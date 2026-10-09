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Hyundai propone cinque tappe per le Giornate FAI d’Autunno

Hyundai propone cinque tappe per le Giornate FAI d’Autunno

9 Ottobre 2026

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La notizia in sintesi

  • Le Giornate FAI d’Autunno si svolgono il 10 e 11 ottobre 2026, con oltre 700 luoghi in 350 città.
  • Hyundai propone cinque tappe tra Milano, Torino, Collegno, Lucca e Firenze, abbinate alla berlina elettrica IONIQ 6 N Line.
  • Le visite comprendono CityWave, Villa La Tesoriera, il museo Leone 1857, Atelier Ricci e Palazzo Gualfonda.
  • IONIQ 6 N Line è proposta in Italia con batteria da 84 kWh, trazione integrale e prezzo di 60.300 euro.

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Oltre 700 luoghi in 350 città italiane apriranno al pubblico sabato 10 e domenica 11 ottobre 2026 per le Giornate FAI d’Autunno. Tra le aperture figurano cantieri, dimore storiche e spazi di lavoro che permettono di visitare ambienti normalmente non accessibili. Hyundai ha selezionato cinque destinazioni tra Lombardia, Piemonte e Toscana, proponendole come tappe da raggiungere a bordo della IONIQ 6 N Line.

Il percorso accosta architettura contemporanea, residenze barocche, produzione dolciaria e sartoria artigianale. La vettura associata alla proposta è la berlina elettrica Hyundai nell’allestimento N Line, che introduce sul modello una caratterizzazione estetica ispirata alla famiglia Hyundai N. Le destinazioni restano il centro dell’itinerario: ciascuna offre un diverso punto di osservazione sulla storia e sulle trasformazioni del territorio.

IONIQ 6 N Line 02

Milano e Torino, dal cantiere al palazzo barocco

A Milano l’apertura riguarda CityWave, il progetto dello studio BIG di Bjarke Ingels a CityLife, ancora in costruzione. Due edifici sono collegati da una copertura ondulata sospesa, con una campata superiore a 200 metri. La struttura ospita più di 11.000 metri quadrati di pannelli fotovoltaici. Le Giornate FAI consentiranno di entrare nel cantiere, uno spazio solitamente precluso ai visitatori, e vedere da vicino l’intervento mentre prende forma.

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A Torino la proposta si sposta su Corso Francia, a Villa La Tesoriera. L’edificio fu realizzato tra il 1713 e il 1715 per Aymo Ferrero di Cocconato, tesoriere generale di Vittorio Amedeo II, dal quale deriva il nome della residenza. Il progetto è di Jacopo Maggi e richiama lo stile di Guarino Guarini.

L’apertura comprende il piano nobile e le sale auliche affrescate, visitabili solo raramente. Nel Salone d’Onore il committente è raffigurato come un cavaliere che affronta un drago, in un ciclo pittorico attribuito a Giovanni Battista Pozzo. La villa, oggi sede della Biblioteca Musicale Andrea Della Corte, è circondata da un parco con un ampio prato alla francese.

Sul versante automobilistico, la distinzione della N Line riguarda anzitutto gli elementi esterni: paraurti specifici, minigonne, superfici nere a contrasto e cerchi in lega da 20 pollici. Per la IONIQ 6 Hyundai indica un coefficiente di resistenza aerodinamica CX pari a 0,215.

IONIQ 6 N Line 03

Collegno e Lucca, tra produzione e artigianato

A Collegno, vicino a Torino, la Fabbrica della Felicità-Leone 1857 è un museo di recente apertura, collocato accanto allo stabilimento delle pastiglie. Il percorso ripercorre le origini a Neive, nelle Langhe, e segue la produzione di pastiglie, caramelle, gelée e cioccolato attraverso macchinari storici, tecnologie attuali e installazioni interattive dedicate a ingredienti e lavorazioni. L’edificio è stato progettato dallo studio Piuarch, con attenzione alla luce naturale e al rapporto con gli spazi verdi.

La visita dura meno di un’ora. Quanto ai tempi di ricarica dell’auto, Hyundai dichiara un passaggio dal 10 all’80% in 18 minuti utilizzando la ricarica ultrarapida in corrente continua. La piattaforma E-GMP adotta un’architettura a 800 Volt e dispone del precondizionamento della batteria, previsto per favorire l’utilizzo della potenza disponibile alla colonnina anche con temperature basse.

A Lucca l’Atelier Ricci sarà accessibile soltanto domenica 11 ottobre. Si trova nel Palazzo Mazzarosa, tra Piazza Cittadella e via Burlamacchi, vicino alla casa natale di Giacomo Puccini. Gli ambienti del palazzo seicentesco comprendono affreschi, volte decorate, marmi, rivestimenti in seta damascata lucchese, specchi dorati e arredi d’antiquariato. Qui Piero Ricci svolge la propria attività sartoriale da oltre trent’anni.

Nell’abitacolo della N Line, i dettagli specifici comprendono rivestimenti in pelle e materiale scamosciato, pedaliera metallica e volante in pelle a tre razze con logo N. I sedili anteriori sono regolabili elettricamente, riscaldabili e ventilati; il riscaldamento è previsto anche per quelli posteriori.

IONIQ 6 N Line 04

Firenze e le caratteristiche della berlina elettrica

L’ultima destinazione è Palazzo Gualfonda, a Firenze. Sorto intorno al 1520 per la famiglia Bartolini-Salimbeni, era circondato da un vasto parco, eliminato a metà Ottocento per fare posto alla stazione ferroviaria. Il palazzo ha successivamente ospitato i Riccardi ed è oggi sede di Confindustria Toscana Centro e Costa. La visita si concentra sulla Sala degli Stucchi, con decorazioni tardo-manieriste e dipinti barocchi di Furini e Vignali.

In Italia la IONIQ 6 N Line è disponibile in un’unica configurazione, con batteria da 84 kWh, due motori, trazione integrale e potenza di 325 CV. Il prezzo di listino è di 60.300 euro e l’autonomia dichiarata raggiunge 595 chilometri nel ciclo combinato WLTP. La dotazione comprende pompa di calore e funzione Vehicle-to-Load, che permette di alimentare dispositivi all’interno o all’esterno della vettura.

Per gli spostamenti autostradali sono presenti Highway Driving Assist 2 e cruise control adattivo con funzione Stop&Go. La proposta di viaggio attraversa così cinque luoghi diversi per epoca e destinazione d’uso, con un vincolo di calendario da tenere presente nella scelta delle tappe: l’Atelier Ricci apre soltanto nella giornata di domenica.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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