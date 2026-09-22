22 Settembre 2026

/ Home/PRODOTTI/Oppo Find X10 Pro Max, tre sensori da 200 MP e batteria da 8.000 mAh

La notizia in sintesi Oppo presenta il Find X10 Pro Max con tre sensori posteriori da 200 megapixel.

presenta il Find X10 Pro Max con tre sensori posteriori da 200 megapixel. Il dispositivo utilizza il chip MediaTek Dimensity 9600 Pro e una batteria da 8.000 mAh.

e una batteria da 8.000 mAh. I preordini in Cina partono da 6.799 yuan per la versione 12GB/256GB.

Le spedizioni delle unità preordinate sono indicate dal 24 settembre.

Oppo Find X10 Pro Max punta su fotocamere e autonomia

Il 22 settembre 2026 Oppo ha presentato il Find X10 Pro Max, nuovo smartphone di fascia alta destinato al mercato cinese, con preordini da 6.799 yuan e consene indicate dal 24 settembre. Il dispositivo, illustrato nella scheda firmata da Vlad, punta su tre fotocamere posteriori da 200 megapixel e sul processore MediaTek Dimensity 9600 Pro, lo stesso adottato dal vivo X500 Pro Max annunciato in precedenza. La scelta concentra la competizione su fotografia, autonomia e display.

Il modello abbina una batteria da 8.000 mAh alla ricarica cablata e wireless. Oppo propone quindi specifiche rivolte a chi cerca sensori ad alta risoluzione, protezione certificata e configurazioni con memoria interna fino a 1 TB.

Tre sensori da 200 megapixel e display AMOLED

Oppo Find X10 Pro Max launches with three 200MP rear cameras, Dimensity 9600 Pro SoC

Il comparto fotografico è l’elemento distintivo dichiarato: la principale da 24 mm impiega un sensore da 1/1,3 pollici, apertura f/1.5 e stabilizzazione ottica su due assi. L’ultra-grandangolare da 13 mm monta un sensore da 1/1,56 pollici, apertura f/2.2, autofocus e angolo di campo dichiarato di 124 gradi. Il teleobiettivo da 70 mm usa un sensore da 1/1,56 pollici, apertura f/2.1, OIS su due assi e messa a fuoco da 10 centimetri per le macro.

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Oppo Find X10 Pro Max launches with three 200MP rear cameras, Dimensity 9600 Pro SoC

Secondo Oppo, alla focale 1x la fotocamera principale raggiunge 17 stop di gamma dinamica; frontalmente è presente una selfie camera da 50 megapixel con autofocus. Il pannello AMOLED da 6,78 pollici ha risoluzione 1272×2772, frequenza a 120 Hz nell’uso di sistema e fino a 144 Hz in alcuni giochi, campionamento touch a 288 Hz e picco di 2.000 nit. Sul versante software, Find X10 Pro Max utilizza ColorOS 17 basato su Android 17.

Le certificazioni IP66, IP68 e IP69 riguardano resistenza a polvere e acqua, mentre i colori disponibili sono Moon White, Warm Orange e Light Titanium. Il peso varia da 233 a 235 grammi.

Prezzi e configurazioni per il mercato cinese

Le quattro configurazioni definiscono un listino che sale da 6.799 yuan per 12GB di RAM e 256GB di archiviazione a 8.999 yuan per 16GB e 1TB. Le versioni intermedie da 512GB costano 7.499 yuan con 12GB di RAM e 7.999 yuan con 16GB. L’avvio delle spedizioni dal 24 settembre consentirà di verificare sul mercato le prestazioni effettive del nuovo chip e delle tre fotocamere da 200 megapixel.

FAQ

Quali fotocamere monta Oppo Find X10 Pro Max?

Il modello adotta tre sensori posteriori da 200 megapixel: principale 24 mm, ultra-grandangolare 13 mm e teleobiettivo 70 mm.

Che display ha Oppo Find X10 Pro Max?

Lo schermo AMOLED misura 6,78 pollici, risolve 1272×2772 pixel, offre 120 Hz di sistema e 144 Hz soltanto in alcuni giochi.

Quanto dura la batteria dichiarata da Oppo?

La batteria da 8.000 mAh supporta 80 W cablati e 50 W wireless; Oppo indica almeno l’80% di capacità dopo cinque anni.

Quanto costa Oppo Find X10 Pro Max?

Il listino cinese parte da 6.799 yuan per 12GB/256GB e arriva a 8.999 yuan per 16GB/1TB; spedizioni dal 24 settembre.

Quali fonti sono state utilizzate?

Le informazioni derivano da verifica redazionale con supervisione umana e analisi di fonti ufficiali e qualificate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.