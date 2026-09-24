24 Settembre 2026/Home/INTERNET/Meta Connect 2026, nuovi VR Glasses e occhiali smart senza fotocamera
La notizia in sintesi
- Meta amplia la gamma di occhiali intelligenti e realtà virtuale.
- I nuovi Ray-Ban Meta Audio rinunciano alla fotocamera.
- I Meta VR Glasses arriveranno nella primavera 2027.
- Muse diventa l’interfaccia AI centrale dei dispositivi.
Riassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch
RAY-BAN Meta Wayfarer Gen 2 – Occhiali Smart Unisex – Nero opaco – L
META AI, SEMPRE CON TE: vuoi vivere ogni esperienza senza perderti nulla? Pensati per l’uso quotidiano, questi smart glasses uniscono l’eleganza Ray-Ban a Meta AI, per immortalare, ascoltare e vivere ogni momento in modo naturale, tutto il giorno. · CATTURA OGNI ATTIMO: niente telefono in mano, nessun momento perso. Scatta foto nitide da 12 MP e video immersivi in 3K ultra HD con la sola voce. Con un obiettivo ultra-grandangolare e 5 microfoni, i Meta glasses gen 2 catturano tutto con chiarezza. · AUDIO IMMERSIVO, TUTTO IL GIORNO: con gli altoparlanti open-ear puoi ascoltare musica, chiamate o podcast senza isolarti da ciò che ti circonda. I tuoi occhiali AI ti accompagnano tutto il giorno con 8h di autonomia, più altre 48h con la custodia.
Meta punta sugli occhiali intelligenti con AI e realtà virtuale
Meta ha presentato a Menlo Park, durante Meta Connect 2026, una nuova gamma di occhiali intelligenti e realtà virtuale, guidata dal ceo Mark Zuckerberg. Il gruppo punta a rendere intelligenza artificiale, intrattenimento, lavoro e comunicazioni più accessibili senza porre lo smartphone al centro dell’esperienza. Al keynote del 23 settembre, trasmesso globalmente, l’azienda ha svelato i Meta VR Glasses, i Ray-Ban Meta Audio senza fotocamera e aggiornamenti per l’assistente Muse.
La scelta risponde alla ricerca di dispositivi più leggeri e funzionali, ma affronta solo in parte le preoccupazioni sul consenso alle registrazioni e sull’uso dei dati. Con nuove funzioni vocali e visive, Meta mira a spostare interazioni quotidiane verso occhiali indossabili.
Visore leggero, audio senza camera e nuovi servizi AI
Il prodotto più ambizioso è Meta VR Glasses: circa 100 grammi, 1.299 dollari e arrivo previsto nella primavera 2027, con batteria e processore collocati in un modulo esterno. I display virtuali possono affiancare lavoro, film e gaming; i comandi combinano sguardo, voce e gesti delle mani, mentre il passthrough a colori mantiene visibile l’ambiente. Al lancio sono annunciati oltre 75 giochi, con accesso anche al catalogo Meta Quest e a Xbox Cloud Gaming.
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Ray-Ban Meta Audio, creati con EssilorLuxottica, eliminano la fotocamera ma conservano microfoni, chiamate, musica, podcast e funzioni di Muse; pesano 43 grammi, dichiarano 12 ore d’autonomia e arrivano il 13 ottobre.
La rinuncia alle immagini riduce il rischio di riprese non consensuali, ma non elimina il tema della registrazione audio: il dibattito sulla privacy resta quindi aperto. Meta aggiorna inoltre i Ray-Ban Meta Gen 3 con fotocamera da 12 megapixel e amplia in Italia la disponibilità dei Meta Ray-Ban Display, preordinabili dal 23 settembre e disponibili dal 13 ottobre a 899 euro.
La sfida è portare l’assistente oltre lo smartphone
Il disegno di Meta non si limita agli occhiali: Meta Charm, dispositivo tascabile con touchscreen e connessione 5G, dovrebbe rendere Muse utilizzabile anche senza montatura. L’assistente potrà gestire appuntamenti, acquisti e attività attraverso comandi vocali, chiedendo conferma prima delle operazioni necessarie. Sul fronte privacy, il manager Alex Himel ha riferito che gli occhiali con luce di registrazione manomessa sono stati disattivati e riguardavano meno dello 0,1% dei dispositivi.
FAQ
Quando arrivano i Meta VR Glasses?
Meta prevede il lancio nella primavera 2027 a 1.299 dollari; il visore usa un modulo esterno per batteria e processore.
Quanto pesano i Ray-Ban Meta Audio?
I Ray-Ban Meta Audio pesano 43 grammi, offrono fino a 12 ore di autonomia dichiarata e saranno disponibili dal 13 ottobre.
I Ray-Ban Meta Audio possono registrare?
I microfoni restano integrati per chiamate, assistente AI e audio, mentre l’assenza della fotocamera impedisce fotografie e video.
Quanto costano i Meta Ray-Ban Display in Italia?
I Meta Ray-Ban Display costano 899 euro, con preordini avviati dal 23 settembre e disponibilità italiana dal 13 ottobre 2026.
Quali fonti hanno guidato questo articolo?
La Redazione ha rielaborato con supervisione umana un’analisi incrociata di fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.
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