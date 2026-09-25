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Caffè, per gli italiani è un rito che favorisce relazioni e dialogo

25 Settembre 2026

25 Settembre 2026/Home/SVIZZERA & CANTON TICINO/Caffè, per gli italiani è un rito che favorisce relazioni e dialogo

La notizia in sintesi

  • Una ricerca Ipsos Doxa analizza il ruolo del caffè nelle relazioni sociali.
  • Il 67% considera l’invito per un caffè utile per rompere il ghiaccio.
  • Il 34% inviterebbe a casa una persona per cui prova interesse.
  • KRUPS propone la macchina Coffee Crush, venduta da 299,99 euro.

DatamoneyRiassunto generato da Redazione AI AGENTICA di Datamoney.ch

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Il caffè resta un’abitudine quotidiana, ma per molti italiani è anche un’occasione per avviare conversazioni, amicizie e relazioni. È quanto emerge dall’indagine “Italiani, caffè e relazioni”, realizzata da Ipsos Doxa per KRUPS e condotta tra il 27 e il 31 luglio 2026 su 1.000 persone tra i 18 e i 64 anni.

Secondo i dati diffusi dall’azienda, il 34% degli intervistati considera il caffè soprattutto un rito quotidiano, mentre il 22% lo associa a una pausa nella giornata. Il 16%, invece, lo indica principalmente come momento di condivisione.

Un invito informale per iniziare a parlare

Per l’80% del campione, il caffè favorisce la connessione fra persone. Il 62% afferma inoltre che una tazzina può essere il punto di partenza di relazioni considerate significative: il 52% dice che un caffè ha preceduto la nascita di un’amicizia importante, mentre il 29% lo collega all’inizio di una relazione sentimentale.

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Il 67% degli intervistati ritiene che proporre un caffè sia un modo efficace per rompere il ghiaccio. Nella comparazione con altre bevande, il caffè viene associato alla socialità dal 65% del campione, contro il 64% di vino e birra e il 54% dei cocktail. Alla domanda implicita contenuta nella frase “Ci prendiamo un caffè?”, il 79% attribuisce soprattutto il significato di un’occasione per parlare; il restante 21% vi legge il desiderio di conoscersi meglio o un possibile interesse romantico.

Il dato riguarda anche le relazioni nate attraverso le piattaforme digitali: l’84% degli intervistati considera il caffè capace di creare una connessione autentica oltre lo schermo. La percentuale sale all’84% fra chi riferisce di aver iniziato una relazione sentimentale davanti a una tazzina e all’80% tra quanti associano il caffè alla nascita di un’amicizia.

La casa come luogo dell’incontro

L’indagine rileva un ruolo rilevante anche per il consumo domestico. Il 52% indica la pausa caffè a casa come un momento che favorisce dialogo e sintonia; il 30% apprezza l’atmosfera informale, mentre il 22% la considera un’occasione di conversazione senza la pressione di un appuntamento tradizionale.

Il 34% degli intervistati dichiara che inviterebbe nella propria abitazione una persona per cui prova interesse, con l’obiettivo di trascorrere un momento piacevole insieme. È su questo scenario che KRUPS colloca la linea Coffee Crush, una macchina automatica per caffè in chicchi destinata al mercato domestico.

“Oggi il caffè è un gesto semplice, ma capace di aprire una conversazione e creare una connessione autentica, soprattutto a casa”, dichiara Greta Mancini, Product Manager Electrical Cooking & Beverage. “Con la nostra linea Coffee Crush vogliamo continuare a trasformare questo rito quotidiano in un’esperienza premium ma accessibile. Unendo il piacere del chicco macinato al momento a una varietà di programmi che coprono ogni esigenza – dal freddo all’espresso – Coffee Crush permette a chiunque di offrire un’esperienza impeccabile senza alcuno sforzo, lasciando che le persone debbano preoccuparsi solo di rompere il ghiaccio.”

Caratteristiche e disponibilità della macchina

La macchina Coffee Crush ha una larghezza dichiarata di 15 centimetri e prevede erogazioni automatiche per espresso, caffè lungo, americano e caffè freddo, oltre all’opzione per il caffè pre-macinato. Il modello consente di regolare intensità e grado di macinatura e include programmi automatici per pulizia e decalcificazione.

La linea è disponibile presso rivenditori di elettronica e su Amazon, con prezzo consigliato a partire da 299,99 euro, soggetto a variazioni. Le informazioni sul prodotto sono pubblicate sia nella pagina Coffee Crush di KRUPS sia nella scheda indicata.

FAQ

Come è stata condotta la ricerca?

Ipsos Doxa ha svolto un’indagine CAWI dal 27 al 31 luglio 2026 su 1.000 intervistati italiani fra 18 e 64 anni.

Quanti italiani usano il caffè per rompere il ghiaccio?

Il 67% degli intervistati ritiene che un invito per un caffè sia un modo efficace per iniziare una conversazione.

Il caffè favorisce le relazioni sentimentali?

Il 29% degli intervistati dichiara che un caffè è stato il pretesto per la nascita di una relazione sentimentale.

Qual è il prezzo di Coffee Crush?

Il prezzo consigliato al pubblico parte da 299,99 euro; disponibilità e prezzo possono variare secondo quanto indicato dall’azienda.

Qual è la fonte di questo articolo?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
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