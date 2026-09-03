3 Settembre 2026

/ Home/MOTORI/Hyundai lancia in Italia l’Entertainment Package per IONIQ

La notizia in sintesi Hyundai lancia in Italia l’Entertainment Package tramite Bluelink Store

Il servizio è previsto per IONIQ 6 N Line, IONIQ 6 N e IONIQ 9

Due formule includono intrattenimento a bordo, con Wi-Fi Hotspot nella versione superiore

I prezzi partono da 89 euro all’anno dopo il periodo promozionale

Hyundai ha reso disponibile in Italia un nuovo Entertainment Package per alcune vetture dotate di sistema ccNC, il Connected Car Navigation Cockpit. Il servizio, acquistabile attraverso il Bluelink Store, aggiunge funzioni di intrattenimento e connettività ai sistemi di bordo delle IONIQ 6 N Line, IONIQ 6 N e IONIQ 9.

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L’offerta arriva in due versioni: una standard, dedicata ai contenuti digitali disponibili sul veicolo, e una con Wi-Fi Hotspot, che consente ai passeggeri di collegare dispositivi compatibili a Internet durante la permanenza a bordo. Hyundai indica tra i servizi inclusi piattaforme di streaming e video, notizie, giochi, contenuti per bambini e karaoke.

Tra le applicazioni e i servizi elencati dall’azienda figurano Netflix, Disney+, YouTube, LG Channels, Stingray Karaoke e giochi. Il comunicato non dettaglia eventuali condizioni o abbonamenti richiesti separatamente dai singoli fornitori dei contenuti.

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Le due formule disponibili

Il pacchetto standard include le funzioni di intrattenimento e viene proposto inizialmente con un mese di prova gratuito. Al termine della prova, il costo comunicato è di 89 euro per un anno oppure di 249 euro per tre anni.

La versione Entertainment Package + Wi-Fi Hotspot aggiunge 40 GB di traffico dati. Il primo mese costa 6,99 euro; in seguito, l’abbonamento annuale è fissato a 109 euro, mentre quello triennale costa 299 euro. Anche questa opzione è acquistabile dal Bluelink Store per i modelli indicati da Hyundai.

Il servizio è legato dunque alla compatibilità dell’infotainment dell’auto: non viene presentato come disponibile per l’intera gamma del marchio, ma per i tre modelli equipaggiati con sistema ccNC citati nel lancio. La connettività hotspot è pensata per l’uso dei dispositivi dei passeggeri, mentre le app e i contenuti vengono integrati nell’offerta digitale di bordo.

Intrattenimento e connessione durante le soste

L’iniziativa amplia i servizi connessi già gestiti attraverso l’ecosistema Bluelink. Per gli automobilisti interessati, la differenza principale tra le due offerte riguarda la possibilità di utilizzare anche la connessione Internet dell’auto: il pacchetto superiore include infatti il traffico dati, oltre alle funzioni di intrattenimento previste nella formula base.

“Hyundai offre ai clienti nuovi modi per vivere e personalizzare la propria auto, grazie a opzioni di intrattenimento flessibili che migliorano la connettività e rendono ogni viaggio ancora più piacevole per i passeggeri”

Lo ha dichiarato Marcus Welz, CEO di Hyundai Connected Mobility, responsabile del lancio del pacchetto in Europa.

La disponibilità in Italia è stata annunciata il 2 settembre 2026. Gli utenti dei modelli compatibili possono scegliere tra durata annuale e triennale, dopo le condizioni introduttive previste per ciascuna versione. La novità concentra in un unico acquisto le funzionalità digitali indicate dall’azienda, con l’Hotspot riservato all’offerta più costosa.

FAQ

Quali modelli Hyundai supportano l’Entertainment Package?

IONIQ 6 N Line, IONIQ 6 N e IONIQ 9 sono i modelli indicati, purché equipaggiati con sistema ccNC.

Dove si acquista il nuovo pacchetto Hyundai?

Il servizio è disponibile attraverso il Bluelink Store, anche per i clienti italiani dei modelli compatibili.

Quanto costa l’Entertainment Package standard?

Dopo un mese di prova gratuito, costa 89 euro per un anno oppure 249 euro per tre anni.

Cosa include la versione con Wi-Fi Hotspot?

Oltre ai servizi di intrattenimento, include Wi-Fi Hotspot e 40 GB di traffico dati per collegare dispositivi compatibili.

Qual è la fonte delle informazioni riportate?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.