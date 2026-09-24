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Meta Connect 2026, nuovi VR Glasses e occhiali smart senza fotocamera

24 Settembre 2026

24 Settembre 2026/Home/INTERNET/Meta Connect 2026, nuovi VR Glasses e occhiali smart senza fotocamera

La notizia in sintesi

  • Meta amplia la gamma di occhiali intelligenti e realtà virtuale.
  • I nuovi Ray-Ban Meta Audio rinunciano alla fotocamera.
  • I Meta VR Glasses arriveranno nella primavera 2027.
  • Muse diventa l’interfaccia AI centrale dei dispositivi.

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Meta punta sugli occhiali intelligenti con AI e realtà virtuale

Meta ha presentato a Menlo Park, durante Meta Connect 2026, una nuova gamma di occhiali intelligenti e realtà virtuale, guidata dal ceo Mark Zuckerberg. Il gruppo punta a rendere intelligenza artificiale, intrattenimento, lavoro e comunicazioni più accessibili senza porre lo smartphone al centro dell’esperienza. Al keynote del 23 settembre, trasmesso globalmente, l’azienda ha svelato i Meta VR Glasses, i Ray-Ban Meta Audio senza fotocamera e aggiornamenti per l’assistente Muse.

La scelta risponde alla ricerca di dispositivi più leggeri e funzionali, ma affronta solo in parte le preoccupazioni sul consenso alle registrazioni e sull’uso dei dati. Con nuove funzioni vocali e visive, Meta mira a spostare interazioni quotidiane verso occhiali indossabili.

Visore leggero, audio senza camera e nuovi servizi AI

Il prodotto più ambizioso è Meta VR Glasses: circa 100 grammi, 1.299 dollari e arrivo previsto nella primavera 2027, con batteria e processore collocati in un modulo esterno. I display virtuali possono affiancare lavoro, film e gaming; i comandi combinano sguardo, voce e gesti delle mani, mentre il passthrough a colori mantiene visibile l’ambiente. Al lancio sono annunciati oltre 75 giochi, con accesso anche al catalogo Meta Quest e a Xbox Cloud Gaming.

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Youtube video

Ray-Ban Meta Audio, creati con EssilorLuxottica, eliminano la fotocamera ma conservano microfoni, chiamate, musica, podcast e funzioni di Muse; pesano 43 grammi, dichiarano 12 ore d’autonomia e arrivano il 13 ottobre.

La rinuncia alle immagini riduce il rischio di riprese non consensuali, ma non elimina il tema della registrazione audio: il dibattito sulla privacy resta quindi aperto. Meta aggiorna inoltre i Ray-Ban Meta Gen 3 con fotocamera da 12 megapixel e amplia in Italia la disponibilità dei Meta Ray-Ban Display, preordinabili dal 23 settembre e disponibili dal 13 ottobre a 899 euro.

La sfida è portare l’assistente oltre lo smartphone

Il disegno di Meta non si limita agli occhiali: Meta Charm, dispositivo tascabile con touchscreen e connessione 5G, dovrebbe rendere Muse utilizzabile anche senza montatura. L’assistente potrà gestire appuntamenti, acquisti e attività attraverso comandi vocali, chiedendo conferma prima delle operazioni necessarie. Sul fronte privacy, il manager Alex Himel ha riferito che gli occhiali con luce di registrazione manomessa sono stati disattivati e riguardavano meno dello 0,1% dei dispositivi.

FAQ

Quando arrivano i Meta VR Glasses?

Meta prevede il lancio nella primavera 2027 a 1.299 dollari; il visore usa un modulo esterno per batteria e processore.

Quanto pesano i Ray-Ban Meta Audio?

I Ray-Ban Meta Audio pesano 43 grammi, offrono fino a 12 ore di autonomia dichiarata e saranno disponibili dal 13 ottobre.

I Ray-Ban Meta Audio possono registrare?

I microfoni restano integrati per chiamate, assistente AI e audio, mentre l’assenza della fotocamera impedisce fotografie e video.

Quanto costano i Meta Ray-Ban Display in Italia?

I Meta Ray-Ban Display costano 899 euro, con preordini avviati dal 23 settembre e disponibilità italiana dal 13 ottobre 2026.

Quali fonti hanno guidato questo articolo?

La Redazione ha rielaborato con supervisione umana un’analisi incrociata di fonti stampa ufficiali e qualificate, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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