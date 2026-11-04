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Hyundai IONIQ 3 arriva in piazza Gae Aulenti con due versioni

Hyundai IONIQ 3 arriva in piazza Gae Aulenti con due versioni

4 Novembre 2026

4 Novembre 2026/Home/MOTORI/Hyundai IONIQ 3 arriva in piazza Gae Aulenti con due versioni

La Hyundai IONIQ 3 sarà esposta in piazza Gae Aulenti, a Milano, dal 7 al 15 novembre 2026. L’installazione sarà accessibile a tutti ogni giorno dalle 9:00 alle 20:00 e ospiterà due esemplari della nuova elettrica, negli allestimenti N Line Launch Edition e Prime. Accanto alle vetture sono previsti un percorso interattivo e incontri dedicati alla tecnologia, alla mobilità elettrica e al viaggio.

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L’iniziativa consentirà al pubblico di osservare da vicino gli spazi, il design e le dotazioni del modello. Le superfici dell’allestimento illustreranno quattro aspetti della vettura: le forme della carrozzeria, l’autonomia, la connettività PLEOS e le possibilità di carico offerte dal MegaBox, il vano ricavato sotto il piano del bagagliaio.

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Hyundai IONIQ 3 02

Il percorso riprende il tema della campagna di lancio Hyundai, “Nuova forma alla libertà”, attraverso attività legate all’organizzazione del viaggio e all’uso dello spazio a bordo. L’esposizione delle due versioni sarà quindi affiancata da contenuti digitali, con i quali i visitatori potranno interagire durante la visita.

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Il gioco sui viaggi e i vantaggi associati

Un totem proporrà alcune domande e un’attività che consiste nel preparare virtualmente un viaggio, scegliendo come sistemare il carico secondo le proprie necessità. Il riferimento è il bagagliaio della IONIQ 3, che ha una capacità complessiva dichiarata di 441 litri, comprendente i 119 litri del MegaBox sotto il piano di carico.

Le risposte porteranno all’assegnazione di uno fra tre profili. L’Esploratore identifica chi privilegia la scoperta di nuove destinazioni; il Compagno di viaggio mette al centro gli spostamenti condivisi con le persone care; il Visionario è associato all’interesse per la tecnologia e per le soluzioni destinate alla vita urbana.

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A ciascun profilo sarà collegato un vantaggio. Le possibilità previste sono un credito di 500 euro per le ricariche attraverso l’app Charge myHyundai, una Hyundai easyWallbox per la ricarica domestica oppure cinque anni di servizi Bluelink PRO tramite l’app myHyundai. Quest’ultima opzione comprende funzionalità digitali e aggiornamenti a distanza delle mappe e del sistema di infotainment.

I vantaggi potranno essere utilizzati entro la fine dell’anno. Il partecipante non potrà scegliere fra le tre opzioni: riceverà esclusivamente quella corrispondente al profilo ottenuto durante il gioco, senza possibilità di cumulo.

Autonomia, ricarica e sistema digitale

La IONIQ 3 abbina dimensioni esterne da segmento B a un abitacolo con pavimento piatto e passo di 2.680 millimetri. Sono questi gli elementi su cui Hyundai punta per ricavare spazio per i passeggeri, insieme alla disponibilità del vano supplementare nel bagagliaio.

Hyundai IONIQ 3 03

Per la versione con batteria da 61 kWh e cerchi da 16 pollici, Hyundai indica un’autonomia fino a 497 chilometri nel ciclo combinato WLTP. La gamma comprende anche una batteria da 42,2 kWh, alla quale corrisponde un’autonomia dichiarata fino a 344 chilometri, sempre con cerchi da 16 pollici.

Il passaggio dal 10 all’80% di carica richiede circa 30 minuti in condizioni ottimali, secondo i dati forniti dalla casa. Fra le dotazioni figurano inoltre la ricarica trifase da 22 kW e la funzione Vehicle-to-Load, che permette di alimentare apparecchi elettrici esterni utilizzando l’energia accumulata nella batteria dell’auto.

Sul fronte digitale, il modello introduce in Europa PLEOS Connect, il sistema di infotainment Hyundai basato su Android Automotive OS. Sono previsti uno schermo fino a 14,6 pollici, aggiornamenti software a distanza e Gleo AI. La connettività sarà anche uno dei temi illustrati nell’allestimento milanese.

Gli incontri del 7, 14 e 15 novembre

Il calendario degli approfondimenti prevede appuntamenti sabato 7 novembre, sabato 14 novembre e domenica 15 novembre. I temi comprenderanno intelligenza artificiale, transizione energetica, mobilità elettrica, esperienza di guida e viaggio.

Parteciperanno Amer Nour, content creator specializzato in tecnologia e innovazione, e i giornalisti di Quattroruote Alessio Lana e Andrea Rapelli. Lana si occuperà di transizione energetica, mentre Rapelli affronterà l’esperienza di guida della IONIQ 3. Il giornalista e news creator Francesco Oggiano proporrà invece un racconto su alcuni viaggi degli ultimi anni.

Fino al 15 novembre l’installazione riunirà dunque l’esposizione delle vetture, le attività interattive e gli incontri. Per chi vuole conoscere il modello, il riferimento sarà piazza Gae Aulenti, con accesso quotidiano nella fascia oraria dalle 9:00 alle 20:00.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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