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Intergruppo presenta risultati sul fisco delle cripto-attività

26 Settembre 2026

26 Settembre 2026/Home/TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN/Intergruppo presenta risultati sul fisco delle cripto-attività

La notizia in sintesi

  • L’Intergruppo guidato da Marcello Coppo presenta i primi risultati del Tavolo Tecnico.
  • Coinvolti 164 soggetti in 14 gruppi dedicati agli asset digitali.
  • La fiscalità delle cripto-attività è tra i dossier prioritari del confronto.
  • Nessuna proposta legislativa è stata ancora formalmente presentata.

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Regole per cripto-attività e fiscalità

L’Intergruppo parlamentare “Asset digitali, blockchain e Bitcoin, guidato da Marcello Coppo, ha presentato alla Camera il 24 settembre le conclusioni del Tavolo Tecnico dedicato alla regolamentazione italiana delle cripto-attività. I primi risultati riguardano quattordici gruppi di lavoro che riuniscono istituzioni, università, professioni, imprese, pubblica amministrazione, associazioni e forze di polizia.

Secondo la ricostruzione di Fabrizio Vedana su ItaliaOggi, il confronto punta a trasformare indicazioni tecniche in misure su fisco, tokenizzazione e sicurezza. La linea indicata mira a offrire certezza normativa e tutela agli utenti, senza deregolamentare il settore, mentre il lavoro prosegue con verifiche e interlocuzioni istituzionali sulle proposte considerate più mature.

I dossier del Tavolo Tecnico

Il Tavolo Tecnico conta 35 componenti, mentre i quattordici gruppi di lavoro coinvolgono complessivamente 164 soggetti. Tra i temi più rilevanti figura il riordino della fiscalità delle cripto-attività, con l’obiettivo di riallinearla agli altri strumenti finanziari.

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L’Intergruppo non ha tuttavia presentato una proposta legislativa: le ipotesi elaborate dovranno essere sottoposte ad approfondimenti e al confronto con gli interlocutori istituzionali. Il perimetro comprende anche tokenizzazione delle attività finanziarie e reali, infrastrutture DLT, Bitcoin, pagamenti digitali, stablecoin, CBDC ed euro digitale.

I gruppi affrontano inoltre finanza decentralizzata, smart contract, identità digitale, compliance, cybersecurity, truffe, rapporti con banche, fondazioni e fondi pensione. Antiriciclaggio, tracciabilità e financial intelligence completano un quadro nel quale i regolatori intendono rafforzare il contrasto a frodi, cybercrime e riciclaggio, preservando condizioni competitive per gli operatori legittimi. L’impostazione dichiarata privilegia quindi una regolazione efficace, capace di combinare protezione degli utenti e prevedibilità delle norme.

Verso un dossier per il legislatore

La presentazione del 24 settembre costituisce una prima fase del percorso parlamentare, non l’approdo normativo. Il passaggio successivo prevede la verifica delle risultanze, l’integrazione dei temi trasversali e l’avvio delle interlocuzioni sulle misure ritenute più solide.

L’obiettivo è costruire progressivamente un dossier organico destinato al decisore pubblico. La conseguenza concreta dipenderà dalla capacità di tradurre le indicazioni tecniche in interventi legislativi, passaggio che il Tavolo non considera ancora completato.

FAQ

Chi guida l’Intergruppo sugli asset digitali?

Marcello Coppo guida l’Intergruppo parlamentare “Asset digitali, blockchain e Bitcoin”, promotore del Tavolo Tecnico presentato alla Camera il 24 settembre.

Quanti soggetti partecipano ai gruppi di lavoro?

Partecipano complessivamente 164 soggetti distribuiti nei quattordici gruppi, con rappresentanti di istituzioni, università, imprese, professioni, associazioni e forze di polizia.

È prevista una nuova legge sulle cripto-attività?

Nessuna proposta legislativa risulta ancora presentata: le ipotesi fiscali e regolatorie richiedono ulteriori approfondimenti e confronto con gli interlocutori istituzionali.

Quali rischi affronta il Tavolo Tecnico?

Frodi, cybercrime e riciclaggio sono al centro del presidio antiriciclaggio, insieme a tracciabilità, cybersecurity, financial intelligence e contrasto alle truffe.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni sono rielaborate dalla Redazione con supervisione umana, attraverso analisi accurata di fonti ufficiali e qualificate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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