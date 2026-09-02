2 Settembre 2026

/ Home/PRODOTTI/Polestar 4 SUV: fino a 1.665 litri di carico, da 55.900 euro

La notizia in sintesi Polestar presenta la variante SUV della Polestar 4, prodotta a Busan.

Il modello offre fino a 1.665 litri di carico con sedili posteriori abbattuti.

Due motorizzazioni: fino a 630 chilometri di autonomia WLTP e 544 CV.

Prezzi da 55.900 euro, con prime consegne previste nel quarto trimestre 2026.

Polestar ha presentato la Polestar 4 SUV, nuova variante della Polestar 4 destinata al segmento dei SUV executive compatti. Il modello affianca la versione Coupé con una configurazione orientata a una maggiore capacità di carico e alla praticità quotidiana, mantenendo le due motorizzazioni elettriche già previste per la gamma. I prezzi partono da 55.900 euro e le prime consegne sono programmate per il quarto trimestre del 2026.

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La produzione è iniziata nel secondo trimestre del 2026 nello stabilimento di Busan, in Corea del Sud. Secondo l’azienda, le prime vetture sono già in viaggio verso i clienti. La Polestar 4 SUV sarà proposta nelle versioni Rear Motor, Dual Motor e Dual Motor con Performance Pack.

“Polestar 4 SUV amplia ulteriormente l’attrattiva del nostro modello di maggior successo e rafforza la nostra presenza in uno dei segmenti più importanti del settore. Con più spazio, più funzionalità e maggiori possibilità di utilizzo, rimane fedele al design, alla tecnologia e all’esperienza di guida che definiscono Polestar. La produzione è già iniziata a Busan, in Corea del Sud, e le prime vetture sono già in viaggio verso i nostri clienti.” Non perdere le notizie che contano Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox. Iscrizione Inserisci un indirizzo email valido. Offerte imperdibili dai partner di assodigitale Acconsento a ricevere comunicazioni commerciali e di marketing dai partner di assodigitale.it (facoltativo). Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

Michael Lohscheller, CEO di Polestar, collega così il lancio alla strategia di ampliamento dell’offerta del marchio svedese di auto elettriche.

Più spazio nel bagagliaio e nella seconda fila

La differenza principale rispetto alla Polestar 4 Coupé riguarda la parte posteriore, ridisegnata con una linea del tetto più regolare e un portellone più verticale. Questa soluzione porta a 2,5 centimetri in più di spazio per la testa per i passeggeri posteriori. Il tetto panoramico in vetro è di serie e si estende fino al portellone; è disponibile anche una versione elettrocromica, regolabile dal display centrale.

Il vano bagagli posteriore misura 530 litri fino agli schienali e 655 litri fino al tetto. Abbattendo i sedili posteriori con ripartizione 60/40, la capacità arriva a 1.665 litri. Considerando anche il vano anteriore, la capacità totale dichiarata raggiunge 1.680 litri. Le barre sul tetto hanno una portata dinamica fino a 100 chilogrammi.

L’abitacolo mantiene il display centrale orizzontale e il quadro strumenti digitale. La schermata principale passa da sei a nove widget disponibili. Tra gli optional figura l’impianto Harman Kardon Premium Sound, composto da 12 altoparlanti e da un amplificatore ibrido da 1.400 watt.

Motori, autonomia e pacchetto prestazionale

La versione Rear Motor sviluppa 200 kW, equivalenti a 272 CV, e 343 Nm di coppia. Polestar dichiara un’autonomia fino a 630 chilometri nel ciclo WLTP e un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi. La Dual Motor a trazione integrale eroga invece 400 kW, pari a 544 CV, con 686 Nm di coppia: lo 0-100 km/h è indicato in 3,9 secondi, mentre l’autonomia raggiunge fino a 600 chilometri WLTP.

Tutte le varianti utilizzano una batteria da 100 kWh e supportano la ricarica rapida in corrente continua fino a 200 kW. La ricarica in corrente alternata può arrivare fino a 22 kW nei mercati supportati.

“Polestar 4 SUV si basa sulla piattaforma dinamica della recente Polestar 4 Coupé. Grazie a una nuova messa a punto del telaio e a una risposta dello sterzo ancora più precisa, offre il coinvolgimento e il controllo che i clienti Polestar si aspettano, in qualsiasi condizione di guida.”

Joakim Rydholm, Head of Driving Dynamics di Polestar, descrive così gli interventi sul telaio. Il Performance Pack aggiunge ammortizzatori attivi ZF ricalibrati, freni Brembo, cerchi da 22 pollici e pneumatici Pirelli P Zero.

Alimentazione esterna e assistente Google

La funzione Vehicle-to-Load consentirà di usare la batteria dell’auto per alimentare dispositivi esterni fino a 3,3 kW, attraverso un adattatore certificato venduto separatamente. Polestar prevede di rendere V2L e Camping Mode disponibili su tutti i modelli Polestar 4 attraverso un futuro aggiornamento software.

La modalità Camping permette di usare l’auto parcheggiata come spazio climatizzato, con accesso a illuminazione, intrattenimento, porte USB-C e presa da 12V. Sul fronte digitale, Google Gemini sarà introdotto con Google built-in e sarà progressivamente disponibile in 22 Paesi e 16 lingue, incluse varianti regionali per alcuni mercati.

Polestar dichiara un’impronta carbonica cradle-to-gate di 20,2 tCO₂e per la Rear Motor e di 21,1 tCO₂e per la Dual Motor. I valori includono interventi sulla produzione delle celle della batteria e sull’approvvigionamento dell’alluminio.

FAQ

Quanto costa la Polestar 4 SUV?

Il prezzo parte da 55.900 euro per la Rear Motor, 62.900 euro per la Dual Motor e 73.900 euro per il Performance Pack, IVA inclusa.

Qual è l’autonomia della Polestar 4 SUV?

La Rear Motor dichiara fino a 630 chilometri di autonomia WLTP, mentre la Dual Motor raggiunge fino a 600 chilometri secondo lo stesso ciclo.

Quanto carica la Polestar 4 SUV?

Il bagagliaio arriva a 1.665 litri con i sedili posteriori abbattuti; la capacità complessiva, incluso il vano anteriore, è dichiarata in 1.680 litri.

Quando arriveranno le prime consegne?

Le prime consegne ai clienti sono previste nel corso del quarto trimestre del 2026, dopo l’avvio produttivo a Busan nel secondo trimestre.

Qual è la fonte delle informazioni sulla Polestar 4 SUV?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.