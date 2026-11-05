5 Novembre 2026/Home/FINTECH/Klarna estende a 26 mercati la verifica delle chiamate nell’app
Klarna estende a tutti i suoi 26 mercati Call Status Detection, la funzione dell’app che permette di controllare se una telefonata proviene effettivamente da un suo operatore. Dopo il progetto pilota avviato a settembre nei Paesi nordici, il sistema diventa disponibile a livello globale. L’obiettivo è aiutare i clienti a riconoscere le chiamate di chi si presenta come un incaricato della società senza esserlo.
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La verifica avviene direttamente nell’app, attraverso un banner colorato. Per gli utenti iOS la funzione sarà attiva per impostazione predefinita; chi utilizza Android dovrà invece abilitarla nelle impostazioni dell’app Klarna. La disponibilità globale prevede dunque modalità di attivazione diverse a seconda del sistema operativo utilizzato.
Come funziona il controllo durante la telefonata
Quando riceve una chiamata da qualcuno che sostiene di lavorare per Klarna, il cliente può aprire l’app e osservare il banner nella parte alta dello schermo. Se l’indicatore è verde, la chiamata risulta verificata e, secondo le indicazioni della società, la conversazione può proseguire. Se invece compare il colore ambra, Klarna non è in grado di confermare l’autenticità del contatto e raccomanda di interrompere la telefonata.
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Il controllo sposta quindi la verifica all’interno dell’app, anziché affidarla al numero che appare sul telefono. Quest’ultimo può infatti essere falsificato: la visualizzazione di un recapito apparentemente riconoscibile non basta a stabilire chi stia realmente chiamando. Il banner ambra segnala una mancata verifica, non una conferma dell’identità dichiarata dall’interlocutore.
Woody Malouf, Head of Financial Crime di Klarna, ha spiegato il motivo dell’estensione internazionale: “Le truffe sono un problema globale e anche le nostre misure di protezione devono esserlo,”
Secondo la società, dalla partenza del progetto pilota la funzione ha già aiutato migliaia di consumatori a verificare l’autenticità delle chiamate. Non sono indicati un numero preciso di controlli effettuati né dati sulle frodi eventualmente evitate. L’informazione disponibile riguarda dunque l’utilizzo dello strumento, non una misurazione delle perdite economiche prevenute.
La verifica si affianca ai controlli sui messaggi
Il nuovo servizio estende alle telefonate un’impostazione già adottata per le comunicazioni scritte. Con Klarna Inbox, i clienti possono verificare l’autenticità di email, messaggi di testo e lettere attribuiti alla società. Call Status Detection aggiunge il canale telefonico, con lo stesso obiettivo dichiarato: rendere più difficile ai truffatori spacciarsi per Klarna.
Lo stesso Malouf descrive così il passaggio richiesto agli utenti: “Ora ogni cliente Klarna ha a disposizione lo stesso semplice sistema di verifica. Non è necessario cercare un numero di telefono: basta aprire l’app, controllare il colore e si può sapere immediatamente se è sicuro continuare la conversazione.”
Il contesto è quello delle frodi nelle quali i criminali assumono l’identità di banche o fornitori di servizi di pagamento. Secondo le stime di Nasdaq Verafin, nel 2025 truffe e frodi bancarie hanno sottratto complessivamente 579 miliardi di dollari a livello mondiale. La cifra riguarda l’insieme di questi fenomeni e non soltanto le truffe telefoniche o i clienti Klarna.
Per chi usa il servizio, la novità consiste nella possibilità di cercare una conferma mentre la chiamata è in corso, senza basarsi soltanto su ciò che dice l’interlocutore o sul numero visualizzato. Con l’estensione ai 26 mercati, questo controllo esce dalla sperimentazione nordica: su iOS sarà previsto automaticamente, mentre su Android il passaggio necessario resta l’attivazione nelle impostazioni.
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