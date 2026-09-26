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Tether e Fasanara lanciano StableFund per il credito privato

26 Settembre 2026

26 Settembre 2026/Home/INTERNET/Tether e Fasanara lanciano StableFund per il credito privato

La notizia in sintesi

  • Tether e Fasanara Capital lanciano StableFund nel private credit.
  • Il fondo parte da 400 milioni di dollari di co-investimento dei promotori.
  • L’obiettivo di 3 miliardi riguarda capitali istituzionali da raccogliere.
  • USD₮ sostiene l’infrastruttura di regolamento, non prestiti diretti ai debitori.

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StableFund, credito privato oltre le stablecoin

Il 9 settembre 2026, Tether e Fasanara Capital hanno annunciato StableFund, un fondo evergreen di private credit destinato a collegare l’infrastruttura USD₮ alle attività di prestito fintech in oltre 60 Paesi. Il veicolo, formalmente denominato Tether-Fasanara Lending Fund, parte con 400 milioni di dollari di co-investimento complessivo dei promotori e punta a raccogliere fino a 3 miliardi aggiuntivi da investitori istituzionali. L’iniziativa mira a finanziare credito a breve durata, garantito da attività, per piccole e medie imprese, credito al consumo, crediti commerciali e filiere produttive, estendendo l’impiego operativo della stablecoin oltre i mercati cripto e i pagamenti, senza equivalere a prestiti diretti in USDT.

Ruoli, strategia e rischi del fondo

Come gestore degli investimenti, Fasanara Capital impiegherà il capitale attraverso la propria rete mondiale di prestito fintech in strategie di credito a breve durata, assistito da attività sottostanti. Tether sarà co-promotore, originator e consulente: cercherà opportunità di finanziamento legate a USD₮ e metterà a disposizione collegamenti on-ramp e off-ramp, oltre alle infrastrutture di tesoreria e regolamento. L’obiettivo dichiarato è facilitare i flussi transfrontalieri di capitale durante il processo di erogazione, connettendo asset digitali e sistemi finanziari tradizionali.

Non si tratta quindi di un fondo che conserva semplicemente USDT né di prestiti diretti ai debitori: il credito resta soggetto alla qualità del debitore, al rimborso e al valore delle garanzie. Le due società indicano il private credit globale come un mercato vicino a 3 mila miliardi di dollari e stimano possa arrivare a 5 mila miliardi entro il 2029, dati presentati nel loro annuncio e non risultati già acquisiti dal fondo. Il veicolo punta inoltre a raggiungere operatori storicamente meno serviti dai canali convenzionali, ma dovrà confrontarsi con rischi di credito, liquidità, operatività e regolamentazione in diverse giurisdizioni.

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La raccolta istituzionale determinerà la scala

Il dato che definisce la portata iniziale di StableFund è il co-investimento di 400 milioni di dollari dei due sponsor, mentre i 3 miliardi costituiscono soltanto un obiettivo di raccolta presso istituzioni. La struttura evergreen consente al fondo di proseguire e crescere con nuovi apporti, anziché operare come un singolo bacino di finanziamenti predeterminato. Per Tether, l’esito dipenderà dalla capacità di trasformare i servizi di regolamento legati a USD₮ in un supporto efficace per il credito reale, insieme alla selezione e gestione delle esposizioni.

FAQ

Quando è stato annunciato StableFund?

Tether e Fasanara Capital hanno presentato il fondo il 9 settembre 2026, definendolo un Tether-Fasanara Lending Fund evergreen.

Quanto capitale ha StableFund al lancio?

Il veicolo dispone di 400 milioni di dollari di co-investimento combinato dei promotori; i 3 miliardi sono raccolta potenziale.

Chi gestisce gli investimenti del fondo?

Fasanara Capital ricopre il ruolo di investment manager e impiega il capitale nella propria rete globale di lending fintech.

Quali finanziamenti può erogare StableFund?

Il fondo può finanziare piccole e medie imprese, credito al consumo, crediti commerciali, supply chain finance e altre opportunità garantite.

Quali fonti sono state analizzate?

Le informazioni provengono da un esame congiunto e accurato di fonti stampa ufficiali e qualificate, comprese Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, rielaborate dalla Redazione con intervento e supervisione umana.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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