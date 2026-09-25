25 Settembre 2026

/ Home/INTERNET/MSC Crociere punta sul Mediterraneo d’inverno con sei navi

La notizia in sintesi Un’indagine AstraRicerche per MSC rileva interesse per il Mediterraneo invernale.

Il 97,8% ha già scelto o sceglierebbe vacanze fuori alta stagione.

MSC Crociere impiegherà sei navi nel Mediterraneo durante l’inverno.

MSC World Asia debutterà da Genova il 6 dicembre 2026.

La vacanza fuori stagione interessa una larga parte degli italiani, secondo un’indagine realizzata da AstraRicerche per MSC Crociere nell’agosto 2026. Il 97,8% degli intervistati dichiara di avere già fatto o di voler fare un viaggio lontano dai periodi di alta stagione, mentre l’84% riferisce di aver già vissuto questa esperienza almeno una volta.

La ricerca, condotta su oltre 1.000 persone tra i 18 e i 65 anni con metodologia CAWI, rileva inoltre che il 68% degli italiani guarda con favore alla possibilità di esplorare il Mediterraneo in inverno. Per il 50,7%, la crociera è una modalità adatta a vivere quest’area durante tutto l’anno; il 32% continua invece ad associarla esclusivamente ai mesi estivi.

Prezzi e minore affollamento tra le motivazioni

Le tariffe considerate più convenienti sono il principale fattore che spinge a programmare una vacanza fuori stagione, indicato dal 56,8% del campione. Seguono il minore affollamento, segnalato dal 45,3%, e la maggiore tranquillità, al 40,1%.

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Nel caso delle crociere invernali, il 63,6% degli intervistati valuta favorevolmente questa possibilità. Il 35,4% considera molto probabile trascorrere una vacanza nel Mediterraneo durante i mesi invernali entro i prossimi due anni. Per il 63,8%, inoltre, la crociera è un’opzione competitiva anche d’inverno rispetto ad altre formule di viaggio.

I vantaggi maggiormente riconosciuti alla crociera nei mesi freddi sono il rapporto qualità-prezzo, citato dal 40,2%, e la possibilità di visitare più destinazioni in un solo viaggio, al 35,2%. Il 32,8% apprezza la combinazione tra relax, cultura e scoperta. Tra le esperienze ricercate a bordo emergono relax e benessere, al 45,5%, e natura e paesaggi, al 42,8%.

Leonardo Massa, Vice President Southern Europe della Divisione Crociere del Gruppo MSC, commenta:

“Il modo di vivere il viaggio sta cambiando: oggi il desiderio di partire accompagna gli italiani durante tutto l’anno e non è più legato a un’unica finestra stagionale. Stiamo assistendo a una progressiva destagionalizzazione del viaggio, che ci invita a riscoprire il Mediterraneo anche nei mesi più freschi, quando il clima rimane piacevole, le città hanno ritmi più rilassati e le destinazioni si possono vivere con maggiore autenticità”.

“L’inverno non è più semplicemente il momento che separa una stagione dall’altra, ma diventa un nuovo modo di interpretare e vivere il Mediterraneo, che cambia ritmo, atmosfera e prospettiva, regalando anche nuove occasioni di scoperta.”

Sei navi nel Mediterraneo e il debutto di MSC World Asia

Per la prossima stagione invernale, MSC Crociere prevede di impiegare sei navi nel Mediterraneo. L’offerta comprenderà itinerari di sette notti con scali in Spagna, Francia, Italia, Malta, Tunisia, Grecia e Turchia, incluse tappe a Barcellona, Civitavecchia, Istanbul, La Valletta e al Pireo.

Sono annunciati anche viaggi da 10 a 12 notti verso Cipro, Egitto, Croazia e Grecia, oltre a itinerari di 10 notti tra Marocco e Spagna. Tra le destinazioni e attrazioni indicate dalla compagnia figurano le Piramidi di Giza, la spiaggia di Dasoudi e il Parco nazionale di Krka.

Tra le unità impiegate ci sarà MSC World Asia, indicata come nuova ammiraglia della flotta. Il debutto è previsto il 6 dicembre 2026 con partenza da Genova. La nave opererà su itinerari di sette notti nel Mediterraneo, con scali a Barcellona, Marsiglia, Genova, Civitavecchia per Roma, Messina e La Valletta.

Secondo quanto comunicato da MSC, a bordo saranno disponibili oltre 40 tra bar, lounge e ristoranti, una proposta di street food panasiatico, uno scivolo asciutto lungo 81,3 metri e l’area esterna The Harbour. Nell’area è prevista anche Cliffhanger, un’altalena sospesa sull’acqua che raggiunge i 50 metri sopra il mare.

FAQ

Quanti italiani valutano il Mediterraneo d’inverno?

Il 68% degli intervistati guarda con favore all’idea di esplorare il Mediterraneo durante la stagione invernale.

Perché gli italiani scelgono viaggi fuori stagione?

Tariffe più convenienti, minore affollamento e maggiore tranquillità sono i tre vantaggi più indicati nell’indagine.

Quando debutta MSC World Asia?

La partenza inaugurale da Genova è prevista il 6 dicembre 2026, con un itinerario mediterraneo di sette notti.

Quali destinazioni includono le crociere invernali MSC?

Gli itinerari annunciati includono, tra gli altri, Spagna, Francia, Italia, Malta, Tunisia, Grecia, Turchia, Cipro, Egitto, Croazia e Marocco.

Qual è la fonte di queste informazioni?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.