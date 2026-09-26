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Marcello Coppo: fisco tra le priorità sulle cripto-attività

26 Settembre 2026

26 Settembre 2026/Home/TOKENIZZAZIONE - RWA - BLOCKCHAIN/Marcello Coppo: fisco tra le priorità sulle cripto-attività

La notizia in sintesi

  • L’Intergruppo guidato da Marcello Coppo ha presentato le conclusioni del Tavolo Tecnico.
  • Il riordino fiscale delle cripto-attività è tra i dossier prioritari.
  • I gruppi affrontano tokenizzazione, DLT, sicurezza, antiriciclaggio e pagamenti digitali.
  • Le indicazioni non sono ancora proposte legislative definitive.

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Regole per gli asset digitali in Italia

L’Intergruppo parlamentare “Asset digitali, blockchain e Bitcoin, guidato da Marcello Coppo, ha presentato il 24 settembre alla Camera le conclusioni del proprio Tavolo Tecnico, avviando una prima sintesi del lavoro sulla regolamentazione italiana delle cripto-attività. L’iniziativa coinvolge istituzioni, università, professionisti, imprese, pubbliche amministrazioni, associazioni e forze di polizia, riunite per definire indicazioni applicabili a fisco, sicurezza e innovazione finanziaria. Il punto centrale è costruire regole più efficaci, non allentare i controlli: una cornice che tuteli utenti e mercato, dia certezza agli operatori e permetta al decisore pubblico di valutare futuri interventi normativi su asset digitali, tokenizzazione e infrastrutture DLT.

Fisco, tokenizzazione e controlli tra i dossier

Il Tavolo Tecnico conta 35 componenti e i 14 gruppi di lavoro attivati raggiungono complessivamente 164 partecipanti. Fra i dossier prioritari figura il riordino fiscale: l’obiettivo dichiarato è riallineare il trattamento delle cripto-attività a quello degli altri strumenti finanziari, ma non esiste ancora una proposta legislativa. Le ipotesi richiederanno ulteriori verifiche e un confronto con gli interlocutori istituzionali prima di poter confluire in misure concrete.

Il perimetro comprende Bitcoin e pagamenti digitali, stablecoin, CBDC ed euro digitale, Real-World Assets, finanza decentralizzata, smart contract, identità digitale, compliance e cybersecurity. Sono inclusi anche contrasto alle truffe, antiriciclaggio, tracciabilità, financial intelligence e relazioni con banche, fondazioni e fondi pensione. Secondo ItaliaOggi, nell’articolo firmato da Fabrizio Vedana, l’attenzione verso tokenizzazione e DLT riflette l’esigenza di disciplinare attività finanziarie e asset reali; per i regolatori, il presidio contro frodi, cybercrime e riciclaggio deve convivere con condizioni competitive per gli operatori legittimi.

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Il dossier atteso dal decisore pubblico

La fase successiva non prevede l’automatica traduzione delle conclusioni in legge. L’Intergruppo dovrà verificare le risultanze, integrare le questioni trasversali e aprire interlocuzioni sulle proposte considerate più mature. Il risultato atteso è un dossier organico a disposizione del decisore pubblico: la sua utilità dipenderà dalla capacità di distinguere le indicazioni tecniche effettivamente trasformabili in norme, senza anticipare soluzioni che il Tavolo non ha ancora definito.

FAQ

Quando sono state presentate le conclusioni?

Le conclusioni del Tavolo Tecnico sono state presentate alla Camera il 24 settembre dall’Intergruppo parlamentare guidato da Marcello Coppo.

Quanti partecipanti coinvolgono Tavolo e gruppi?

Il Tavolo riunisce 35 componenti, mentre i 14 gruppi di lavoro coinvolgono complessivamente 164 soggetti provenienti da settori diversi.

Esiste già una proposta di legge fiscale?

Non è stata presentata alcuna proposta legislativa: le ipotesi fiscali devono ancora affrontare approfondimenti tecnici e confronti con interlocutori istituzionali.

Quali rischi vuole contrastare la regolazione?

Frodi, cybercrime e riciclaggio sono i rischi indicati, con l’obiettivo di rafforzare i controlli senza penalizzare gli operatori legittimi.

Quali fonti sono state utilizzate?

L’articolo nasce da un’analisi accurata di fonti stampa ufficiali, incluse Ansa.it, Adnkronos.it, Asca.it e Agi.it, e fonti qualificate specializzate, rielaborate dalla Redazione con intervento e supervisione umana.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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