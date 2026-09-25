25 Settembre 2026

/ Home/MOTORI/carVertical: ottobre tra i mesi più attivi per auto usate

La notizia in sintesi Nel 2025 gennaio, ottobre e novembre hanno concentrato più verifiche di veicoli usati in Italia.

Ottobre ha rappresentato il 9,3% delle verifiche effettuate sulla piattaforma carVertical.

Agosto è stato il mese meno attivo, con il 6,2% delle verifiche annuali.

La stagionalità incide sulla concorrenza, ma non sostituisce i controlli sul veicolo.

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Ottobre è stato uno dei mesi con maggiore attività nella ricerca di auto usate in Italia nel 2025, secondo un’analisi delle verifiche della storia dei veicoli effettuate attraverso carVertical. Il mese ha concentrato il 9,3% dei controlli annuali, secondo soltanto a gennaio, che ha raggiunto il 9,7%.

I dati non misurano direttamente tutte le compravendite di auto usate, ma l’attività degli utenti che hanno richiesto report sui veicoli. L’analisi individua comunque una maggiore concentrazione di verifiche fra l’inizio dell’autunno e l’inverno: dopo gennaio e ottobre, novembre ha registrato il 9,1% del totale annuale.

Nei periodi di maggiore attività, la concorrenza per i veicoli ritenuti più interessanti può crescere e ridurre i tempi disponibili per valutare un annuncio. Il dato, secondo la società che ha condotto lo studio, suggerisce l’opportunità di iniziare la ricerca con documentazione e criteri di confronto già definiti.

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“Quando aumenta il numero di persone alla ricerca di un’auto, i veicoli più interessanti possono essere venduti più rapidamente. Per questo è importante arrivare alla fase di ricerca preparati, confrontare più alternative e verificare attentamente la storia e le condizioni di ogni veicolo prima di prendere una decisione,” spiega Matas Buzelis, esperto del mercato automobilistico di carVertical.

Domanda più alta dall’autunno all’inverno

Un andamento analogo è stato rilevato anche da Tomasi Auto, attraverso l’esperienza indicata dal suo responsabile trade-in. La valutazione descrive una domanda sostenuta dalla fine di settembre fino ai mesi invernali, pur senza una contrazione marcata nel resto dell’anno.

“Secondo la nostra esperienza, il periodo più dinamico per l’acquisto di automobili tende a iniziare dalla fine di settembre e a mantenersi forte durante i mesi invernali, in particolare tra ottobre e febbraio. Allo stesso tempo, durante il resto dell’anno non registriamo normalmente cali drastici della domanda. Nel complesso, osserviamo quindi una distribuzione degli acquisti sempre più uniforme nel corso dell’anno, pur restando alcuni periodi più dinamici di altri.” – commenta Mihai Savin, Trade-in Manager di Tomasi Auto.

Per chi cerca un’auto, una fase più affollata può significare che gli annunci con prezzi ritenuti congrui ricevano attenzione più rapidamente. Questo non elimina però la necessità di esaminare ogni singolo veicolo: il periodo dell’anno può influire sul numero di acquirenti interessati, ma non sulle condizioni effettive dell’auto.

Agosto il mese meno attivo nelle verifiche

All’estremo opposto, agosto è risultato il mese più tranquillo per le verifiche effettuate in Italia nel 2025, con il 6,2% del totale. Seguono giugno, al 7,1%, e aprile, al 7,8%. In una fase con minore attività, gli acquirenti possono avere più tempo per confrontare gli annunci e discutere il prezzo con il venditore, secondo l’analisi.

Il confronto riportato dalla società con altri Paesi europei mostra differenze nei ritmi stagionali. In Francia agosto è stato il mese con meno verifiche, pari al 7,1%, mentre in Croazia il valore più basso è stato registrato a dicembre, con il 6,2%.

“Agosto è tradizionalmente considerato un mese più tranquillo, anche perché molte persone sono in vacanza. Quest’anno, tuttavia, non abbiamo registrato un rallentamento significativo: ad agosto 2026 le nostre vendite sono state circa il 40% superiori rispetto ad agosto 2025. Un dato che, almeno dal nostro punto di vista, mostra come la stagionalità non si traduca necessariamente in un forte calo degli acquisti”, spiega Mihai Savin.

La minore concorrenza non è dunque una garanzia di convenienza. Un prezzo basso può dipendere anche da problemi tecnici, da danni precedenti o da informazioni incomplete sulla storia del mezzo. Per le auto più legate alla stagione, come le cabrio, la domanda può invece diminuire con l’arrivo delle temperature più basse.

Controlli prima della trattativa

La raccomandazione indicata nel comunicato è di verificare la cronologia del veicolo, controllare la documentazione relativa a manutenzione e riparazioni, effettuare un test drive e richiedere un’ispezione da parte di un meccanico qualificato, preferibilmente in un’officina indipendente. Il confronto con annunci simili può inoltre aiutare a valutare il prezzo richiesto.

“Scegliere con attenzione il momento in cui cercare un’auto può offrire un vantaggio strategico, ma il periodo dell’anno non può trasformare un’auto problematica in un buon affare”, sottolinea Buzelis. “Controllare le condizioni tecniche del veicolo, effettuare un test drive e verificarne la storia restano aspetti molto più importanti della stagionalità.”

La scelta del mese può quindi modificare il livello di pressione nella trattativa, ma i controlli sullo stato dell’auto restano il passaggio decisivo prima dell’acquisto.

FAQ

Quali mesi hanno avuto più verifiche nel 2025?

Gennaio ha raggiunto il 9,7% delle verifiche, ottobre il 9,3% e novembre il 9,1% del totale italiano.

Qual è stato il mese meno attivo?

Agosto ha registrato il 6,2% delle verifiche della storia dei veicoli effettuate in Italia nel 2025.

Cosa controllare prima di comprare un’auto usata?

Storia del veicolo, manutenzione, riparazioni, test drive e ispezione di un meccanico qualificato sono i controlli indicati nel comunicato.

La stagionalità garantisce un prezzo migliore?

Il periodo può ridurre la concorrenza, ma non sostituisce la verifica delle condizioni tecniche, della storia e del valore dell’auto.

Come è stato realizzato questo articolo?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.