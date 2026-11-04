 💣Bombe di prezzosu AmazonGli errori di prezzo su Amazon esplodono ora! Iscriviti gratis QUI!Errori di prezzo Amazon: iscriviti gratis!amazon79,99 €39,99 €fino a-70%Entra nel canaleEntra
Revolut valutata 115 miliardi di dollari dopo un nuovo round

Revolut valutata 115 miliardi di dollari dopo un nuovo round

4 Novembre 2026

4 Novembre 2026/Home/FINTECH/Revolut valutata 115 miliardi di dollari dopo un nuovo round

Revolut ha chiuso un nuovo round di finanziamento che porta la valutazione della società a 115 miliardi di dollari. L’operazione, annunciata il 4 novembre 2026 a Londra, accompagna l’espansione delle attività bancarie in nuovi mercati e arriva dopo un esercizio, il 2025, nel quale ricavi e utile ante imposte sono cresciuti rispettivamente del 46% e del 57%.

Offerta Amazon

Vicloon Porta Carte di Credito, Porta Carte Acciaio Anti RFID e NFC in Acciaio Inossidabile, Eleganti Portafogli da Viaggio, Carta d’identità, Assicurazione, Debito, per Uomo e Donna, Nero

ELEGANTE E PROFESSIONALE – Disegnato per il cliente esigente; forma sottile, la finitura metallica liscia e l’incisione al laser danno un tocco elegante e sexy – di sicuro attira l’attenzione di persone con gusti sofisticati. · SICURO E RUBOSTO – Portafoglio RFID protegge le informazioni private dalle scansioni non autorizzate tramite blocco dei segnali RFID. · PREMIUM QUALITA ‘- Fatto in acciaio di alta qualità, il portafoglio è durevole e resistente,resistente all’acqua.

Prezzo su Amazon7,99 €Acquista suAmazon
Datamoney✨ Offerta generata dalla Monetizzazione Agentic AI di Datamoney.ch · link affiliato Amazon

A guidare il round sono stati Glade Brook Capital Partners, Coatue, Durable Capital Partners, i conti gestiti da T. Rowe Price Associates, Inc. e Baillie Gifford. Alla raccolta hanno partecipato investitori già presenti e nuovi soggetti. Non è stato indicato l’ammontare del finanziamento: i 115 miliardi di dollari si riferiscono alla valutazione aziendale fissata dall’operazione, non alle risorse raccolte.

L'impresa potenziata - evento Datamoney 25 novembre 2026, iscriviti, ingresso gratuito + 2 biglietti concerto in regalo

L’espansione bancaria nel 2026

Dall’inizio dell’anno Revolut ha avviato pienamente le attività bancarie nel Regno Unito, in Messico, Australia e Nuova Zelanda. Ha inoltre ottenuto licenze bancarie in Francia, Colombia e Argentina. Si tratta di passaggi distinti: da una parte l’avvio delle attività, dall’altra l’acquisizione delle autorizzazioni necessarie a operare come banca nei rispettivi mercati.

Non perdere le notizie che contano

Le innovazioni piu' interessanti di tecnologia e scienza, dritte nella tua inbox.

Offerte imperdibili dai partner di assodigitale

Iscrivendoti accetti la Privacy Policy. Puoi disiscriverti quando vuoi, da ogni email.

#Assodigitale · su Google
Seguici su Google e non perdere nulla
Aggiungi Assodigitale alle tue fonti preferite su Discover e segui il nostro profilo Google: le notizie di tecnologia, intelligenza artificiale e criptovalute ti arrivano direttamente sul telefono.
Seguici su
Discover Profilo Google Google News Offerte Telegram

Negli Stati Uniti, invece, l’OCC ha concesso un’approvazione condizionata per una licenza bancaria nazionale. Il via libera statunitense conserva dunque carattere condizionato e non va equiparato al lancio completo delle attività già avvenuto negli altri Paesi indicati. Queste iniziative si aggiungono alla presenza bancaria di Revolut nei 30 mercati dello Spazio Economico Europeo.

Victor Stinga, CFO di Revolut, collega i nuovi sviluppi al lavoro svolto negli esercizi precedenti e alla possibilità di ampliare la clientela fuori dall’Europa:

Paolo Borzacchiello, Usa il cervello, mercoledì 11 novembre 2026 ore 20.30 a Lugano: acquista il biglietto su biglietteria.ch

«I risultati conseguiti quest’anno sono il frutto di un lavoro portato avanti per diversi anni. Ci consentono di consolidare la nostra offerta di banca digitale nei mercati chiave e aprono la strada per raggiungere milioni di nuovi clienti al di fuori dell’Europa. La fiducia dei nostri investitori, sia storici che nuovi, conferma l’opportunità unica di Revolut di costruire la prima banca realmente globale».

