Toshiba porta nel retail S300 AI per videosorveglianza

27 Agosto 2026

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La notizia in sintesi Toshiba porta nel retail l’hard disk S300 AI per videosorveglianza professionale.

Il prodotto era disponibile dal novembre 2025 nei canali dedicati all’ingrosso.

La gamma offre capacità da 8 TB a 24 TB.

La disponibilità retail è prevista tra terzo e quarto trimestre 2026.

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Toshiba Electronics Europe ha annunciato l’arrivo nei canali retail dell’hard disk S300 AI, destinato a sistemi professionali di videosorveglianza che utilizzano analisi video basate sull’intelligenza artificiale. Il prodotto sarà venduto con una confezione pensata per la distribuzione al dettaglio, attraverso e-commerce e punti vendita, oltre ai tradizionali canali specializzati.

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L’estensione della distribuzione riguarda in particolare system integrator, rivenditori IT e installatori di impianti di sicurezza che devono acquistare dischi di ricambio o quantitativi limitati per nuove installazioni. L’S300 AI era stato introdotto nel novembre 2025 con packaging dedicato alla vendita all’ingrosso.

Un hard disk per registrazione e analisi video

La serie S300 AI è progettata per carichi di lavoro che combinano la registrazione continua dei filmati e l’accesso ai dati richiesto dai software di analisi. Toshiba indica capacità comprese tra 8 TB e 24 TB, con supporto fino a 64 flussi video e ulteriori 32 flussi AI.

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Secondo le informazioni diffuse dall’azienda, questa configurazione è rivolta a impianti di sorveglianza impiegati in ambiti commerciali e pubblici, inclusi trasporti, manifattura, città connesse, sanità, finanza e logistica. Il numero di telecamere supportate deriva da una simulazione con dispositivi ad alta definizione a 10 Mbit/s: il risultato può cambiare in base a telecamere, hardware e software impiegati, compressione video, risoluzione e impostazioni di registrazione.

Per quanto riguarda le specifiche di affidabilità, Toshiba comunica un carico di lavoro nominale pari a 550 TB all’anno, compatibilità con sistemi RAID multi-bay e una garanzia limitata di cinque anni. Il valore MTTF dichiarato arriva fino a 2,5 milioni di ore. L’MTTF, tuttavia, è un indicatore statistico basato sui tassi medi di guasto e non costituisce una garanzia né una previsione della durata effettiva del prodotto.

Vendita online e nei punti vendita

La disponibilità in formato retail punta a rendere il disco acquistabile anche fuori dalle forniture tradizionalmente destinate al settore della videosorveglianza. Per gli operatori che intervengono su un impianto esistente, ciò può consentire di reperire unità sostitutive attraverso canali di acquisto online o negozi al dettaglio, senza ricorrere esclusivamente alla distribuzione specializzata.

L’azienda non indica un prezzo né specifica i rivenditori che commercializzeranno il prodotto. La distribuzione dell’S300 AI con packaging retail è prevista dalla fine del terzo trimestre o dall’inizio del quarto trimestre del 2026.

L’annuncio arriva mentre i sistemi di videosorveglianza utilizzano con maggiore frequenza software capaci di elaborare i flussi registrati, aggiungendo al normale lavoro di scrittura dei dati richieste di lettura e accesso casuale ai contenuti archiviati. In questo contesto, la scelta del supporto di archiviazione dipende non solo dalla capacità disponibile, ma anche dalla configurazione dell’impianto e dai flussi che devono essere gestiti contemporaneamente.

La posizione di Toshiba

L’azienda collega l’ampliamento dei canali di vendita alla diffusione delle applicazioni di analisi video anche oltre gli impianti di grandi dimensioni. Larry Martinez-Palomo, Vice Presidente e Responsabile della Storage Products Division di Toshiba Electronics Europe GmbH, ha dichiarato:

“La videosorveglianza basata sull’AI si sta espandendo oltre le tradizionali installazioni su larga scala”, afferma Larry Martinez-Palomo, Vice Presidente e Responsabile della Storage Products Division di Toshiba Electronics Europe GmbH. “Grazie all’introduzione dell’S300 AI nel mercato al dettaglio, i clienti professionali possono ora procurarsi facilmente questi drive attraverso i loro canali preferiti, continuando a beneficiare delle prestazioni e dell’affidabilità che contraddistinguono i sistemi di archiviazione per la videosorveglianza di Toshiba”.

Il passaggio al retail non modifica le caratteristiche tecniche dichiarate per la linea, ma ne amplia le modalità di acquisto. La disponibilità effettiva dipenderà dall’avvio della distribuzione previsto tra la parte finale del terzo trimestre e l’inizio del quarto trimestre del 2026.

FAQ

Quando arriva Toshiba S300 AI nei negozi?

Sarà disponibile dalla fine del terzo trimestre o dall’inizio del quarto trimestre del 2026.

Quali capacità offre l’hard disk S300 AI?

Offre capacità comprese tra 8 TB e 24 TB, secondo quanto comunicato da Toshiba.

Quanti flussi supporta il disco Toshiba?

Supporta fino a 64 flussi video e 32 flussi AI aggiuntivi nelle specifiche dichiarate dall’azienda.

Quanto dura la garanzia del prodotto?

Include una garanzia limitata di cinque anni, come indicato nel comunicato ufficiale di Toshiba.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.