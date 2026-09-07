7 Settembre 2026

/ Home/PRODOTTI/KIA Italia sperimenta vendite auto su WhatsApp con intelligenza artificiale

La notizia in sintesi KIA Italia ha sperimentato un percorso di vendita su WhatsApp basato sull’intelligenza artificiale.

In due mesi la campagna ha prodotto 144 lead qualificati e 116 richieste di preventivo.

Secondo le aziende coinvolte, otto veicoli sono stati venduti direttamente attraverso il percorso.

La campagna ha usato annunci Facebook e Instagram collegati a conversazioni WhatsApp.

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KIA Italia ha utilizzato un sistema di vendita conversazionale su WhatsApp, basato sull’intelligenza artificiale, per accompagnare gli utenti dagli annunci pubblicitari alla richiesta di preventivo e al contatto con le concessionarie. L’iniziativa, realizzata con Infobip, ha registrato in due mesi 144 lead qualificati, 116 richieste di preventivo e otto vendite dirette di veicoli, secondo i dati diffusi dalle aziende.

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La campagna si è basata sugli annunci “Click-to-WhatsApp” pubblicati su Facebook e Instagram. Chi visualizzava l’inserzione poteva avviare una conversazione con un agente AI, ricevendo informazioni su modelli, prezzi, caratteristiche, disponibilità e opzioni di finanziamento. Il sistema raccoglieva inoltre i dati necessari per valutare l’interesse dell’utente e indirizzare i contatti verso la concessionaria più vicina, per un preventivo o un test drive.

Dagli annunci alla concessionaria

Il progetto punta a intervenire nella fase iniziale della ricerca di un’auto, quando i potenziali acquirenti confrontano modelli e opzioni prima di rivolgersi a una concessionaria. Rispetto a un modulo online tradizionale, la soluzione ha proposto una conversazione automatizzata e immediata attraverso WhatsApp.

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La piattaforma è stata integrata con Salesforce Marketing Cloud e Salesforce CRM, per automatizzare la gestione dei contatti e il passaggio delle opportunità qualificate alla rete commerciale. L’obiettivo dichiarato era ridurre il tempo tra l’interesse generato dalla pubblicità e la fase di vendita.

Nei risultati comunicati da KIA Italia e Infobip, la campagna ha ottenuto un ritorno sulla spesa pubblicitaria indicato in 40 volte l’investimento. Le aziende riferiscono inoltre una riduzione del 53% del costo per veicolo venduto rispetto alle tradizionali campagne Click-to-WhatsApp.

La conversazione ha avuto una media di oltre dieci messaggi per sessione. Il dato viene indicato come segnale di utilizzo del canale da parte degli utenti coinvolti nella campagna, che potevano ottenere risposte e proseguire verso il preventivo senza uscire dall’applicazione di messaggistica.

I risultati e le dichiarazioni

Ben Lewis, Vice President of Marketing and Growth di Infobip, collega i risultati della sperimentazione alla capacità dell’intelligenza artificiale di qualificare i contatti e indirizzarli verso il rivenditore.

“Questa campagna dimostra che l’AI conversazionale non si limita a fornire risposte alle domande dei clienti. È in grado di valutare la richiesta, mettere in contatto i clienti con la concessionaria più adatta e contribuire direttamente al fatturato. KIA Italia ha dimostrato come WhatsApp possa diventare un canale di vendita misurabile, anche per un acquisto ponderato come quello di un’auto”, ha affermato Ben Lewis, Vice President of Marketing and Growth, Infobip.

Per KIA Italia, il progetto ha trasformato WhatsApp da canale per la raccolta dei contatti a strumento utilizzato anche nella fase informativa e di accompagnamento alla scelta. Giuseppe Mazzara, Customer Experience & Brand Marketing Director di KIA Italia, ha descritto così l’esperienza.

“In KIA Italia siamo costantemente alla ricerca di nuovi modi per innovare. Abbiamo riconosciuto che WhatsApp è il canale attraverso cui le persone desiderano interagire con i brand, secondo le proprie modalità e in qualsiasi momento della giornata. Grazie a un agente AI, abbiamo trasformato la nostra presenza su WhatsApp da semplice strumento di raccolta lead a un’esperienza conversazionale completa. L’agente ha fornito informazioni dettagliate sui modelli di auto, risposto alle domande in tempo reale e accompagnato i clienti lungo nel loro processo decisionale. Il risultato è stato un ciclo di vendita più breve e un miglioramento misurabile sia nelle richieste di preventivo sia nelle vendite di automobili”, ha aggiunto Giuseppe Mazzara Customer Experience & Brand Marketing Director, KIA Italia.

I dati diffusi riguardano una singola campagna della durata di due mesi. L’esperimento indica come i canali di messaggistica possano essere impiegati per mettere in relazione attività pubblicitaria, gestione dei contatti e rete di vendita, con risultati misurati in richieste di preventivo e veicoli venduti.

FAQ

Quanti lead ha generato la campagna KIA Italia?

La campagna ha generato 144 lead qualificati nell’arco di due mesi, secondo i dati comunicati da KIA Italia e Infobip.

Quante richieste di preventivo sono state registrate?

Le richieste di preventivo registrate sono state 116 durante i due mesi di attività della campagna su WhatsApp.

Quanti veicoli sono stati venduti direttamente?

Le vendite dirette attribuite alla campagna sono otto veicoli, stando ai risultati diffusi dalle due aziende.

Quali piattaforme pubblicitarie sono state utilizzate?

Gli annunci “Click-to-WhatsApp” sono stati pubblicati su Facebook e Instagram, permettendo agli utenti di aprire una conversazione su WhatsApp.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.