I risultati economici e gli obiettivi sulla clientela

Il riferimento finanziario alla base dell’operazione è il bilancio 2025. I ricavi hanno raggiunto 6 miliardi di dollari, equivalenti a 4,5 miliardi di sterline, con un incremento del 46%. L’utile ante imposte è salito del 57%, arrivando a 2,3 miliardi di dollari, pari a 1,7 miliardi di sterline. Il margine ante imposte si è attestato al 38%.

La società dichiara oggi oltre 80 milioni di clienti retail. L’obiettivo di lungo periodo è superare i 100 milioni di clienti attivi e raggiungere una presenza in più di 100 Paesi. È un traguardo prospettico, distinto sia dalla consistenza attuale della clientela sia dalle aperture bancarie realizzate nel corso del 2026.

Nel commentare l’operazione, Nik Storonsky, CEO e Fondatore di Revolut, ha richiamato anche l’azionariato dei dipendenti e la possibilità per questi ultimi di beneficiare del valore creato:

«Ogni nuova banca che lanciamo offre a un numero sempre maggiore di persone uno strumento migliore per gestire il proprio denaro, ovunque si trovino. È il nostro team a rendere possibile tutto questo, e l’azionariato diffuso tra i dipendenti rappresenta un pilastro della nostra cultura fin dal primo giorno. Per questo abbiamo voluto dare loro ancora una volta la possibilità di beneficiare del valore che hanno contribuito a creare, mentre proseguiamo con determinazione verso il nostro prossimo traguardo: servire 100 milioni di clienti».

La nuova valutazione si inserisce quindi in una fase che combina crescita economica e ampliamento delle autorizzazioni bancarie. I prossimi sviluppi riguardano il percorso statunitense, ancora subordinato alle condizioni dell’approvazione, e l’estensione delle attività verso l’obiettivo di clientela indicato dalla società.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

Non perdere gli errori di prezzo clamorosi su Amazon!

Iscriviti al canale Telegram e ricevili in tempo reale

Unisciti al canale Telegram

Guide agli acquisti su Amazon

Pulizia casaLe migliori aspirapolvere senza filo di agosto 2026Pulizia casaLe migliori lavasciuga di agosto 2026Pulizia casaLe migliori lavastoviglie di agosto 2026
Vedi tutte le guide agli acquisti su Amazon

Le notizie più lette su Assodigitale

#1
EVENTI
Forum Retail porta a Milano robot umanoidi e innovazione digitale
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 3 nov
#2
AI INTELLIGENZA ARTIFICIALE
The Power of Data indaga il potere digitale con immagini AI
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 1 nov
#3
INTERNET
TV lineare: in Italia occupa il 57% del tempo di visione
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 3 nov
#4
PRODOTTI
Nilox presenta quattro prodotti tra occhiali smart, SUP ed e-bike
di Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 2 nov
#5
NEWS
Il livello nazionale nell’architettura HR: perché la governance di paghe, presenze e adempimenti chiede un unico interlocutore
di YOUR_DIGITAL_VOICE! 2 nov
Le altre notizie più lette
Datamoney✨ Classifica generata dalla Agentic AI (REDAZIONE AI) di Datamoney.ch
Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭 Avatar

Michele Ficara Manganelli ✿∴♛🌿🇨🇭

Direttore Editoriale Assodigitale.it Phd

Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

Areas of Expertise: Digital Marketing, SEO, Content Strategy, Crypto, Blockchain, Fintech, Finance, Web3, Metaverse, Digital Content, Journalism, Branded Content, Digital Transformation, AI Strategy, Digital Publishing, DeFi, Tokenomics, Growth Hacking, Online Reputation Management, Emerging Tech Trends, Business Development, Media Relations, Editorial Management.
michele.ficara@assodigitale.it
LinkedIn Instagram YouTube Telegram
#ASSODIGITALE.

Il sito e il marchio ASSODIGITALE.IT sono di proprietà di Novaretis Sagl, con sede legale e operativa in Via Castausio 17, 6901 Lugano, Svizzera (Numero Registro delle Imprese ID CH-501.402.196.25, P. IVA CHE-221.656.101 IVA). Tutti i diritti sono riservati © Copyright 2004–2026.

Sotto il patrocinio dello Swiss Blockchain Consortium

DatamoneySito gestito con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.