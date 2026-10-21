21 Ottobre 2026

/ Home/MOTORI/Hyundai IONIQ 3 arriva in Italia con autonomia fino a 497 km

La notizia in sintesi Hyundai IONIQ 3 arriva negli showroom ufficiali per l’Open Weekend del 24 e 25 ottobre 2026.

Due batterie da 42,2 e 61 kWh, con autonomie dichiarate fino a 344 e 497 chilometri WLTP.

Il lancio coinvolge piattaforme streaming, 1.359 sale cinematografiche e una campagna digital e social.

La proposta Hyundai Plus parte da 300 euro mensili e comprende tutti gli allestimenti e tagli di batteria.

Hyundai avvia il lancio italiano di IONIQ 3, modello interamente elettrico che il pubblico potrà vedere negli showroom della rete ufficiale durante l’Open Weekend del 24 e 25 ottobre 2026. L’iniziativa è accompagnata da una campagna nazionale su streaming, cinema, canali digitali e social e da una proposta di finanziamento a partire da 300 euro al mese. La vettura viene proposta con due capacità di batteria e un’autonomia dichiarata che raggiunge i 497 chilometri nel ciclo combinato WLTP.

Presentata il 21 ottobre, la campagna utilizza il claim Hyundai “Nuova forma alla libertà”. Il racconto pubblicitario associa il viaggio alla possibilità di dedicare tempo a interessi personali, amici e famiglia. Sul piano del prodotto, i temi scelti dalla casa sono autonomia, capacità di carico e connettività: caratteristiche che accompagnano la presentazione dell’auto prima dell’appuntamento nei concessionari.

Due batterie e 441 litri per i bagagli

La gamma di IONIQ 3 prevede una batteria da 42,2 kWh e una da 61 kWh. Le percorrenze combinate indicate sono rispettivamente fino a 344 e 497 chilometri, secondo il ciclo WLTP. Per entrambi i tagli, Hyundai dichiara un tempo di circa 30 minuti per passare dal 10 all’80% della carica, precisando che il dato si riferisce a condizioni ottimali.

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Tra le dotazioni disponibili figurano la ricarica trifase da 22 kW e la tecnologia Vehicle-to-Load. Il disegno della carrozzeria adotta la configurazione che il costruttore chiama “Aero Hatch”, nell’ambito del linguaggio stilistico “Art of Steel”. Il passo misura 2.680 millimetri e l’abitacolo dispone di un pavimento piatto.

La capacità complessiva destinata ai bagagli è di 441 litri. Il volume deriva dai 322 litri del vano principale e dai 119 litri aggiuntivi ricavati nel megabox sotto il piano di carico. Sono quindi due spazi distinti a comporre il dato totale, con un compartimento supplementare separato dal vano superiore.

IONIQ 3 segna anche il debutto europeo di PLEOS Connect. Il sistema di infotainment si basa su Android Automotive OS e integra schermi fino a 14,6 pollici, aggiornamenti OTA e Gleo AI. La connettività costituisce uno dei temi della comunicazione di lancio, accanto alle caratteristiche della batteria e all’organizzazione degli spazi.

Lo spot tra streaming e cinema

Il piano pubblicitario ruota attorno a uno spot della durata di 30 secondi. La distribuzione comprende piattaforme di Connected TV e streaming, tra cui Amazon Prime Video, YouTube e HBO Max. Su Disney+ è prevista inoltre una presenza pubblicitaria esclusiva associata al documentario OASIS Live 25.

Il passaggio nelle sale cinematografiche inizia il 22 ottobre e prosegue fino al 4 novembre, coinvolgendo 1.359 schermi in Italia. La parte digital e social della campagna continuerà invece fino al 27 novembre. I canali social Hyundai ospiteranno contenuti sul modello durante il periodo di lancio, affiancando la diffusione dello spot.

Il finanziamento e l’appuntamento negli showroom

Per il debutto, Hyundai affianca alla campagna la proposta denominata “Tua da 300 euro al mese”, applicabile a tutti gli allestimenti e a entrambe le capacità di batteria. Il finanziamento Hyundai Plus prevede 35 rate e, al termine dei tre anni, diverse possibilità per il cliente.

La vettura può essere sostituita con una nuova Hyundai oppure acquistata pagando il saldo in un’unica soluzione o tramite rifinanziamento. È prevista anche la restituzione, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dal contratto. L’importo mensile pubblicizzato va quindi considerato insieme alla scelta finale prevista dal piano.

Il primo appuntamento per conoscere dal vivo IONIQ 3 resta il fine settimana del 24 e 25 ottobre negli showroom ufficiali. La campagna proseguirà oltre quelle date, mentre l’Open Weekend porterà il lancio dai canali pubblicitari alla presentazione fisica della vettura nella rete Hyundai.