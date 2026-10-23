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LEPAS svela AURA, il primo concept che anticipa il design futuro

LEPAS svela AURA, il primo concept che anticipa il design futuro

23 Ottobre 2026

23 Ottobre 2026/Home/MOTORI/LEPAS svela AURA, il primo concept che anticipa il design futuro

La notizia in sintesi

  • LEPAS ha presentato a Wuhu il primo concept AURA, anticipazione dell’evoluzione del design Leopard Aesthetics.
  • Il debutto mondiale si è svolto il 22 ottobre, alla chiusura della Global Elegant Lifestyle Week.
  • La settimana ha coinvolto clienti e partner, con prove dei modelli e incontri su design, cultura e stili di vita.
  • In Italia il marchio è presente da luglio 2026 con la L8 plug-in hybrid da 279 CV.

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LEPAS ha svelato il suo primo concept car, AURA, il 22 ottobre a Wuhu, in Cina. Il prototipo anticipa l’evoluzione di Leopard Aesthetics, il linguaggio di design adottato dal marchio del gruppo Chery anche sulla L8 già in vendita in Italia. La presentazione mondiale si è tenuta durante la Global Elegance Night, appuntamento conclusivo della prima Global Elegant Lifestyle Week.

Al Luolan Town erano presenti oltre 500 persone provenienti da diversi Paesi, tra clienti, partner e giornalisti. Il debutto di AURA ha costituito il passaggio dedicato al futuro stilistico del marchio all’interno di una settimana che ha alternato attività sui prodotti e iniziative realizzate con gli utenti.

Lepas AURA Concept 02

AURA anticipa la direzione del design

Il ruolo del concept è indicare come cambierà l’identità visiva di LEPAS. Il riferimento resta Leopard Aesthetics, già utilizzato per i modelli della gamma, ma AURA ne propone una nuova interpretazione. Il collegamento con la produzione attuale passa quindi dal design, a partire da quello della L8 commercializzata sul mercato italiano.

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La presentazione riguarda la ricerca stilistica e la visione del marchio sulla mobilità dei prossimi anni. AURA si inserisce in questo percorso come primo concept LEPAS: il suo debutto porta al centro dell’attenzione l’evoluzione delle forme, accanto alle attività che il costruttore sta sviluppando con i primi clienti nei diversi mercati.

La cornice scelta è stata una manifestazione avviata il 18 ottobre a Wuhu, in contemporanea con il CHERY International User Summit 2026. Il programma della settimana ha accostato le prove delle vetture a incontri dedicati al design, alla cultura e agli stili di vita, fino alla serata finale dal tema “Together in Elegance”.

Lepas AURA Concept 03

Il coinvolgimento dei clienti e i quattro riconoscimenti

Alla preparazione della serata hanno partecipato i Global Elegant Lifestyle Partners, utenti che collaborano con LEPAS nei rispettivi mercati. Durante la Global Elegance Promenade, i gruppi dei diversi Paesi hanno proposto racconti personali e presentazioni delle proprie tradizioni e abitudini, contribuendo ai contenuti dell’evento.

Sono stati assegnati quattro riconoscimenti. La squadra del Regno Unito ha ricevuto l’Elegance Curation Award per l’allestimento e la presentazione culturale. Il People’s Choice Award è stato attribuito al gruppo del Sudafrica attraverso una votazione nella quale gli ospiti esprimevano la preferenza consegnando un fiore. Alla thailandese Jetpreeya Ngokngam è andato l’Elegance Model Award.

L’Elegance Ally Award è invece dedicato ai partner che contribuiscono a far conoscere il marchio raccontandolo dal proprio punto di vista. Dopo la rimozione delle maschere indossate dagli ospiti, la serata è proseguita con musica e danze. Il coinvolgimento degli utenti non si limita però agli appuntamenti della settimana: LEPAS prevede di raccoglierne le indicazioni anche per prodotti e servizi.

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La presenza sul mercato italiano

In Italia l’attività commerciale è iniziata a luglio 2026 con la L8, SUV di segmento D dotato di motorizzazione plug-in hybrid da 279 CV. Due gli allestimenti disponibili, Essence ed Elegance. È questo il modello che lega l’attuale offerta italiana al linguaggio stilistico di cui AURA anticipa l’evoluzione.

A settembre, al Salone Auto Torino, LEPAS ha mostrato anche la L6. Il modello ha ottenuto ai TADA 2026 il premio per il miglior design degli interni nella categoria City Car. Per la vettura la copertura di garanzia indicata è di 7 anni o 150.000 chilometri; sulle componenti elettrificate arriva a 8 anni o 160.000 chilometri.

Il percorso delineato a Wuhu affianca dunque la ricerca sul design alla collaborazione con i clienti. Nei diversi mercati, il marchio intende proseguire il lavoro con gli utenti e con i Global Elegant Lifestyle Partners, utilizzando i loro contributi nello sviluppo dell’offerta e dei servizi.

DatamoneyArticolo pubblicato con l’ausilio del sistema di Redazione AI AGENTICA di Datamoney, e supervisione umana finale.

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Storico esperto di Digital Journalism e creatore di Immediapress la prima Digital Forwarding Agency italiana poi ceduta al Gruppo ADNkronos, evangelista di Internet dai tempi di Mozilla e poi antesignano (ora pentito) dei social media in italia, Bitcoiner Evangelist, portatore sano di Ethereum e Miner di crypto da tempi non sospetti. Sono a dir poco un entusiasta della vita, e già questo non è poco. Intimamente illuminato dalla Cultura Life-Hacking, nonchè per sempre ed indissolubilmente Geek, giocosamente Runner e olisticamente golfista. #senzatimore è da decenni il mio hashtag e significa il coraggio di affrontare l'ignoto. Senza Timore. Appunto

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