2 Settembre 2026

/ Home/MOTORI/Genesis X Gran Berlinetta, ibrida da 1.086 CV tra pista e videogame

La notizia in sintesi Genesis X Gran Berlinetta Concept è la prima Vision Gran Turismo del marchio.

Il concept è disponibile in Gran Turismo 7 dal gennaio 2024.

La vettura ha debuttato in pista a Bathurst nel gennaio 2025.

Il powertrain ibrido dichiara 1.086 CV e 1.336 Nm di coppia.

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Genesis ripercorre il progetto X Gran Berlinetta Concept, la sua prima vettura sviluppata per Vision Gran Turismo, il programma di Polyphony Digital dedicato alle interpretazioni virtuali delle gran turismo del futuro. Il modello, presentato fisicamente nel dicembre 2023 e disponibile nel videogioco Gran Turismo 7 dal gennaio 2024, è stato portato in pista a Bathurst nel gennaio 2025.

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La concept car non è indicata come un modello destinato alla produzione. Il progetto è stato usato dal marchio per sperimentare soluzioni di design e tecniche legate a una vettura ad alte prestazioni, trasferendo nel mondo reale un’auto nata inizialmente anche per l’ambiente digitale.

Il prototipo a grandezza naturale è stato svelato durante le finali mondiali della Gran Turismo World Series di Barcellona, nel dicembre 2023. La successiva introduzione in Gran Turismo 7 ha consentito ai giocatori di guidarla virtualmente, mentre il test dinamico sul circuito di Mount Panorama ha portato il concept fuori dallo schermo.

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Al volante, sul tracciato australiano di Bathurst, c’era Jacky Ickx. L’uscita in pista del gennaio 2025 è stata la prima dimostrazione in movimento della X Gran Berlinetta Concept su un circuito reale.

Design, aerodinamica e abitacolo

La X Gran Berlinetta adotta proporzioni da sportiva con abitacolo arretrato e lungo cofano anteriore. Genesis descrive questa impostazione come cab-backwards, con la posizione di guida e il powertrain collocati più indietro per ottenere una configurazione centrale e una diversa distribuzione delle masse.

Il frontale riprende in forma semplificata la Crest Grille del marchio e collega questo elemento ai gruppi luminosi Quad Lights. La firma luminosa Two Lines percorre invece l’auto dall’anteriore al posteriore. Nella parte terminale, spoiler ed elementi laterali sono stati progettati per contribuire alla stabilità alle alte velocità.

Secondo i dati diffusi da Genesis, il coefficiente di resistenza aerodinamica della concept car è pari a 0,34. La carrozzeria è proposta nella tonalità Magma, un colore che il costruttore collega ai vulcani della Corea.

All’interno, il progetto punta a ridurre i comandi agli elementi ritenuti essenziali per la guida. L’interfaccia digitale panoramica raccoglie le informazioni principali e include un sistema di monitoraggio dell’area attorno alla vettura, pensato per controllare la presenza di altri veicoli.

L’abitacolo utilizza fibra di carbonio, superfici soft-touch nei punti di contatto e supporti imbottiti e trapuntati. Sono inoltre previsti comandi steer-by-wire, ossia sistemi elettronici di controllo dello sterzo privi di collegamento meccanico diretto tradizionale.

Il sistema ibrido da 1.086 CV

Il concept è equipaggiato con un powertrain ibrido da competizione per cui Genesis dichiara una potenza complessiva di 1.086 CV e una coppia massima di 1.336 Nm. Il sistema abbina un motore V6 Lambda II anteriore-centrale, accreditato di un regime massimo di 10.000 giri al minuto, alla tecnologia Genesis E-SC e a un motore elettrico Yasa E.

“X Gran Berlinetta Concept dimostra come il design possa ampliare l’esperienza automobilistica, coinvolgendo anche chi vive la propria passione attraverso il gaming. È questo approccio contemporaneo che vogliamo portare in Italia, costruendo un rapporto con il pubblico fondato su tecnologia, emozione e cultura coreana dell’ospitalità” , ha commentato Charles Fuster, Brand Director di Genesis in Italia.

La presenza italiana di Genesis è iniziata nel gennaio 2026. Dopo l’apertura del primo showroom a Padova, il marchio ha annunciato per settembre l’inaugurazione di un nuovo spazio retail a Roma. La gamma italiana comprende GV60, Electrified GV70 ed Electrified G80; in autunno è previsto anche l’arrivo di GV60 Magma.

La X Gran Berlinetta resta quindi un progetto sperimentale, collocato tra videogame, design e attività in pista. Per Genesis, il concept accompagna l’avvio della rete italiana senza aggiungersi, almeno sulla base delle informazioni diffuse, ai modelli annunciati per la commercializzazione nel Paese.

FAQ

Quando è stata presentata X Gran Berlinetta Concept?

Il modello fisico a grandezza naturale è stato svelato nel dicembre 2023 durante le finali mondiali della Gran Turismo World Series di Barcellona.

Dove si può guidare virtualmente la concept car?

Gran Turismo 7 ospita Genesis X Gran Berlinetta Concept dal gennaio 2024, permettendo agli utenti di sperimentarne virtualmente caratteristiche e prestazioni.

Quale potenza dichiara il sistema ibrido?

Il powertrain ibrido da competizione sviluppa complessivamente 1.086 CV e 1.336 Nm di coppia, secondo le specifiche comunicate da Genesis.

Chi ha guidato il concept a Bathurst?

Jacky Ickx ha portato X Gran Berlinetta Concept sul circuito di Mount Panorama, a Bathurst, nel gennaio 2025.

Come è stato verificato questo contenuto?

Il contenuto si basa sul comunicato ufficiale diffuso dall’azienda, verificato e riscritto in forma giornalistica dalla nostra Redazione, con supervisione umana prima della pubblicazione.