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Pontes debutta nel regolamento europeo degli asset tokenizzati

26 Settembre 2026

26 Settembre 2026/Home/TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN/Pontes debutta nel regolamento europeo degli asset tokenizzati

La notizia in sintesi

  • Pontes è stato avviato dall’Eurosistema il 21 settembre.
  • Deutsche Bank, Santander e Clearstream hanno completato l’onboarding.
  • La BCE investirà parte dei fondi propri in titoli tokenizzati.
  • L’obiettivo operativo è un servizio continuo entro la metà del 2028.

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Pontes, il primo passo della finanza on-chain europea

L’Eurosistema ha avviato il 21 settembre Pontes, servizio destinato al regolamento di operazioni con asset tokenizzati e concepito come primo tassello del mercato europeo della finanza on-chain. Il progetto coinvolge inizialmente operatori già abilitati, fra cui Deutsche Bank, Santander e Clearstream, e opera nei giorni lavorativi dalle 8 alle 16. La scelta risponde all’esigenza della BCE di evitare reti DLT incompatibili, favorendo un’infrastruttura comune per emissione, negoziazione, regolamento, custodia e servicing.

Entro la metà del 2028 l’Eurosistema punta a estendere il servizio senza interruzioni, con funzioni multivaluta e maggiore programmabilità, mentre definisce l’architettura futura del sistema finanziario europeo digitale in modo coordinato.

Smart contract, moneta centrale e obiettivi del progetto

Il servizio viene presentato dall’Eurosistema come un collegamento operativo che, attraverso gli smart contract, può automatizzare alcune fasi oggi distinte della catena finanziaria. Christine Lagarde ha indicato l’obiettivo di un mercato europeo più integrato, innovativo e resiliente nell’era digitale, sviluppato in stretta collaborazione con il mercato. Per Piero Cipollone, la tokenizzazione deve semplificare l’architettura della finanza, non soltanto accelerare procedure esistenti.

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Il membro del Comitato esecutivo della BCE ha richiamato il valore della moneta di banca centrale quale ancoraggio comune privo di rischio di credito o liquidità, funzione che la sola tecnologia non sostituisce. Contestualmente, la BCE investirà una quota dei propri 23 miliardi di euro di fondi propri in titoli tokenizzati: debito in euro ad elevato merito creditizio emesso da istituzioni pubbliche, per acquisire esperienza diretta lungo l’intero ciclo di investimento. Il programma Appia riunisce inoltre banche, infrastrutture e operatori su interoperabilità, garanzie, infrastrutture monetarie tokenizzate, collegamenti transfrontalieri, regole e resilienza. Entro il 2028 dovrà produrre raccomandazioni, senza una scelta già definita tra infrastruttura unica, reti interoperabili o soluzione combinata.

Verso euro digitale e infrastrutture interoperabili

Il percorso aperto da Pontes non definisce ancora quale rete sosterrà la finanza tokenizzata europea, ma fissa una scadenza operativa e un banco di prova per gli investimenti della BCE. La prospettiva dell’Eurosistema comprende anche l’euro digitale, previsto per i consumatori nel 2029, dopo il lavoro infrastrutturale programmato fino al 2028. Esperienze della Banca nazionale svizzera con Project Helvetia e della Bank of England attraverso la Digital Securities Sandbox mostrano che il tema coinvolge più banche centrali.

FAQ

Quando è attivo Pontes?

Nella fase iniziale, la piattaforma è attiva nei giorni lavorativi dalle 8:00 alle 16:00, con ampliamento progressivo previsto entro metà 2028.

Quali operatori usano Pontes dall’avvio?

Deutsche Bank, Santander e Clearstream hanno completato l’onboarding e possono utilizzare Pontes fin dall’avvio del servizio dell’Eurosistema.

In cosa investirà la BCE?

La BCE destinerà parte dei 23 miliardi di euro di fondi propri a titoli tokenizzati di debito pubblico in euro.

Quali temi affronta il programma Appia?

Appia tratta interoperabilità, standard degli asset, garanzie, moneta tokenizzata, collegamenti transfrontalieri, regole e resilienza dell’ecosistema finanziario.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni derivano dall’analisi di fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione con supervisione umana.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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