25 Settembre 2026

/ Home/SVIZZERA & CANTON TICINO/Caffè, per gli italiani è un rito che favorisce relazioni e dialogo

La notizia in sintesi Una ricerca Ipsos Doxa analizza il ruolo del caffè nelle relazioni sociali.

Il 67% considera l’invito per un caffè utile per rompere il ghiaccio.

Il 34% inviterebbe a casa una persona per cui prova interesse.

KRUPS propone la macchina Coffee Crush, venduta da 299,99 euro.

Il caffè resta un’abitudine quotidiana, ma per molti italiani è anche un’occasione per avviare conversazioni, amicizie e relazioni. È quanto emerge dall’indagine “Italiani, caffè e relazioni”, realizzata da Ipsos Doxa per KRUPS e condotta tra il 27 e il 31 luglio 2026 su 1.000 persone tra i 18 e i 64 anni.

Secondo i dati diffusi dall’azienda, il 34% degli intervistati considera il caffè soprattutto un rito quotidiano, mentre il 22% lo associa a una pausa nella giornata. Il 16%, invece, lo indica principalmente come momento di condivisione.

Un invito informale per iniziare a parlare

Per l’80% del campione, il caffè favorisce la connessione fra persone. Il 62% afferma inoltre che una tazzina può essere il punto di partenza di relazioni considerate significative: il 52% dice che un caffè ha preceduto la nascita di un’amicizia importante, mentre il 29% lo collega all’inizio di una relazione sentimentale.

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Il 67% degli intervistati ritiene che proporre un caffè sia un modo efficace per rompere il ghiaccio. Nella comparazione con altre bevande, il caffè viene associato alla socialità dal 65% del campione, contro il 64% di vino e birra e il 54% dei cocktail. Alla domanda implicita contenuta nella frase “Ci prendiamo un caffè?”, il 79% attribuisce soprattutto il significato di un’occasione per parlare; il restante 21% vi legge il desiderio di conoscersi meglio o un possibile interesse romantico.

Il dato riguarda anche le relazioni nate attraverso le piattaforme digitali: l’84% degli intervistati considera il caffè capace di creare una connessione autentica oltre lo schermo. La percentuale sale all’84% fra chi riferisce di aver iniziato una relazione sentimentale davanti a una tazzina e all’80% tra quanti associano il caffè alla nascita di un’amicizia.

La casa come luogo dell’incontro

L’indagine rileva un ruolo rilevante anche per il consumo domestico. Il 52% indica la pausa caffè a casa come un momento che favorisce dialogo e sintonia; il 30% apprezza l’atmosfera informale, mentre il 22% la considera un’occasione di conversazione senza la pressione di un appuntamento tradizionale.

Il 34% degli intervistati dichiara che inviterebbe nella propria abitazione una persona per cui prova interesse, con l’obiettivo di trascorrere un momento piacevole insieme. È su questo scenario che KRUPS colloca la linea Coffee Crush, una macchina automatica per caffè in chicchi destinata al mercato domestico.

“Oggi il caffè è un gesto semplice, ma capace di aprire una conversazione e creare una connessione autentica, soprattutto a casa”, dichiara Greta Mancini, Product Manager Electrical Cooking & Beverage. “Con la nostra linea Coffee Crush vogliamo continuare a trasformare questo rito quotidiano in un’esperienza premium ma accessibile. Unendo il piacere del chicco macinato al momento a una varietà di programmi che coprono ogni esigenza – dal freddo all’espresso – Coffee Crush permette a chiunque di offrire un’esperienza impeccabile senza alcuno sforzo, lasciando che le persone debbano preoccuparsi solo di rompere il ghiaccio.”

Caratteristiche e disponibilità della macchina

La macchina Coffee Crush ha una larghezza dichiarata di 15 centimetri e prevede erogazioni automatiche per espresso, caffè lungo, americano e caffè freddo, oltre all’opzione per il caffè pre-macinato. Il modello consente di regolare intensità e grado di macinatura e include programmi automatici per pulizia e decalcificazione.

La linea è disponibile presso rivenditori di elettronica e su Amazon, con prezzo consigliato a partire da 299,99 euro, soggetto a variazioni. Le informazioni sul prodotto sono pubblicate sia nella pagina Coffee Crush di KRUPS sia nella scheda indicata.

FAQ

Come è stata condotta la ricerca?

Ipsos Doxa ha svolto un’indagine CAWI dal 27 al 31 luglio 2026 su 1.000 intervistati italiani fra 18 e 64 anni.

Quanti italiani usano il caffè per rompere il ghiaccio?

Il 67% degli intervistati ritiene che un invito per un caffè sia un modo efficace per iniziare una conversazione.

Il caffè favorisce le relazioni sentimentali?

Il 29% degli intervistati dichiara che un caffè è stato il pretesto per la nascita di una relazione sentimentale.

Qual è il prezzo di Coffee Crush?

Il prezzo consigliato al pubblico parte da 299,99 euro; disponibilità e prezzo possono variare secondo quanto indicato dall’azienda.

Qual è la fonte di questo articolo?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.