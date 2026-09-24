24 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/Ford: stanchezza e sonno criticità in autostrada per lavoro

La notizia in sintesi Una ricerca YouGov per Ford rileva che il 32% dei patentati usa l’auto per lavoro in autostrada.

Il 53% indica stanchezza e colpi di sonno tra le criticità della guida autostradale.

L’85% di chi conosce la guida assistita di Livello 2 dichiara maggiore sicurezza con supporti tecnologici.

Ford indica BlueCruise come sistema disponibile su Kuga, Puma, Ranger PHEV e Mustang Mach-E.

Stanchezza, traffico e colpi di sonno incidono sui viaggi autostradali per lavoro. È quanto emerge da una ricerca YouGov commissionata da Ford e condotta in Italia il 23 e 24 giugno 2026 su 1.529 persone maggiorenni con patente di guida. Secondo l’indagine, il 32% dei patentati utilizza abitualmente l’auto per motivi professionali sulle tratte autostradali e, fra questi, il 46% compie questi spostamenti almeno una volta alla settimana.

La rilevazione analizza il rapporto fra mobilità lavorativa, affaticamento e sistemi di assistenza alla guida. Il tema interessa soprattutto chi percorre frequentemente lunghe distanze: nella fascia d’età compresa tra 35 e 44 anni, la quota di chi usa l’auto per lavoro in autostrada almeno una volta a settimana sale al 58%.

Ore di guida e impatto sulla giornata

Per circa il 60% delle persone che viaggiano per lavoro, il tempo trascorso in autostrada varia da una a cinque ore ogni settimana. La media indicata dalla ricerca è di 4,8 ore settimanali. Il 46% degli intervistati che guida per ragioni professionali ritiene che le trasferte più lunghe possano influenzare negativamente l’andamento della giornata lavorativa.

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Il 59% definisce impegnativa la guida autostradale legata al lavoro. Il traffico è la principale criticità segnalata dal 51% del campione: la percentuale raggiunge il 61% tra gli over 55, mentre si ferma al 38% tra le persone di età compresa fra 18 e 34 anni.

Un altro elemento riguarda la sonnolenza al volante. Il 53% considera colpi di sonno e stanchezza una delle situazioni più critiche in autostrada, mentre una persona su tre dichiara di avere sperimentato almeno un colpo di sonno durante la guida.

Assistenza alla guida e percezione della sicurezza

Tra i sistemi tecnologici analizzati dalla ricerca rientrano gli ADAS, cioè i dispositivi di assistenza alla guida. L’81% del campione afferma di sentirsi a proprio agio con queste tecnologie. Per chi utilizza l’auto a fini professionali, il 67% considera utile disporre di un supporto tecnologico a bordo.

I contesti nei quali l’assistenza viene ritenuta più utile sono i viaggi lunghi, indicati dal 54% degli intervistati, i tratti autostradali, al 49%, e la guida notturna, al 47%. La ricerca distingue inoltre la guida assistita di Livello 2: ne ha sentito parlare il 25% del campione complessivo e il 29% di chi usa l’auto per lavoro. In quest’ultimo gruppo, l’8% dichiara di averla già provata.

Fra le persone che conoscono questa tecnologia, l’85% ritiene che un supporto tecnologico in autostrada aumenterebbe la sensazione di sicurezza. L’81% giudica importante arrivare a destinazione meno affaticato grazie ai sistemi di assistenza. La percentuale sale all’88% tra coloro che hanno già provato la guida assistita di Livello 2.

Il sistema BlueCruise indicato da Ford

Nel comunicato, Ford presenta BlueCruise come sistema di guida assistita di Livello 2 disponibile sui modelli Kuga, Puma, Ranger PHEV e Mustang Mach-E. Secondo l’azienda, il sistema è approvato per l’impiego sull’intera rete autostradale e consente la guida a mani libere mantenendo l’attenzione sulla strada.

Ford riferisce che una telecamera a infrarossi controlla la posizione degli occhi della persona al volante. In caso di disattenzione o di segnali di sonnolenza, il sistema attiva avvisi visivi e acustici progressivi; qualora non vi sia risposta agli alert, la vettura viene portata a un arresto graduale e sicuro.

La preferenza degli intervistati che guidano per lavoro appare orientata verso l’inclusione di questa dotazione nel veicolo: il 58% la vorrebbe di serie, mentre l’11% sceglierebbe una formula in abbonamento. I materiali diffusi con la ricerca sono disponibili nel comunicato diffuso da Burson per Ford.

La rilevazione è stata effettuata online su un panel proprietario YouGov; i dati sono stati ponderati per rappresentare la popolazione adulta italiana in possesso di patente. La comunicazione è stata inoltrata anche alla redazione di Assodigitale, il cui sito web riporta ulteriori contenuti editoriali. Nella firma della comunicazione compare inoltre il profilo LinkedIn di Michele Ficara Manganelli.

Tra i collegamenti tecnici presenti nell’invio figurano una pagina di disiscrizione e due collegamenti ai materiali associati alla comunicazione e a un’altra risorsa dell’invio. Il sito è raggiungibile anche attraverso l’indirizzo www.assodigitale.it.

FAQ

Quanti patentati usano l’auto per lavoro in autostrada?

Il 32% dei patentati italiani utilizza abitualmente l’auto per motivi di lavoro su tratte autostradali, secondo la ricerca YouGov per Ford.

Quanto tempo trascorrono in autostrada i lavoratori?

La media rilevata è di 4,8 ore settimanali; circa il 60% di chi viaggia per lavoro percorre autostrade da una a cinque ore alla settimana.

Quali rischi preoccupano maggiormente in autostrada?

Stanchezza e colpi di sonno sono indicati dal 53% come criticità rilevanti, mentre il traffico è segnalato dal 51% degli intervistati.

Su quali modelli è indicato il sistema BlueCruise?

Ford indica la disponibilità di BlueCruise su Kuga, Puma, Ranger PHEV e Mustang Mach-E.

Qual è la fonte delle informazioni riportate?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.