideali, Hyundai dichiara un passaggio dal 10 all’80% della capacità in 18 minuti.

IONIQ 6 N Line 02

Due motori e recupero dell’energia

La N Line è equipaggiata con un powertrain dual-motor a trazione integrale, accreditato di 325 CV e 605 Nm di coppia. Hyundai abbina questa configurazione a una taratura specifica dell’assetto, dello sterzo e dell’impianto frenante, distinguendo la versione N Line dalle varianti più orientate al comfort.

La gestione della frenata rigenerativa prevede la funzione Smart Regeneration, che può modificare automaticamente l’intensità del recupero energetico valutando distanza dal veicolo che precede, velocità, pendenza stradale e dati del navigatore. Attraverso i paddle al volante, il guidatore può scegliere diversi livelli di rigenerazione, fino alla guida one-pedal.

All’interno, la berlina propone un doppio display da 12,3 pollici per strumentazione e infotainment, comandi separati per il climatizzatore e pulsanti fisici sul tunnel centrale. Lo spazio per i passeggeri posteriori è favorito dal passo di 2.950 millimetri.

IONIQ 6 N Line 01

La dotazione indicata da Hyundai comprende prese USB-C anteriori e posteriori da 100 W, tecnologia Vehicle-to-Load a 220 V, servizi connessi Bluelink e aggiornamenti Over-the-Air. Il listino della nuova Hyundai IONIQ 6 N Line parte da 60.300 euro in Italia.

Con l’aggiornamento, Hyundai concentra sulla IONIQ 6 N Line autonomia dichiarata, ricarica rapida e interventi sull’efficienza della carrozzeria. La proposta si rivolge a chi cerca una berlina elettrica a trazione integrale destinata anche ai trasferimenti su lunga distanza.

FAQ

Qual è l’autonomia della Hyundai IONIQ 6 N Line?

L’autonomia dichiarata raggiunge 595 chilometri nel ciclo combinato WLTP, con consumi indicati tra 15,4 e 15,9 kWh per 100 chilometri.

Quanto costa IONIQ 6 N Line in Italia?

Il listino italiano della nuova Hyundai IONIQ 6 N Line parte da 60.300 euro.

Quanto tempo serve per ricaricare la batteria?

La ricarica dal 10 all’80% richiede 18 minuti in condizioni ideali, secondo il dato comunicato da Hyundai.

Che potenza ha la IONIQ 6 N Line?

Il sistema dual-motor con trazione integrale sviluppa 325 CV e 605 Nm di coppia.

Da quale fonte provengono queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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