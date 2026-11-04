4 Novembre 2026

/ Home/FINTECH/Revolut valutata 115 miliardi di dollari dopo un nuovo round

Revolut ha chiuso un nuovo round di finanziamento che porta la valutazione della società a 115 miliardi di dollari. L’operazione, annunciata il 4 novembre 2026 a Londra, accompagna l’espansione delle attività bancarie in nuovi mercati e arriva dopo un esercizio, il 2025, nel quale ricavi e utile ante imposte sono cresciuti rispettivamente del 46% e del 57%.

A guidare il round sono stati Glade Brook Capital Partners, Coatue, Durable Capital Partners, i conti gestiti da T. Rowe Price Associates, Inc. e Baillie Gifford. Alla raccolta hanno partecipato investitori già presenti e nuovi soggetti. Non è stato indicato l’ammontare del finanziamento: i 115 miliardi di dollari si riferiscono alla valutazione aziendale fissata dall’operazione, non alle risorse raccolte.

L’espansione bancaria nel 2026

Dall’inizio dell’anno Revolut ha avviato pienamente le attività bancarie nel Regno Unito, in Messico, Australia e Nuova Zelanda. Ha inoltre ottenuto licenze bancarie in Francia, Colombia e Argentina. Si tratta di passaggi distinti: da una parte l’avvio delle attività, dall’altra l’acquisizione delle autorizzazioni necessarie a operare come banca nei rispettivi mercati.

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Negli Stati Uniti, invece, l’OCC ha concesso un’approvazione condizionata per una licenza bancaria nazionale. Il via libera statunitense conserva dunque carattere condizionato e non va equiparato al lancio completo delle attività già avvenuto negli altri Paesi indicati. Queste iniziative si aggiungono alla presenza bancaria di Revolut nei 30 mercati dello Spazio Economico Europeo.

Victor Stinga, CFO di Revolut, collega i nuovi sviluppi al lavoro svolto negli esercizi precedenti e alla possibilità di ampliare la clientela fuori dall’Europa:

«I risultati conseguiti quest’anno sono il frutto di un lavoro portato avanti per diversi anni. Ci consentono di consolidare la nostra offerta di banca digitale nei mercati chiave e aprono la strada per raggiungere milioni di nuovi clienti al di fuori dell’Europa. La fiducia dei nostri investitori, sia storici che nuovi, conferma l’opportunità unica di Revolut di costruire la prima banca realmente globale».

I risultati economici e gli obiettivi sulla clientela

Il riferimento finanziario alla base dell’operazione è il bilancio 2025. I ricavi hanno raggiunto 6 miliardi di dollari, equivalenti a 4,5 miliardi di sterline, con un incremento del 46%. L’utile ante imposte è salito del 57%, arrivando a 2,3 miliardi di dollari, pari a 1,7 miliardi di sterline. Il margine ante imposte si è attestato al 38%.

La società dichiara oggi oltre 80 milioni di clienti retail. L’obiettivo di lungo periodo è superare i 100 milioni di clienti attivi e raggiungere una presenza in più di 100 Paesi. È un traguardo prospettico, distinto sia dalla consistenza attuale della clientela sia dalle aperture bancarie realizzate nel corso del 2026.

Nel commentare l’operazione, Nik Storonsky, CEO e Fondatore di Revolut, ha richiamato anche l’azionariato dei dipendenti e la possibilità per questi ultimi di beneficiare del valore creato:

«Ogni nuova banca che lanciamo offre a un numero sempre maggiore di persone uno strumento migliore per gestire il proprio denaro, ovunque si trovino. È il nostro team a rendere possibile tutto questo, e l’azionariato diffuso tra i dipendenti rappresenta un pilastro della nostra cultura fin dal primo giorno. Per questo abbiamo voluto dare loro ancora una volta la possibilità di beneficiare del valore che hanno contribuito a creare, mentre proseguiamo con determinazione verso il nostro prossimo traguardo: servire 100 milioni di clienti».

La nuova valutazione si inserisce quindi in una fase che combina crescita economica e ampliamento delle autorizzazioni bancarie. I prossimi sviluppi riguardano il percorso statunitense, ancora subordinato alle condizioni dell’approvazione, e l’estensione delle attività verso l’obiettivo di clientela indicato dalla società.